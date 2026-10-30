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Σημαντικά περιθώρια ανόδου για τη μετοχή της Eurobank εκτιμά η Jefferies, η οποία διατηρεί τη σύσταση Buy και την τιμή στόχο των 5,35 ευρώ, που συνεπάγεται δυνητική άνοδο 22% από την τιμή αναφοράς των 4,38 ευρώ. Ο επενδυτικός οίκος χαρακτηρίζει ισχυρά τα αποτελέσματα τρίτου τριμήνου, επισημαίνοντας ότι η τράπεζα συνεχίζει να υπερβαίνει τις προσδοκίες της αγοράς, παρά τον έντονο ανταγωνισμό στις επιχειρηματικές χορηγήσεις.

Στην έκθεση της η Jefferies υπογραμμίζει ότι η Eurobank πέτυχε προσαρμοσμένα καθαρά κέρδη 433 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 25% σε ετήσια βάση και υψηλότερα κατά 4% από τις συγκλίνουσες εκτιμήσεις.

Η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 17,8%, υπερβαίνοντας τον στόχο περίπου 17% για το σύνολο του 2026.

Η έκπληξη από τα έσοδα τόκων

Το σημαντικότερο στοιχείο των αποτελεσμάτων είναι η επιτάχυνση των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία ανήλθαν στα 719 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5% σε τριμηνιαία και 14% σε ετήσια βάση.

Η επίδοση ξεπέρασε κατά 2% τις προβλέψεις της αγοράς, οδηγώντας τη διοίκηση στην αναβάθμιση του στόχου για την ετήσια αύξηση των καθαρών εσόδων από τόκους στο 9%, έναντι 7% προηγουμένως.

Παρά τη συμπίεση των περιθωρίων δανεισμού στην Ελλάδα κατά 12 μονάδες βάσης, η βελτίωση των περιθωρίων καταθέσεων αντιστάθμισε τις πιέσεις. Έτσι, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο του ομίλου αυξήθηκε κατά 5 μονάδες βάσης, στο 2,53%.

Ισχυρή πιστωτική επέκταση σε Ελλάδα και Βαλκάνια

Η Jefferies δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αύξηση των χορηγήσεων, με τα εξυπηρετούμενα δάνεια να ενισχύονται κατά περίπου 11% σε ετήσια βάση.

Η οργανική πιστωτική επέκταση έφτασε τα 1,1 δισ. ευρώ στο τρίτο τρίμηνο, με τη Βουλγαρία να εμφανίζει τη μεγαλύτερη δυναμική, καταγράφοντας αύξηση δανείων 17% σε ετήσια βάση.

Η διοίκηση επανέλαβε τον στόχο οργανικής πιστωτικής επέκτασης περίπου 4,5 δισ. ευρώ για το 2026, εκφράζοντας την πεποίθηση ότι μπορεί να επιτευχθεί ή και να ξεπεραστεί.

Παράλληλα, τα έσοδα από προμήθειες αυξήθηκαν κατά 12% σε ετήσια βάση, στα 216 εκατ. ευρώ, με αιχμή τη διαχείριση περιουσίας, τις ασφαλιστικές εργασίες και τις συναλλαγές.

Eurolife και κεφαλαιακή επάρκεια

Νέο καταλύτη για τα έσοδα από προμήθειες αποτελεί η ενσωμάτωση της Eurolife από το τέταρτο τρίμηνο.

Η διοίκηση αναμένει πρόσθετα έσοδα προμηθειών 20-25 εκατ. ευρώ στο τελευταίο τρίμηνο, ενώ η ετήσια συνεισφορά εκτιμάται περίπου στα 100 εκατ. ευρώ.

Παράλληλα, προβλέπεται αρνητική υπεραξία περίπου 40 εκατ. ευρώ από τη συναλλαγή.

Ο δείκτης CET1 διαμορφώθηκε στο 15,5%, ενώ μετά την επίδραση της Eurolife υπολογίζεται στο 14,3%.

Η ποιότητα του χαρτοφυλακίου παραμένει ισχυρή, με τον δείκτη μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων να υποχωρεί στο 2,4% και το κόστος πιστωτικού κινδύνου να διαμορφώνεται στις 54 μονάδες βάσης.

Για τη Jefferies, η συνδυασμένη δυναμική των καθαρών εσόδων από τόκους, της πιστωτικής επέκτασης και των προμηθειών επιβεβαιώνει ότι η Eurobank διαθέτει τις προϋποθέσεις για διατηρήσιμη κερδοφορία και υψηλές αποδόσεις κεφαλαίων.