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Σε νέα αγορά μετοχών της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, συνολικής αξίας 1,79 εκατ. ευρώ, προχώρησε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του ομίλου, Γιώργος Περιστέρης, συνεχίζοντας την ενίσχυση της συμμετοχής του στην εισηγμένη.

Σύμφωνα με τη σχετική χρηματιστηριακή ανακοίνωση, ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέκτησε τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου 2026 συνολικά 45.000 κοινές ονομαστικές μετοχές, καταβάλλοντας 1.792.900 ευρώ. Η μέση τιμή αγοράς διαμορφώθηκε σε περίπου 39,84 ευρώ ανά μετοχή.

Πρόκειται για τη δεύτερη σημαντική αγορά μέσα σε δύο διαδοχικές συνεδριάσεις. Είχε προηγηθεί, την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, η απόκτηση 55.000 μετοχών, συνολικής αξίας 2.092.935,18 ευρώ, με μέση τιμή περίπου 38,05 ευρώ.

Έτσι, μέσα σε μόλις δύο χρηματιστηριακές συνεδριάσεις, ο Γιώργος Περιστέρης απέκτησε συνολικά 100.000 μετοχές της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, επενδύοντας 3.885.835,18 ευρώ, με μέση τιμή κτήσης περίπου 38,86 ευρώ ανά μετοχή.

Οι διαδοχικές αγορές ενισχύουν περαιτέρω τη μετοχική του παρουσία στον όμιλο, του οποίου παραμένει βασικός μέτοχος και επικεφαλής.

Σημειώνεται ότι η μετοχή της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ ολοκλήρωσε τη συνεδρίαση της Δευτέρας στα 39,82 ευρώ, σημειώνοντας άνοδο 3,43%, με την κεφαλαιοποίηση της εισηγμένης να διαμορφώνεται στα 4,74 δισ. ευρώ, ενώ χθες η εταιρεία βγήκε στις αγορές με την έκδοση ομολόγου 500 εκατ. ευρώ, έκδοση που υπερκαλύφθηκε κατά 4,5 φορές, με το κουπόνι να διθαμορφώνεται στο 4,75%.