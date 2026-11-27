Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αλλάζουν οι εποχές πάλι για τον κλάδο της πληροφορικής στην Ελλάδα που πιο ώριμος πλέον σε σχέση με τα πρώτα χρόνια του ψηφιακού μετασχηματισμού της εγχώριας οικονομίας, προσελκύει με αυξανόμενη συχνότητα ισχυρούς επενδυτές, εντός και εκτός συνόρων.

Ο κλάδος φαίνεται να αντλεί «φρέσκα» κεφάλαια με μεγαλύτερη ευκολία σε σύγκριση με το παρελθόν και παράλληλα ετοιμάζεται για ένα νέο σερί εξαγορών και άλλων επενδύσεων.

Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της εποχής είναι ότι στα νέα deals αναμένεται να συμμετάσχουν περισσότεροι «παίκτες», καθώς οι συνθήκες που δημιουργούνται αυτή τη στιγμή στην τεχνολογική αγορά προδιαθέτουν για μια «γεμάτη» από εξελίξεις χρονιά και για το 2027.

Σκοπός των εταιρειών είναι να διευρύνουν το τεχνολογικό τους εκτόπισμα μέσω των εξαγορών, να επεκταθούν γεωγραφικά και να εξασφαλίσουν πρόσβαση σε νέα τεχνολογικά αντικείμενα, σε πελατολόγια και σε συνέργειες, και όχι απλά να «αθροίσουν έσοδα και κερδοφορίες». Μια λογική η οποία έχει ξεπεραστεί προ πολλού…

Οι προοπτικές άλλωστε παραμένουν υψηλές για τους ομίλους που πρωταγωνιστούν στο ICT, με δεδομένο ότι «ανοίγονται» νέοι δρόμοι, με πολλές ευκαιρίες εσόδων από νέες πηγές και νέα πεδία (ενσωμάτωση του ΑΙ στη νέα γενιά προϊόντων και υπηρεσιών, κάλυψη των αναγκών σε επίπεδο κυβερνοασφάλειας για χιλιάδες επιχειρήσεις και οργανισμούς, έργα πληροφορικής για την αμυντική βιομηχανία κ.ά.), με την περαιτέρω ενδυνάμωση της εξωστρέφειάς τους, αλλά και της παρουσίας τους στον ιδιωτικό τομέα να αποτελούν δύο από τα νέα «στοιχήματα».

Τους πρώτους εννέα μήνες του 2026, το ενδιαφέρον της αγοράς πληροφορικής και όσων την παρακολουθούν επικεντρώθηκε στις μεγάλες επιχειρηματικές συμφωνίες που αφορούσαν –κατά σειρά- τις Real Consulting, Dotsoft, Nova ICT και Entersoftone και έφεραν την είσοδο ηχηρών επιχειρηματικών ονομάτων της χώρας ή και κορυφαίων διεθνών «παικτών» στην περίπτωση της τελευταίας, στην μετοχική τους σύνθεση.

Ο νέος κύκλος εξελίξεων, ο οποίος ξεκινά σχεδόν άμεσα, στρέφει τώρα την προσοχή προς το «μέτωπο» του Χρηματιστηρίου, όπου δρομολογείται ένα νέο κύμα εισαγωγών και μετατάξεων στο Euronext Athens, όπως είχε αναφέρει έγκαιρα το newmoney.

Αντίστροφη μέτρηση

Από την πλευρά του ομίλου Quest, υπήρξε η ενημέρωση ότι η διαδικασία εισαγωγής της θυγατρικής του στην πληροφορική Uni Systems στο ελληνικό Χρηματιστήριο θα τρέξει στα τέλη Ιανουαρίου με αρχές Φεβρουαρίου του 2027, με τη διάθεση ενός ποσοστού μεταξύ 25%-30% των υφιστάμενων μετοχών της, χωρίς προς το παρόν να δίνονται στοιχεία σχετικά με το ύψος της πιθανής αποτίμησής της. Το σχέδιο δεν προβλέπει ΑΜΚ, ενώ η Quest θα διατηρήσει τον έλεγχό της.

Στόχος είναι, παράλληλα, να «ξεκλειδωθεί» η «κρυμμένη αξία» της Uni Systems, με ό,τι αυτό θα σημαίνει στην πράξη. Ταυτόχρονα, ο CEO της εταιρείας, που θεωρείται η μεγαλύτερη αμιγώς ελληνική σε οικονομικό μέγεθος στον κλάδο της, ο Γιάννης Λουμάκης, επιβεβαίωσε ότι η ιδιαίτερα διεθνοποιημένη Uni Systems (σ.σ. με 6 δικές της ευρωπαϊκές θυγατρικές και το 50% των εσόδων της από το εξωτερικό) θα κινηθεί για νέες εξαγορές στο προσεχές διάστημα, με την αναζήτηση ευκαιριών να μη σταματά ποτέ.

Αντίστροφα μετρά για τη μετάταξή της από την EN.A. Growth του Euronext Athens στην Κύρια Αγορά και η Dotsoft, με νέο μέτοχο από φέτος κατά 40% το fund Diorama II. Η προτεινόμενη εισαγωγή θα πραγματοποιηθεί μάλιστα σε συνδυασμό με αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρείας με καταβολή μετρητών και έκδοση νέων μετοχών, για την άντληση νέων κεφαλαίων. Ο διευθύνων σύμβουλός της Αναστάσιος Μάνος μας αποκάλυψε ότι ήδη διεξάγονται συζητήσεις για deals εξαγορών με σχήματα ελληνικών συμφερόντων ως επί το πλείστον, από τον κλάδο της πληροφορικής, αλλά και με ένα τουλάχιστον από το εξωτερικό.

Στην πρώτη του συνέντευξη μετά από τη μεγάλη συμφωνία του Σεπτεμβρίου (2026) για την απόκτηση μετοχικού ποσοστού 70% στην Entersoftone από το βρετανικό private equity Hg (με βάση μια αποτίμηση άνω του 1 δισ. ευρώ), ο CEO του ελληνικού ομίλου πληροφορικής με ειδίκευση στο επιχειρηματικό λογισμικό, Αντώνης Κοτζαμανίδης, ανέφερε στο newmoney, μεταξύ άλλων, ότι θα υπάρξει μεγαλύτερη επιδίωξη εξαγορών, με το «ραντάρ» στραμμένο προς το εξωτερικό. Σύμφωνα με τον ίδιο, το επενδυτικό κι επιχειρηματικό πλάνο που είχε χαράξει κι ανακοινώσει η διοίκηση πριν από την εξαγορά του 70%, εξακολουθεί να αποτελεί τη βάση πάνω στην οποία θα στηριχθεί η ES1, με τη διαφορά ότι αυτό ενισχύεται.

Καλά πληροφορημένες πηγές της αγοράς εκτιμούν ωστόσο ότι και ο άλλος leader του business software, η Epsilon Net του Ιωάννη Μίχου, που συμπορεύεται (μετοχικά) με το αμερικανικό mega fund της General Atlantic και την Εθνική Τράπεζα, δεν θα αργήσει να προβεί σε ανακοινώσεις σχετικές με νέες εξαγορές της στην Ελλάδα.

Τα σχέδια «σε αναμονή»

Για άλλη μια, νέα εξαγορά σημαντικού μεγέθους, μετά από αυτή του περασμένου Φεβρουαρίου για το 100% της ελληνικής OTS, έχει κάνει λόγο και η διοίκηση της Real Consulting, η οποία πορεύεται τους τελευταίους μήνες με διευρυμένη μετοχική σύνθεση.

Το νέο της πλάνο εκπονεί αυτή την περίοδο και η Nova ICT, με νέα μετοχική βάση και νέους μετόχους σε αυτήν, με τη συμμετοχή της σε άλλες εταιρείες τεχνολογίας να είναι ένα από τα «κομμάτια» του.

Στη «μεγάλη λίστα» των ελληνικών ομίλων πληροφορικής που έχουν επιβεβαιώσει ότι «σκανάρουν» στόχους για νέες εξαγορές στην Ευρώπη, συμπεριλαμβάνονται πάντα άλλες δυο εισηγμένες στην Κύρια Αγορά του ΧΑ, η Profile και η QnR, η πρώτη με πρωταγωνιστικό ρόλο στο λογισμικό για τον χρηματοοικονομικό τομέα διεθνώς, η δεύτερη έχοντας παρουσία σε πλήθος νέων τεχνολογικών πεδίων και αναπτύσσοντας επίσης με ταχείς ρυθμους τις δραστηριότητές της και εκτός Ελλάδας.

Άλλη μια τέτοια περίπτωση, τέλος, είναι η Byte, ο τεχνολογικός «βραχίονας» της Ideal Holdings σε πληροφορική και κυβερνοασφάλεια. Ο επικεφαλής της εισηγμένης εταιρείας συμμετοχών η οποία υποστηρίζεται από μια ισχυρή ομάδα επενδυτών, Λάμπρος Παπακωνσταντίνου, είχε δηλώσει προς τους αναλυτές στις αρχές Σεπτεμβρίου ότι εξέτασε 10 στόχους πιθανών εξαγορών στο διάστημα έως τον Μάιο του 2026 (πριν καταλήξει στην απόφαση να στηρίξει τις υφιστάμενες θυγατρικές, με την απόκτηση του 25% της Kymora Limited, έναντι 118,75 εκατ. ευρώ), εκ των οποίων οι 3 στην πληροφορική. Τα deals αυτά δεν προχώρησαν, όπως εξήγησε, λόγω υψηλών αποτιμήσεων. Αλλά, αυτό δεν σημαίνει ότι έπαψε η Ideal να είναι ενεργή επενδυτικά ή ότι θα αδιαφορήσει εάν της παρουσιαστεί μια καλή ευκαιρία, με τεχνολογική εταιρεία η οποία θα ανταποκρίνεται σε όλα τα κριτήρια που θέτει…