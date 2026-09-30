Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Έχεις ένα καλό προϊόν ή μια μικρή παραγωγή που θέλεις να μεγαλώσεις. Ξέρεις όμως πόσο πρέπει να κοστίζει το προϊόν σου, πώς στήνεται ένα επιχειρηματικό πλάνο και, κυρίως, πώς περνάς από μια καλή ιδέα σε μια επιχείρηση που μπορεί να σταθεί και να αναπτυχθεί;

Αυτό το κενό επιχειρεί να καλύψει το Farm Food Future, το δωρεάν πρόγραμμα εκπαίδευσης και καθοδήγησης της μη κερδοσκοπικής οργάνωσης Wise Greece, που υλοποιείται με την υποστήριξη του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση και περνά πλέον στον δεύτερο κύκλο του. Μετά τις 660 εγγραφές της πρώτης φάσης, το πρόγραμμα διευρύνεται με νέο εκπαιδευτικό περιεχόμενο, περισσότερους μέντορες και, για πρώτη φορά, τέσσερις διά ζώσης εκπαιδεύσεις στην περιφέρεια.

Τα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου δίνουν και μια ενδιαφέρουσα εικόνα για το ποιοι αναζητούν σήμερα δρόμο προς την επιχειρηματικότητα της τροφής. Το 64% των συμμετεχόντων ήταν γυναίκες και το 59,5% νέοι ηλικίας 18 έως 29 ετών.

Από την ιδέα

Πίσω από τους αριθμούς αποτυπώνεται ένα σημαντικό κενό επιχειρηματικών γνώσεων. Το 70,8% όσων μπήκαν στο πρόγραμμα δήλωνε ότι δεν γνώριζε θέματα οικονομικής διαχείρισης, βιωσιμότητας και οικονομικού σχεδιασμού. Ακόμη πιο χαρακτηριστικό είναι ότι το 98,1% δεν είχε δημιουργήσει ποτέ επιχειρηματικό ή οικονομικό πλάνο.

Μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος, το 97,2% δήλωσε ότι γνωρίζει καλύτερα πώς να δημιουργήσει επιχειρηματικό πλάνο. Παράλληλα, το 94,2% ανέφερε ότι γνωρίζει καλύτερα πώς να δημιουργεί επιτυχημένες καμπάνιες στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και το 90,4% ότι έχει πλέον καλύτερη εικόνα για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αναπτύξει νέες συνεργασίες. Συνολικά, το 97,1% απάντησε ότι απέκτησε πρακτικές γνώσεις χρήσιμες για τα επόμενα επαγγελματικά ή επιχειρηματικά του βήματα.

«Δεν μας ενδιαφέρουν οι θεωρητικές γνώσεις, γιατί όταν θέλεις να χτίσεις μια επιχείρηση δεν μπορείς να ακούσεις θεωρίες», ήταν το στίγμα που έδωσε η ιδρύτρια της Wise Greece, Μελίνα Ταπραντζή (σσ στο κέντρο της κεντρ. φωτ.). Ο σχεδιασμός του προγράμματος, όπως εξήγησε, βασίστηκε στις ανάγκες που η οργάνωση καταγράφει μέσα από τη συνεργασία της με μικρές οικογενειακές επιχειρήσεις και παραγωγούς.

Η Wise Greece συνεργάζεται σήμερα με 100 μικρούς παραγωγούς και περισσότερα από 2.500 προϊόντα, έχοντας από το 2013 άμεση επαφή με τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η μικρή επιχειρηματικότητα στην προσπάθειά της να αποκτήσει πρόσβαση στην ελληνική και στις ξένες αγορές.

Οι μέντορες

Κεντρικό κομμάτι του Farm Food Future είναι η προσωπική καθοδήγηση. Περισσότεροι από 50 μέντορες από διαφορετικές πλευρές της αγοράς και της επιστημονικής κοινότητας συμμετείχαν στον πρώτο κύκλο, από επιχειρηματίες και στελέχη εταιρειών μέχρι πανεπιστημιακούς, σεφ και διατροφολόγους.

Στον πρώτο κύκλο υποβλήθηκαν 32 αιτήματα mentoring, αριθμός που φωτίζει και μια δυσκολία που συνάντησαν οι διοργανωτές: αρκετοί συμμετέχοντες, όπως περιέγραψε η κυρία Ταπραντζή, δυσκολεύονταν αρχικά να πιστέψουν ότι ένα έμπειρο στέλεχος ή επιχειρηματίας θα αφιέρωνε πραγματικά χρόνο για να ακούσει το πρόβλημά τους και να τους καθοδηγήσει. Η εμπειρία του προγράμματος έδειξε, όπως ανέφερε, ότι υπήρχε διάθεση από τους μέντορες «να δώσουν πίσω» μέρος της γνώσης και της εμπειρίας που έχουν αποκτήσει.

Στη σημασία αυτής της υποστήριξης στάθηκε και η ιδρύτρια του eFresh.gr Ζήνα Μαυροειδή (σσ δεύτερη από αριστερά στη κεντρ. φωτ.), η οποία συμμετείχε ως μέντορας. Όπως εξήγησε, οι δεξιότητες που απαιτούνται από έναν επιχειρηματία μεταβάλλονται καθώς μεγαλώνει η επιχείρησή του. Ένα δίκτυο ανθρώπων με διαφορετικές εμπειρίες μπορεί επομένως να λειτουργήσει ως ένα «δίκτυο ασφαλείας», προσφέροντας μια εξωτερική ματιά στα προβλήματα και στις αποφάσεις που καλείται να πάρει.

Το όριο της κλίμακας

Η συζήτηση ανέδειξε όμως και ένα ευρύτερο ζήτημα της ελληνικής αγροδιατροφής: τη δυσκολία των πολύ μικρών επιχειρήσεων να αποκτήσουν την κλίμακα που απαιτεί η αγορά.

Η κυρία Μαυροειδή επισήμανε ότι η Ελλάδα διαθέτει πολλούς μικρούς και αυτόνομους παραγωγούς, οι οποίοι με μεγάλο προσωπικό κόπο καταφέρνουν να φέρουν τα προϊόντα τους στην αγορά. Η αυτόνομη πορεία, ωστόσο, γίνεται δυσκολότερη όταν έρχεται η ώρα για χρηματοδότηση, νέες επενδύσεις, πρόσβαση σε υποδομές ή μεγαλύτερα δίκτυα πωλήσεων.

Το ζητούμενο, όπως το έθεσε, δεν είναι υποχρεωτικά να δημιουργηθούν πολύ μεγάλες επιχειρήσεις, αλλά να διαμορφωθεί ένα ισχυρότερο οικοσύστημα μέσα στο οποίο οι μικρότεροι παραγωγοί και επιχειρηματίες θα μπορούν να συνεργάζονται και να αποκτούν πρόσβαση σε πόρους και δυνατότητες που μόνοι τους δύσκολα εξασφαλίζουν.

Από την πλευρά της μικρής επιχειρηματικότητας, ο κ. Δημήτρης Μητράκος της Yamas (σσ δεύτερος από δεξιά στη κεντρ. φωτ.) περιέγραψε την πραγματικότητα του «one man show»: έναν επιχειρηματία που στα πρώτα βήματα καλείται να κάνει σχεδόν τα πάντα, από την ανάπτυξη και την παραγωγή του προϊόντος μέχρι την πώληση και τη διανομή του. Από την εμπειρία του ως μέντορας, όπως είπε, συνάντησε ανθρώπους με πολύ καλές ιδέες και μεγάλη διάθεση, αλλά και σημαντικά κενά σε βασικές επιχειρηματικές γνώσεις.

Η περιφέρεια

Εκεί επιχειρεί να πατήσει ο δεύτερος κύκλος. Το νέο διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα δεν θα αποτελεί επανάληψη του πρώτου, καθώς προστίθενται νέα εργαλεία, ενώ διευρύνεται και το πρόγραμμα mentoring.

Η μεγαλύτερη αλλαγή είναι η έξοδος του Farm Food Future στην περιφέρεια, με τέσσερις διά ζώσης εκπαιδευτικές δράσεις σε περιοχές με αυξημένες ανάγκες. Στόχος είναι να αποκτήσουν μεγαλύτερη πρόσβαση στη γνώση και στην καθοδήγηση άνθρωποι που δεν έχουν τις ίδιες ευκαιρίες με όσους βρίσκονται στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και τα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα.

Στη διάσταση αυτή στάθηκε και η γενική διευθύντρια του Κοινωφελούς Ιδρύματος Ιωάννη Σ. Λάτση, Εύα Λιανού (σσ δεξ. στη κεντρ. φωτ.), επισημαίνοντας ότι η συνέχιση του Farm Food Future δεν αποτελεί απλώς επανάληψη της πρώτης φάσης, αλλά ευκαιρία να αξιοποιηθεί η εμπειρία που αποκτήθηκε και να εξελιχθεί περαιτέρω το πρόγραμμα.

Όπως σημείωσε, η αγροδιατροφή βρίσκεται αντιμέτωπη με τον μετασχηματισμό που προκαλούν η κλιματική αλλαγή, η τεχνολογία, η ανάγκη ενίσχυσης της εξωστρέφειας και η μετάβαση σε περισσότερο βιώσιμα παραγωγικά και επιχειρηματικά μοντέλα. Για έναν νέο επιχειρηματία, επομένως, η γνώση της παραγωγής και του προϊόντος δεν αρκεί πλέον. Χρειάζεται γνώση της αγοράς, επιχειρηματική οργάνωση, συνεργασίες και αξιοποίηση σύγχρονων εργαλείων.

Η τοπική οικονομία

Στο μεγαλύτερο κάδρο της αγροδιατροφής αναφέρθηκε ο γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Σπύρος Πρωτοψάλτης (σσ αριστ. στη κεντρ. φωτ.), σημειώνοντας ότι η ανάπτυξη των μικρών επιχειρήσεων του κλάδου έχει ιδιαίτερη σημασία για την περιφέρεια. Μια επιχείρηση που αυξάνει τις πωλήσεις της μπορεί να αγοράζει περισσότερη πρώτη ύλη τοπικά και να δημιουργεί νέες θέσεις εργασίας, δίνοντας περισσότερες δυνατότητες σε ανθρώπους που θέλουν να παραμείνουν και να εργαστούν στον τόπο τους.

Ιδιαίτερη σημασία απέδωσε και στη σύνδεση της τοπικής παραγωγής με την εστίαση και τον τουρισμό, ώστε μεγαλύτερο μέρος της αξίας ενός προϊόντος να παραμένει στον παραγωγό και στην περιοχή όπου αυτό δημιουργείται.

Πώς συμμετέχουν

Οι εγγραφές για τον δεύτερο κύκλο του Farm Food Future έχουν ήδη ανοίξει και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε παραγωγούς και αγρότες, μεταποιητές και επαγγελματίες της τυποποίησης, διατροφολόγους, σεφ και επαγγελματίες της εστίασης, νεοφυείς και μικρές επιχειρήσεις του κλάδου, καθώς και φοιτητές και φοιτήτριες συναφών ειδικοτήτων.

Μέσα από την πλατφόρμα του Farm Food Future παρέχεται δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικό υλικό και πρακτικά εργαλεία για θέματα που ξεκινούν από τη δημιουργία επιχειρηματικού σχεδίου και την οικονομική διαχείριση και φθάνουν έως την προβολή, τις πωλήσεις, την τεχνολογία και την περιβαλλοντική βιωσιμότητα. Παράλληλα, οι συμμετέχοντες μπορούν να αξιοποιήσουν το δίκτυο mentoring, ενώ στον νέο κύκλο προστίθενται οι τέσσερις διά ζώσης εκπαιδευτικές δράσεις στην περιφέρεια.

Πληροφορίες για το πρόγραμμα και τις εγγραφές στον δεύτερο κύκλο παρέχονται μέσω της πλατφόρμας farm2future.gr.

Διαβάστε ακόμη

Πλειστηριασμοί: Κληρώνει για “Soukos Robots”, Λιβάνη και Ραξέβσκυ (pics)

ΜΙΔΑ: Τι θα εμφανίζει για κάθε ακίνητο και τι θα ζητά πριν αλλάξει ένα ενοικιαστήριο

Το μεγάλο κόλπο του Τσαρλς Πόντσι και η απάτη που έγραψε ιστορία

Για όλες τις υπόλοιπες ειδήσεις της επικαιρότητας μπορείτε να επισκεφθείτε το Πρώτο ΘΕΜΑ