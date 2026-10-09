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Με δύο σημαντικές διακρίσεις ξεχώρισε η Eurolife FFH στα Bite Awards 2026, τον θεσμό που επιβραβεύει την καινοτομία και την αριστεία στον τομέα των ψηφιακών τεχνολογιών. Η εταιρεία απέσπασε Gold βραβείο στην κατηγορία “Digital Transformation of Customer Experience”, καθώς και Silver βραβείο στην κατηγορία “Best Use of Cloud Computing / SaaS Solution”. Οι διακρίσεις αυτές επιβεβαιώνουν για άλλη μια φορά τη σταθερή δέσμευση αλλά και στρατηγική επένδυση της εταιρείας σε τεχνολογίες που αναβαθμίζουν τις υπηρεσίες και την εμπειρία των πελατών της.

​Βασικός συνεργάτης στην υλοποίηση και των δύο έργων ήταν η IBM Hellas S.A.

Το Gold βραβείο ήρθε για την πρωτοποριακή λύση που σχεδίασε η Eurolife FFH με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας και της αξιοποίησης των δεδομένων πελατών. Χρησιμοποιώντας τεχνολογίες Τεχνητής Νοημοσύνης, προηγμένους μηχανισμούς ταυτοποίησης και επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο, η εταιρεία δημιούργησε μια πλατφόρμα που ενοποιεί τα στοιχεία των πελατών της από διαφορετικά συστήματα, προσφέροντας μια πιο ολοκληρωμένη και αξιόπιστη εικόνα για κάθε πελάτη. Με αυτόν τον τρόπο, βελτιώνει σημαντικά την ποιότητα των δεδομένων της, ενισχύει την εμπειρία εξυπηρέτησης και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για ακόμη πιο προσωποποιημένες υπηρεσίες μελλοντικά. Η λύση αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα της προσέγγισης της Eurolife FFH να αξιοποιεί την Τεχνητή Νοημοσύνη όχι μόνο για analytics, αλλά στον πυρήνα των καθημερινών επιχειρησιακών διαδικασιών.

Το δεύτερο έργο για το οποίο διακρίθηκε η εταιρεία αποσπώντας το Silver βραβείο, αφορά στη δημιουργία μιας νέας, ενιαίας υποδομής για τη διασύνδεση και τη διαχείριση των εφαρμογών και των συστημάτων της. Η νέα αρχιτεκτονική επιτρέπει την καλύτερη οργάνωση και διαχείριση των ψηφιακών υπηρεσιών καθώς και των backend συστημάτων της Eurolife FFH, μέσα σε ένα ενοποιημένο οικοσύστημα, ενισχύοντας την ασφάλεια, τον έλεγχο και την αποδοτικότητα των ψηφιακών λειτουργιών της. Η συγκεκριμένη υποδομή αποτελεί σημαντικό θεμέλιο για την ανάπτυξη και διασύνδεση νέων ψηφιακών υπηρεσιών, επιτρέποντας στην Eurolife FFH να ανταποκρίνεται με ακόμα μεγαλύτερη ταχύτητα και ασφάλεια στις διαρκώς μεταβαλλόμενες ανάγκες της αγοράς.

Για τη Eurolife FFH αξία έχει να προσφέρει στους ασφαλισμένους της υπηρεσίες που εξελίσσονται διαρκώς και που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες απαιτήσεις τους. Μέσα από την αξιοποίηση προηγμένων τεχνολογιών και καινοτόμων ψηφιακών λύσεων, η εταιρεία έχει σαν στόχο τη δημιουργία μιας πιο απλής, άμεσης και ποιοτικής εμπειρίας σε κάθε σημείο επαφής με τους πελάτες και τους συνεργάτες της. Οι δύο διακρίσεις στα Bite Awards 2026 αποτελούν ακόμη μία αναγνώριση της σταθερής δέσμευσης της Eurolife FFH στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην ανάπτυξη λύσεων που δημιουργούν αξία για όλους όσοι την εμπιστεύονται καθημερινά.