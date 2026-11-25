Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Ένα κλειστό σπίτι δεν συνεπάγεται μόνο έξοδα συντήρησης και φορολογικές υποχρεώσεις. Αντιπροσωπεύει και ένα δυνητικό εισόδημα που παραμένει αναξιοποίητο.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία σε μια περίοδο αυξημένων στεγαστικών αναγκών. Σύμφωνα με διαθέσιμες εκτιμήσεις, περίπου 800.000 κατοικίες καταγράφονται ως κενές στην Ελλάδα, αναδεικνύοντας τη σημασία της αξιοποίησης του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος. Η επιστροφή μέρους αυτών των ακινήτων στην αγορά θα μπορούσε να συμβάλει στην ενίσχυση της προσφοράς κατοικιών.

Με αφορμή το πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», η Γεωργία Δαμάσκου, Founder & CEO της greecing, αναδεικνύει τη σημασία της ουσιαστικής αξιολόγησης των επιλογών που έχουν σήμερα οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών.

Το πρόγραμμα προβλέπει επιχορήγηση έως 36.000 ευρώ, καλύπτοντας από 70% έως 95% των επιλέξιμων εργασιών ανακαίνισης και ενεργειακής αναβάθμισης, ανάλογα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης ολοκληρώνεται στις 11 Ιανουαρίου 2027, με απαραίτητη τη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας.

«Ένα κλειστό σπίτι δεν φέρνει έσοδα. Φέρνει μόνο έξοδα. Δεν χρειάζεται κάθε σπίτι να ανακαινιστεί ή να νοικιαστεί. Χρειάζεται όμως ο ιδιοκτήτης να γνωρίζει τι μπορεί να του αποφέρει κάθε επιλογή», επισημαίνει η Γεωργία Δαμάσκου.

Ενδεικτικά, για επιλέξιμες εργασίες ύψους 30.000 ευρώ και επιδότηση 70%, η χρηματοδότηση ανέρχεται σε 21.000 ευρώ, ενώ η συμμετοχή του ιδιοκτήτη διαμορφώνεται σε 9.000 ευρώ. Εφόσον το ακίνητο μισθωθεί έναντι 650 ευρώ μηνιαίως για ολόκληρο το έτος, τα δυνητικά ακαθάριστα μισθώματα φτάνουν τις 7.800 ευρώ ετησίως, πριν από φόρους και λοιπές δαπάνες.

Παράλληλα, ο νόμος 5355/2026 παρατείνει έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 τη δυνατότητα υπαγωγής στο καθεστώς τριετούς απαλλαγής από τον φόρο εισοδήματος για κατοικίες που διατίθενται σε μακροχρόνια μίσθωση, εφόσον πληρούνται οι νόμιμες προϋποθέσεις.

Σύμφωνα με τη Γεωργία Δαμάσκου, καθοριστικό στοιχείο για κάθε ιδιοκτήτη παραμένει η συνολική αξιολόγηση του ακινήτου: η κατάστασή του, η ζήτηση στην περιοχή, το εκτιμώμενο μίσθωμα, το κόστος ανακαίνισης και οι όροι των διαθέσιμων προγραμμάτων.

Η αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας δεν αποτελεί μία ενιαία επιλογή για όλους, αλλά μια απόφαση που χρειάζεται σωστή ενημέρωση και ρεαλιστικό οικονομικό σχεδιασμό.