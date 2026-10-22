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Στην επιβεβαίωση της μακροπρόθεσμης πιστοληπτικής αξιολόγησης της Allwyn στο «BB», με σταθερές προοπτικές (stable outlook), προχώρησε η Fitch Ratings, εκτιμώντας ότι ο όμιλος διατηρεί επαρκή περιθώρια για να αντιμετωπίσει τις επιπτώσεις από τις πρόσφατες ρυθμιστικές εξελίξεις στη Βραζιλία.

Παράλληλα, ο διεθνής οίκος διατήρησε στο «BB+» την αξιολόγηση των εξασφαλισμένων ομολογιακών τίτλων υψηλής εξοφλητικής προτεραιότητας που έχουν εκδοθεί από τις πλήρως ελεγχόμενες θυγατρικές της Allwyn, ενώ η αξιολόγηση ανάκτησης παραμένει στο «RR3».

Η απόφαση ακολουθεί την επιβολή προσωρινής απαγόρευσης στο διαδικτυακό αθλητικό στοίχημα και στα online παιχνίδια καζίνο στη Βραζιλία, η οποία τέθηκε σε ισχύ στις 25 Σεπτεμβρίου.

Αν και η Allwyn δεν έχει άμεση έκθεση στη συγκεκριμένη αγορά, η χρηματοοικονομική της θέση επηρεάζεται από τα μερίσματα που λαμβάνει από την Kaizen Gaming, η οποία δραστηριοποιείται στη χώρα μέσω της Betano. Η Allwyn κατέχει ποσοστό 36,75% στην Kaizen Gaming, που διαθέτει ηγετική θέση στην αγορά της Βραζιλίας.

Περιορισμένες βραχυπρόθεσμες επιπτώσεις από τη Βραζιλία

Σύμφωνα με τη Fitch, η προσωρινή απαγόρευση, διάρκειας έως 120 ημερών, αναμένεται να έχει περιορισμένο αντίκτυπο στους πιστωτικούς δείκτες της Allwyn κατά την περίοδο 2026–2027.

Στο προηγούμενο βασικό σενάριο του οίκου είχε ενσωματωθεί η προοπτική αύξησης των μερισμάτων από την Kaizen Gaming, λόγω της ισχυρής παρουσίας της στη μεγάλη και πρόσφατα ρυθμισμένη αγορά της Βραζιλίας.

Ωστόσο, η Fitch εξετάζει και ένα δυσμενέστερο σενάριο, στο οποίο η απαγόρευση παρατείνεται πέραν των 120 ημερών και επηρεάζει την περίοδο 2027–2029.

Σε αυτή την περίπτωση, ο δείκτης καθαρού δανεισμού προς EBITDAR εκτιμάται ότι θα αυξηθεί στις 4,5 φορές, εξαντλώντας ουσιαστικά τα διαθέσιμα περιθώρια έναντι των ορίων που παρακολουθεί ο οίκος.

Ακόμη και τότε, όμως, η Fitch δεν αναμένει υπέρβαση των ορίων που θα μπορούσαν να ενεργοποιήσουν αρνητική αξιολογική ενέργεια, γεγονός που στηρίζει τη διατήρηση των σταθερών προοπτικών.

Ο οίκος διευκρινίζει ότι η παρατεταμένη απαγόρευση δεν περιλαμβάνεται στο βασικό του σενάριο.

Ο ρόλος του ΟΠΑΠ και οι ελεύθερες ταμειακές ροές

Σημαντικό στοιχείο για τη διατήρηση της αξιολόγησης αποτελεί η εκτίμηση ότι οι ελεύθερες ταμειακές ροές πριν από τη διανομή μερισμάτων θα παραμείνουν σε γενικές γραμμές θετικές.

Η Fitch επισημαίνει ότι η Allwyn ωφελήθηκε σημαντικά από τη συναλλαγή ανταλλαγής μετοχών με τον ΟΠΑΠ, η οποία ολοκληρώθηκε νωρίτερα μέσα στο 2026.

Η συναλλαγή οδήγησε στην πλήρη ενοποίηση των ταμειακών ροών του ΟΠΑΠ, με θετικό αντίκτυπο στους πιστωτικούς δείκτες του ομίλου.

Παράλληλα, η Allwyn διαθέτει πλέον πλήρη διακριτική ευχέρεια ως προς την κατανομή των ταμειακών διαθεσίμων του ΟΠΑΠ.

Η Fitch αναμένει ότι ο όμιλος θα συνεχίσει να διανέμει μερίσματα, χωρίς να αποκλείει προγράμματα επαναγοράς ιδίων μετοχών ή έκτακτες διανομές.

Ωστόσο, προειδοποιεί ότι εάν οι συγκεκριμένες κινήσεις αποκτήσουν μόνιμο χαρακτήρα και οδηγήσουν σε διαρκή απόκλιση από τους δημόσια ανακοινωμένους στόχους δανεισμού, θα μπορούσαν να υποδηλώνουν επιθετικότερη χρηματοοικονομική πολιτική και να επηρεάσουν την πιστοληπτική αξιολόγηση.

Μερίσματα τουλάχιστον 1 ευρώ ανά μετοχή

Ιδιαίτερη έμφαση δίνει η Fitch στη μερισματική πολιτική της Allwyn, την οποία θεωρεί καθοριστικό παράγοντα για τη μελλοντική εξέλιξη της αξιολόγησης.

Ο όμιλος έχει θέσει ως στόχο ενοποιημένο καθαρό δανεισμό 2,5 φορές, καθώς και διανομή μερίσματος τουλάχιστον 1 ευρώ ανά μετοχή.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις του οίκου, η συγκεκριμένη πολιτική συνεπάγεται ετήσιες καταβολές μετρητών περίπου 760 εκατ. ευρώ από το 2027.

Ειδικότερα, η Fitch προβλέπει διανομές 735 εκατ. ευρώ το 2026 και περίπου 762 εκατ. ευρώ ετησίως από το 2027.

Οι μέτοχοι της Allwyn διαθέτουν τη δυνατότητα επανεπένδυσης μερίσματος σε μετοχές, επιλογή που θα μπορούσε να περιορίσει τις ταμειακές εκροές του ομίλου.

Ωστόσο, ο οίκος δεν ενσωματώνει αυτή τη δυνατότητα στο βασικό σενάριο των προβλέψεών του.

Η Fitch σημειώνει επίσης ότι η Allwyn είναι εισηγμένη στην Euronext Athens και σχεδιάζει πρόσθετη εισαγωγή σε χρηματιστήριο, εκτιμώντας ότι η χρηματοοικονομική πολιτική της θα παραμείνει συμβατή με εκείνη μιας εισηγμένης εταιρείας.

Πιέσεις στις ταμειακές ροές από τις άδειες στην Ιταλία

Οι πληρωμές για την ανανέωση αδειών τυχερών παιχνιδιών αποτελούν έναν ακόμη παράγοντα που επηρεάζει τις ελεύθερες ταμειακές ροές.

Η συμμετοχή της Allwyn κατά 32,5% στην ανανέωση της άδειας της LottoItalia αντιστοιχεί σε συνολική υποχρέωση 725 εκατ. ευρώ.

Από το ποσό αυτό, 465 εκατ. ευρώ καταβάλλονται το 2026, ενώ μέρος της πληρωμής είχε πραγματοποιηθεί το 2025.

Οι συγκεκριμένες δαπάνες συμβάλλουν στη διαμόρφωση αρνητικών περιθωρίων ελεύθερων ταμειακών ροών το 2025 και το 2026.

Παρ’ όλα αυτά, η Fitch προβλέπει ότι, εφόσον δεν πραγματοποιηθούν μεγάλες πρόσθετες δαπάνες που επαφίενται στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης, η Allwyn θα μπορεί από το 2027 να εμφανίζει τουλάχιστον ουδέτερα έως ελαφρώς θετικά περιθώρια ελεύθερων ταμειακών ροών, παρά τις σημαντικές μερισματικές διανομές.

Η εξαγορά της PrizePicks και η επέκταση στις ΗΠΑ

Η διεθνής διαφοροποίηση του ομίλου ενισχύθηκε το 2026 με την απόκτηση ποσοστού 62,3% της PrizePicks, ενός από τους σημαντικότερους παρόχους παιχνιδιών daily fantasy sports στις ΗΠΑ.

Η εξαγορά χρηματοδοτήθηκε μέσω δανεισμού 1,54 δισ. δολαρίων, ο οποίος περιλαμβάνει δάνειο Term Loan B ύψους 1 δισ. δολαρίων, δάνειο Term Loan A ύψους 500 εκατ. δολαρίων και άντληση 54 εκατ. δολαρίων από πρόσθετη πιστωτική διευκόλυνση.

Η ενοποίηση της συγκεκριμένης δραστηριότητας, που χαρακτηρίζεται από υψηλότερα περιθώρια κερδοφορίας, αναμένεται να στηρίξει την εικόνα της δανειακής μόχλευσης της Allwyn.

Παράλληλα, ενισχύει την παρουσία του ομίλου στην αμερικανική αγορά, το μέγεθος των δραστηριοτήτων του, τη διαφοροποίηση των προϊόντων και τη συμμετοχή των διαδικτυακών δραστηριοτήτων στο συνολικό χαρτοφυλάκιο.

Ωστόσο, η επέκταση αυξάνει ταυτόχρονα την έκθεση σε ρυθμιστικούς και φορολογικούς κινδύνους, λόγω του μεταβαλλόμενου θεσμικού περιβάλλοντος στην αμερικανική αγορά αθλητικής ψυχαγωγίας.

Το 60% των καθαρών εσόδων από τυχερά παιχνίδια προέρχεται από λοταρίες

Η Fitch επισημαίνει ότι οι δραστηριότητες λοταριών παραμένουν βασικός πυλώνας του επιχειρηματικού μοντέλου της Allwyn.

Το 2025, σχεδόν το 60% των καθαρών εσόδων από τυχερά παιχνίδια προερχόταν από τον συγκεκριμένο τομέα.

Οι λοταρίες θεωρούνται από τον οίκο περισσότερο σταθερή δραστηριότητα σε σύγκριση με το διαδικτυακό αθλητικό στοίχημα και τα online παιχνίδια καζίνο.

Παρότι εμφανίζουν ελαφρώς χαμηλότερους ρυθμούς ανάπτυξης, χαρακτηρίζονται από μικρότερους ρυθμιστικούς και φορολογικούς κινδύνους, μεταξύ άλλων λόγω των σημαντικών προκαταβολικών πληρωμών για τις άδειες λειτουργίας.

Η αυξανόμενη παρουσία της Allwyn στο αθλητικό στοίχημα, τόσο μέσω υφιστάμενων όσο και μέσω νεοαποκτηθεισών δραστηριοτήτων, αναμένεται πάντως να περιορίσει σταδιακά την εξάρτησή της από τις λοταρίες.

Ανάπτυξη μέσω εξαγορών και διαδικτυακών δραστηριοτήτων

Η Fitch εκτιμά ότι η ανάπτυξη της Allwyn τα επόμενα χρόνια θα προέλθει κυρίως από νέες εξαγορές, την ενσωμάτωση πρόσφατα αποκτηθεισών εταιρειών και την πλήρη ενοποίηση συμμετοχών, καθώς η αγορά των παραδοσιακών λοταριών αναμένεται να καταγράψει συγκρατημένη ανάπτυξη.

Για την περίοδο 2026–2029, προβλέπει οργανική αύξηση εσόδων με χαμηλούς έως μεσαίους μονοψήφιους ρυθμούς.

Η ανάπτυξη θα στηριχθεί στην αύξηση της διαδικτυακής δραστηριότητας στις βασικές αγορές της Τσεχίας, της Ελλάδας και της Αυστρίας, καθώς και στην ενίσχυση των εσόδων από τη σταδιακή ανάπτυξη της λειτουργίας της Εθνικής Λοταρίας του Ηνωμένου Βασιλείου.

Παράλληλα, το περιθώριο EBITDA εκτιμάται ότι θα βελτιωθεί στο 30% έως το 2029, από 27% το 2025, με σημαντική συμβολή της αμερικανικής δραστηριότητας.

Στις προβλέψεις της Fitch περιλαμβάνονται εξαγορές συνολικής αξίας περίπου 1,5 δισ. ευρώ για το 2026, συμπεριλαμβανομένης της PrizePicks, καθώς και πρόσθετες εξαγορές ύψους περίπου 150–200 εκατ. ευρώ ετησίως την περίοδο 2027–2029.

Επιπλέον, προβλέπονται ενδεχόμενες πληρωμές που συνδέονται με τις επιδόσεις της PrizePicks το 2029.

Ρευστότητα 1,75 δισ. ευρώ

Σε ό,τι αφορά τη ρευστότητα, η Fitch χαρακτηρίζει ικανοποιητική τη θέση της Allwyn στο τέλος Ιουνίου 2026.

Τα αναφερόμενα ταμειακά διαθέσιμα διαμορφώνονταν σε 1,745 δισ. ευρώ, αν και ο οίκος δεν θεωρεί το σύνολο του ποσού άμεσα διαθέσιμο, προχωρώντας σε προσαρμογές για τα ποσά που αντιστοιχούν σε μειοψηφικές συμμετοχές και για 40 εκατ. ευρώ που κρίνονται απαραίτητα για λειτουργικές ανάγκες.

Παράλληλα, ο όμιλος διέθετε 325 εκατ. ευρώ διαθέσιμα από ανακυκλούμενη πιστωτική γραμμή συνολικού ύψους 350 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2030.

Πρόσθετη διαθέσιμη χρηματοδότηση περιλάμβανε 30 εκατ. ευρώ από δάνειο Term Loan B2, 489 εκατ. ευρώ από μη αντληθέντα ποσά πιστωτικών διευκολύνσεων σε ευρώ και δολάρια και 270 εκατ. ευρώ από γραμμές χρηματοδότησης θυγατρικών.

Επίσης, τον Ιούνιο του 2026 η Allwyn εξασφάλισε νέα πρόσθετη πιστωτική διευκόλυνση 315 εκατ. ευρώ, με λήξη το 2031, η οποία παρέμενε αχρησιμοποίητη.

Το χρονοδιάγραμμα λήξεων του χρέους αξιολογείται ως ισορροπημένο, καθώς λιγότερο από το 15% του συνολικού ενοποιημένου δανεισμού λήγει πριν από το τέλος του 2029.

Κατά τη Fitch, η πρόσβαση της εταιρείας στις αγορές δανειακών κεφαλαίων αναμένεται να διατηρήσει τον κίνδυνο αναχρηματοδότησης σε διαχειρίσιμα επίπεδα.

Πότε θα μπορούσε να αλλάξει η αξιολόγηση

Η Fitch συνδέει το ενδεχόμενο υποβάθμισης με μια σειρά από παράγοντες, μεταξύ των οποίων οι δυσμενείς ρυθμιστικές αλλαγές, η επιδείνωση των λειτουργικών επιδόσεων και η υιοθέτηση επιθετικότερης χρηματοοικονομικής πολιτικής.

Ειδικότερα, αρνητική αξιολογική ενέργεια θα μπορούσε να προκύψει εάν ο καθαρός δανεισμός προς EBITDAR διατηρηθεί πάνω από τις 4,5 φορές, ή εάν ο δείκτης κάλυψης σταθερών χρηματοοικονομικών υποχρεώσεων υποχωρήσει κάτω από τις 3 φορές σε διατηρήσιμη βάση.

Αντίθετα, θετική αξιολογική εξέλιξη θα μπορούσε να υποστηριχθεί από περαιτέρω διαφοροποίηση δραστηριοτήτων, συνεπή χρηματοοικονομική πειθαρχία και μείωση του καθαρού δανεισμού προς EBITDAR κάτω από τις 3,5 φορές.

Επιπλέον, η διατήρηση θετικών ελεύθερων ταμειακών ροών και η βελτίωση του δείκτη κάλυψης σταθερών υποχρεώσεων πάνω από τις 3,5 φορές θα μπορούσαν να συμβάλουν σε μελλοντική αναβάθμιση.