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Τη διαδικασία για την έκδοση επταετούς ομολόγου ύψους 500 εκατ. ευρώ δρομολογεί η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης μεσοπρόθεσμων ομολογιών (EMTN), επιδιώκοντας την άντληση κεφαλαίων από τις διεθνείς αγορές.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ:

Σε συνέχεια της από 14.10.2026 ανακοίνωσής της σχετικά με τη σύσταση Προγράμματος Έκδοσης Μεσοπρόθεσμων Ομολογιών (Πρόγραμμα ΕΜΤΝ), η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε. (η «Εταιρεία») ανακοινώνει ότι έχει δώσει εντολή στις BNP Paribas S.A., J.P. Morgan S.E. και Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A. ως Παγκόσμιους Συντονιστές και ΣυνΔιαχειριστές βιβλίου προσφορών, από κοινού με τις AXIA, Deutsche Bank, Eurobank A.E., Goldman Sachs Bank Europe SE, HSBC, Morgan Stanley, Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς A.E. και Optima bank A.E. ως Συν-Διαχειριστές βιβλίου προσφορών, για τη διοργάνωση εκ μέρους της μιας σειράς συναντήσεων με ειδικούς επενδυτές, με έναρξη τη Δευτέρα, 19 Οκτωβρίου 2026, για την ενδεχόμενη προσφορά, σύμφωνα με τον Κανονισμό S (Regulation S), πρώτης τάξης (senior), χωρίς εξασφαλίσεις, ομολογιών σταθερού επιτοκίου, με ονομαστική αξίας €500 εκατομμυρίων ευρώ και διάρκεια 7 ετών, στο πλαίσιο του Προγράμματος EMTN της Εταιρείας (η «Προσφορά» και οι «Ομολογίες»), η οποία αναμένεται να ακολουθήσει, υπό την επιφύλαξη των συνθηκών της αγοράς.

Οι Ομολογίες αναμένεται να λάβουν αξιολόγηση BBB από την S&P Global Ratings και Baa3 από την Moody’s Ratings.

Τα καθαρά έσοδα από τις Ομολογίες θα χρησιμοποιηθούν από την Εταιρεία για γενικούς επιχειρηματικούς σκοπούς.

Οι Ομολογίες θα προσφερθούν εκτός των Ηνωμένων Πολιτειών σύμφωνα με τον Κανονισμό S του Νόμου περί Κινητών Αξιών των Ηνωμένων Πολιτειών του 1933, όπως έχει τροποποιηθεί.