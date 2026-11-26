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Το επικαιροποιημένο πλάνο του ομίλου Byte εστιάζει στις νέες ευκαιρίες της μετά RRF εποχής, με στόχευση σε μεγάλα και σύνθετα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, όπως αναφέρει σε συνέντευξή του στο newmoney ο CEO Πάνος Βασιλειάδης. Ο τεχνολογικός «βραχίονας» της εισηγμένης εταιρείας συμμετοχών IDEAL Holdings οδεύει φέτος προς έναν τριψήφιο κύκλο εργασιών σε εκατομμύρια ευρώ, προσβλέπει στην περαιτέρω επέκταση των δραστηριοτήτων του στο εξωτερικό και παράλληλα εξετάζει νέες εξαγορές, κάτω από συγκεκριμένα κριτήρια.

Ο κ. Βασιλειάδης αποκαλύπτει τις λεπτομέρειες του σχεδιασμού της Byte και παράλληλα απαντά, ανάμεσα σε άλλα, σε ερωτήσεις που αφορούν το ενδεχόμενο μιας αυτόνομης εισαγωγής του κλάδου της πληροφορικής και κυβερνοασφάλειας στο Euronext Athens -υπό προϋποθέσεις, που εξηγεί ποιες είναι – και δεν αρνείται το σταθερό, αλλά θεωρητικό, ενδιαφέρον διεθνών επενδυτών για την εταιρεία.

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η Byte εκδήλωσε το ενδιαφέρον της για τη συμμετοχή της στον μεγάλο διαγωνισμό (515,4 εκατ. ευρώ) των νέων ψηφιακών ταυτοτήτων, σε κοινοπραξία με τον ΟΤΕ και την Idemia.

-Τι περιλαμβάνουν τα επόμενα επιχειρηματικά και επενδυτικά πλάνα του ομίλου της Byte; Νέες εξαγορές στην Ελλάδα ή και το εξωτερικό, για παράδειγμα – και αν ναι, σε ποιους τομείς;

Στην επόμενη φάση ανάπτυξης του Ομίλου Byte, προτεραιότητά μας είναι να ενισχύσουμε ακόμα περισσότερο τη θέση μας στο systems integration, ιδιαίτερα σε μεγάλα και σύνθετα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, διευρύνοντας παράλληλα σημαντικά τις δραστηριότητές μας στην Τεχνητή Νοημοσύνη, το Cybersecurity, το Cloud, τα Managed Services και τις υπηρεσίες Εμπιστοσύνης. Διαθέτουμε πλέον την κλίμακα, την τεχνογνωσία και το εύρος υπηρεσιών για να συνδυάσουμε αυτές τις δυνατότητες σε ολοκληρωμένες end-to-end λύσεις και να λειτουργούμε ως μακροχρόνιος τεχνολογικός συνεργάτης των πελατών μας.

Ιδιαίτερα σημαντική για εμάς είναι και η αύξηση του recurring business. Στόχος μας είναι να μετατρέπουμε όλο και μεγαλύτερο μέρος κάθε έργου σε μακροχρόνια συνεργασία μέσα από υπηρεσίες διαχείρισης (managed & operation), εμπιστοσύνης (trust), κυβερνοασφάλειας (SOC/ROK/IRMS), και υποστήριξης (SLA). Αυτό δημιουργεί μεγαλύτερη προβλεψιμότητα εσόδων, ισχυρότερες σχέσεις με τους πελάτες και ενισχύει τη βιωσιμότητα και την ποιότητα της κερδοφορίας μας.

Ως προς τις εξαγορές, τις εξετάζουμε ως σημαντικό επιταχυντή της στρατηγικής μας. Εστιάζουμε σε εταιρείες με ισχυρές δυνατότητες στο AI, το cybersecurity, τα managed services και το cloud, καθώς και σε εταιρείες με δική τους τεχνολογία. Κριτήριά μας είναι η ενίσχυση των επαναλαμβανόμενων εσόδων και η περαιτέρω διαφοροποίηση του τεχνολογικού μας χαρτοφυλακίου. Θα εξετάζαμε επίσης εξαγορές που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διεθνή μας ανάπτυξη, προσφέροντας πρόσβαση σε νέες αγορές, πελάτες και εξειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό.

Δεν επιδιώκουμε, επομένως, την ανάπτυξη ή τις εξαγορές απλώς για να αυξήσουμε το μέγεθός μας. Θέλουμε κάθε επένδυση να προσθέτει τεχνολογία, ανθρώπινο κεφάλαιο, recurring revenues και διεθνή παρουσία, με στόχο να εξελίξουμε τον Όμιλο Byte από έναν ισχυρό ελληνικό παίκτη σε έναν περιφερειακό όμιλο τεχνολογίας, με ολοκληρωμένο portfolio, υψηλότερη προστιθέμενη αξία και σταθερές βάσεις μακροπρόθεσμης, κερδοφόρου ανάπτυξης.

– Σε ποια πεδία της τεχνολογικής αγοράς θα αναζητήσουν νέες ευκαιρίες ανάπτυξης μετά την ολοκλήρωση του RRF η Byte και οι εταιρείες πληροφορικής κυβερνοασφάλειας που βρίσκονται στην «ομπρέλα» της; Ποιος ο ρόλος και η συμβολή της Τεχνητής Νοημοσύνης στην περίοδο αυτή;

Η μετά RRF εποχή θα χαρακτηρίζεται από μικρότερη ροή χρηματοδοτούμενων έργων και εντονότερο ανταγωνισμό. Παράλληλα αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τις εταιρείες μας, καθώς διαθέτουμε ήδη ισχυρή παρουσία και τεχνογνωσία στους τομείς που θα παίξουν πρωταγωνιστικό ρόλο όπως η Τεχνητή Νοημοσύνη (AI), το Cloud, η κυβερνοασφάλεια, το EUDI Wallet και οι διαχειριζόμενες υπηρεσίες (managed services).

Ειδικά για την Τεχνητή Νοημοσύνη η συμβολή της στην ανάπτυξη της Byte και των θυγατρικών της θα κριθεί από το πόσο αποδοτικά θα διεκδικήσουν και θα υλοποιήσουν τα έργα που θα αναλάβουν. Σε αυτό το πλαίσιο η Τεχνητή Νοημοσύνη αποτελεί για εμάς εργαλείο ενίσχυσης των ανθρώπων μας και όχι υποκατάστασής τους. Την αξιοποιούμε λελογισμένα σε σημεία όπου αποδεδειγμένα προσθέτει αξία και με σαφείς κανόνες ελέγχου. Στη φάση της ανάλυσης υποστηρίζει την αποτύπωση απαιτήσεων, τον έλεγχο πληρότητας και συνέπειας των προδιαγραφών και την έγκαιρη ανάδειξη κινδύνων. Στην ανάπτυξη λογισμικού, επιταχύνει τη συγγραφή κώδικα, τη δημιουργία δοκιμών και την τεκμηρίωση.

Σε κάθε περίπτωση το αποτέλεσμα πάντα αξιολογείται από senior developers, οι οποίοι διατηρούν την πλήρη ευθύνη για την αρχιτεκτονική, την ποιότητα και την ασφάλεια. Το όφελος είναι διπλό: περισσότερα έργα με τις ίδιες ομάδες σε συνδυασμό με συντομότερους χρόνους παράδοσης χωρίς εκπτώσεις στην ποιότητα. Για την Byte που αναλαμβάνει μεγάλα έργα πληροφορικής στο σύνολό τους αυτός ο συνδυασμός τεχνολογίας και ανθρώπινης εμπειρίας είναι το ανταγωνιστικό της πλεονέκτημα για την επόμενη μέρα.

– Σε επίπεδο κυβερνοασφάλειας ποια είναι η στόχευση;

Πέρα από την Τεχνητή Νοημοσύνη, σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης προσφέρει και το ευρωπαϊκό οικοσύστημα ψηφιακής ταυτότητας και εμπιστοσύνης (Digital Identity & Trust), που διαμορφώνεται με το eIDAS 2.0 και το EUDI Wallet. Η υποχρέωση των κρατών-μελών να διαθέσουν EUDI Wallet εντός του 2027 ανοίγει μια νέα πανευρωπαϊκή αγορά για υπηρεσίες ψηφιακής ταυτότητας, αυθεντικοποίησης, ηλεκτρονικών υπογραφών και εμπιστοσύνης. Σε αυτή την αγορά, η Byte και η ADACOM, ως εγκεκριμένοι πάροχοι υπηρεσιών πιστοποίησης, διαθέτουν σημαντική τεχνογνωσία και εμπειρία από έργα στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Μέση Ανατολή.

Παράλληλα, η κυβερνοασφάλεια αποτελεί βασικό πυλώνα της εγχώριας και διεθνούς μας ανάπτυξης. Μέσω της ADACOM, ο Όμιλος Byte διαθέτει ισχυρή παρουσία στις υπηρεσίες SOC και Managed Security Services, καθώς και στη διακυβέρνηση, τη διαχείριση κινδύνων και τη συμμόρφωση (GRC), με εξειδίκευση σε κανονιστικά πλαίσια και πρότυπα όπως τα NIS2, DORA και PCI DSS. Η δραστηριότητά μας αυτή ευθυγραμμίζεται με τη στρατηγική προτεραιότητα της ΕΕ για την κυβερνοασφάλεια, τόσο ως προς τη χρηματοδότηση όσο και ως προς την ενίσχυση των υποδομών και της ανθεκτικότητας.

Τέλος, επιδιώκουμε ακόμη μεγαλύτερη συμμετοχή σε μεγάλα έργα ψηφιοποίησης και ψηφιακών υποδομών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για τον σκοπό αυτό, συνδυάζουμε την εμπειρία της Byte στην ολοκλήρωση συστημάτων (systems integration) με τις δυνατότητες του Ομίλου στο cloud, την κυβερνοασφάλεια, τις υπηρεσίες ψηφιακής εμπιστοσύνης (Digital Trust), τα δεδομένα και την Τεχνητή Νοημοσύνη.

Επομένως για εμάς η εποχή μετά το RRF δεν αποτελεί απειλή, αλλά ευκαιρία για πιο ώριμη, εξωστρεφή και ανταγωνιστική ανάπτυξη, βασισμένη σε τεχνολογική υπεροχή, διεθνείς συνεργασίες και σταθερή δημιουργία αξίας για πελάτες και μετόχους.

– Στο εξωτερικό, στις αγορές ποιων χωρών ή περιοχών επιδιώκει την επέκτασή του ο όμιλος της Byte;

Η διεθνής ανάπτυξη αποτελεί σημαντικό πυλώνα της στρατηγικής μας και έχουμε το πλεονέκτημα ότι διαθέτουμε ήδη παρουσία και εμπειρία εκτός Ελλάδας. Στόχος μας είναι να αξιοποιήσουμε τη βάση που έχουμε ήδη χτίσει σε Κύπρο και Μέση Ανατολή, και παράλληλα να διευρύνουμε σταδιακά το διεθνές μας αποτύπωμα.

Η στρατηγική μας δεν είναι απλώς να προσθέσουμε νέες χώρες στον χάρτη. Θέλουμε να επεκταθούμε σε αγορές όπου να μπορούμε να εξάγουμε τις τεχνολογικές δυνατότητες στις οποίες έχουμε πραγματικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα, να συμμετέχουμε σε μεγαλύτερα διασυνοριακά ευρωπαϊκά έργα και, όπου χρειάζεται, να επιταχύνουμε την ανάπτυξή μας μέσω τοπικών συνεργασιών ή επιλεκτικών εξαγορών. Φιλοδοξία μας είναι να δημιουργήσουμε σταδιακά έναν Όμιλο με ουσιαστικό ευρωπαϊκό και περιφερειακό τεχνολογικό αποτύπωμα.

– Ποια είναι η πρόβλεψη-στόχος για την πορεία των φετινών εσόδων και της κερδοφορίας της δραστηριότητας σε πληροφορική και κυβερνοασφάλεια;

Η φετινή πορεία της δραστηριότητάς μας στην πληροφορική και την κυβερνοασφάλεια είναι ιδιαίτερα θετική και μας επιτρέπει να διατηρούμε την εκτίμηση που δώσαμε στην ενημέρωση των αναλυτών στις 3 Σεπτεμβρίου. Για το σύνολο του 2026 εκτιμούμε έσοδα €115-125 εκατ. και EBITDA €17-18 εκατ., με περιθώριο EBITDA άνω του 15%.

Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται στην ισχυρή επίδοση του πρώτου εννεαμήνου, αλλά και στο σημαντικό ανεκτέλεστο έργων, περίπου €84 εκατ., που μας παρέχει καλή ορατότητα για την εξέλιξη των μεγεθών μέχρι το τέλος της χρονιάς.

Παράλληλα, παραμένει ισχυρή η ζήτηση στους βασικούς τομείς στους οποίους έχουμε επενδύσει, όπως ο ψηφιακός μετασχηματισμός, το cloud, η κυβερνοασφάλεια και οι υπηρεσίες εμπιστοσύνης, όπου διαθέτουμε σημαντική τεχνογνωσία και δυνατότητα περαιτέρω ανάπτυξης.

Με τα σημερινά δεδομένα και υπό την προϋπόθεση ότι τα έργα θα συνεχίσουν να εκτελούνται σύμφωνα με τον προγραμματισμό τους, θεωρούμε ότι ο Όμιλος Byte έχει τις προϋποθέσεις να κινηθεί προς το άνω άκρο της εκτίμησής μας, διατηρώντας παράλληλα ισχυρή λειτουργική κερδοφορία.

– Υπάρχει ακόμη η σκέψη για πιθανή αυτόνομη εισαγωγή της Byte –ως τεχνολογικού «βραχίονα» της IDEAL Holdings- στο ελληνικό Χρηματιστήριο;

Είναι μια επιλογή που δεν θα πρέπει να αποκλείεται για το μέλλον, αλλά δεν υπάρχει σήμερα κάποια συγκεκριμένη απόφαση ή σχεδιασμός για αυτόνομη εισαγωγή της Byte στο Χρηματιστήριο. Προτεραιότητά μας είναι η περαιτέρω ανάπτυξη του ομίλου Byte, τόσο οργανικά όσο και μέσω εξαγορών, ώστε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο το μέγεθος και την αξία του.

Όπως έχει αποδείξει η IDEAL Holdings και με άλλες συμμετοχές της, όταν μια εταιρεία αποκτήσει το κατάλληλο μέγεθος και οι συνθήκες της αγοράς είναι ευνοϊκές, εξετάζουμε όλες τις επιλογές που μπορούν να αναδείξουν την αξία της προς όφελος των μετόχων μας.

– Έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον από διεθνείς επενδυτές για την εξαγορά της Byte – και αν ναι, ποια ήταν η απάντηση;

Το ενδιαφέρον για εταιρείες με ισχυρή θέση στην αγορά και αναπτυξιακή προοπτική είναι πάντα υπαρκτό, και η Byte δεν αποτελεί εξαίρεση. Οι εισηγμένες εταιρείες όμως δεν επιτρέπεται να διαδίδουν φήμες ή να σχολιάζουν δημοσιεύματα.

Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι η δική μας στρατηγική επιλογή: πρόσφατα επανακτήσαμε το 25% από την OHA, επιβεβαιώνοντας έμπρακτα την εμπιστοσύνη μας στις προοπτικές του ομίλου Byte και την πρόθεσή μας να συνεχίσουμε να επενδύουμε στην ανάπτυξή του. Αυτό δείχνει ότι πιστεύουμε πως ο όμιλος Byte διαθέτει σημαντικά περιθώρια περαιτέρω εξέλιξης, ενίσχυσης της θέσης του στην αγορά και δημιουργίας μακροπρόθεσμης αξίας.