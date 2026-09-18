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Περισσότερο χρόνο αλλά και μεγαλύτερο περιθώριο συμμετοχής αποκτούν οι ιδιοκτήτες κλειστών κατοικιών που θέλουν να αξιοποιήσουν τη δράση «Ανακαίνιση Κατοικίας» του ΕΣΠΑ 2021-2027, καθώς παρατείνεται η προθεσμία για την έκδοση των απαραίτητων βεβαιώσεων και ταυτόχρονα χαλαρώνουν βασικοί περιορισμοί ως προς τον αριθμό των ακινήτων που μπορούν να χρηματοδοτηθούν.

Το πρόγραμμα, συνολικού προϋπολογισμού 500 εκατ. ευρώ, στοχεύει στην ανακαίνιση και ήπια ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών που παραμένουν κλειστές, με στόχο να επανέλθουν σταδιακά στην αγορά και να ενισχυθεί το διαθέσιμο οικιστικό απόθεμα.

Με τις νέες ρυθμίσεις, η δυνατότητα έκδοσης Βεβαίωσης Επιλεξιμότητας για κλειστές κατοικίες παρατείνεται έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2026, ενώ παράλληλα διευρύνονται τα κριτήρια που θα ισχύσουν στο δεύτερο στάδιο υλοποίησης της δράσης.

Η σημαντικότερη αλλαγή αφορά την κατάργηση του περιορισμού που επέτρεπε τη χρηματοδότηση μόνο μίας κλειστής κατοικίας ανά δικαιούχο. Πλέον, ένας πολίτης θα μπορεί, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να υποβάλει αίτηση χρηματοδότησης για περισσότερα από ένα κλειστά ακίνητα.

Παράταση έως τις 30 Σεπτεμβρίου και αλλαγές στα κριτήρια

Η νέα προθεσμία αφορά αποκλειστικά τις κλειστές κατοικίες που πρόκειται να ενταχθούν στη δράση.

Παράλληλα, στο Β΄ στάδιο καταργείται ο περιορισμός που συνέδεε έναν δικαιούχο αποκλειστικά με ένα κλειστό ακίνητο. Η αλλαγή ανοίγει τον δρόμο για μεγαλύτερη αξιοποίηση του προγράμματος από ιδιοκτήτες που διαθέτουν περισσότερα ακίνητα εκτός αγοράς και επιθυμούν να τα ανακαινίσουν.

Αλλαγή γίνεται και στη διατύπωση των οικογενειακών κριτηρίων. Οι αναφορές σε «παιδί» ή «παιδιά» αντικαθίστανται από τις έννοιες «ανήλικο τέκνο» και «ανήλικα τέκνα», ώστε να αποσαφηνίζεται ο τρόπος υπολογισμού των σχετικών προϋποθέσεων.

Ταυτόχρονα, προβλέπεται ότι στη δεύτερη χρονικά διακριτή φάση του Β΄ σταδίου, η οποία αφορά τις ανοικτές κατοικίες, οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα εξετάζονται κατά προτεραιότητα με βάση εισοδηματικά κριτήρια.

Η αλλαγή αυτή ενισχύει τον κοινωνικό χαρακτήρα της δράσης, καθώς οι αιτήσεις δεν θα αξιολογούνται αποκλειστικά βάσει σειράς υποβολής, αλλά θα λαμβάνεται υπόψη και η οικονομική κατάσταση των ενδιαφερομένων.

Ποια ακίνητα του 2026 μένουν εκτός

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στις κατοικίες που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια του 2026, καθώς διαφορετικοί κανόνες εφαρμόζονται ανάλογα με το αν πρόκειται για κλειστό ή ανοικτό ακίνητο.

Για μία κλειστή κατοικία, βασική προϋπόθεση επιλεξιμότητας είναι να είχε ήδη περιληφθεί στη φορολογική δήλωση του αιτούντος για το φορολογικό έτος 2025.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι ένα κλειστό ακίνητο που αποκτήθηκε μέσα στο 2026 δεν μπορεί να ενταχθεί στη δράση, καθώς δεν ήταν δυνατό να εμφανίζεται στη φορολογική δήλωση του προηγούμενου έτους.

Διαφορετικό είναι το καθεστώς για τις ανοικτές κατοικίες. Ακίνητα που αποκτήθηκαν εντός του 2026 μπορούν να είναι επιλέξιμα, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ειδικοί όροι της δράσης σχετικά με τη δήλωσή τους ως κύριας κατοικίας για το φορολογικό έτος 2025.

Η διάκριση αυτή αποτελεί ένα από τα σημεία που πρέπει να ελέγξουν προσεκτικά οι ενδιαφερόμενοι πριν προχωρήσουν στο επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

Πάνω από 90.000 βεβαιώσεις μέχρι σήμερα

Το ενδιαφέρον για τη δράση εμφανίζεται ήδη ιδιαίτερα υψηλό.

Μέχρι σήμερα έχουν εκδοθεί περισσότερες από 90.000 Βεβαιώσεις Επιλεξιμότητας, ενώ οι χρήστες που έχουν επισκεφθεί ή χρησιμοποιήσει την ηλεκτρονική πλατφόρμα ανέρχονται περίπου σε 380.000.

Η διαδικασία έκδοσης της βεβαίωσης πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και επιτρέπει την αυτοματοποιημένη διασταύρωση στοιχείων του ενδιαφερομένου και του ακινήτου.

Τα απαραίτητα δεδομένα αντλούνται μέσω διαλειτουργικότητας από την ΑΑΔΕ, το Υπουργείο Εσωτερικών και τον ΔΕΔΔΗΕ, περιορίζοντας την ανάγκη υποβολής πρόσθετων δικαιολογητικών και επιταχύνοντας τον αρχικό έλεγχο.

Η βεβαίωση μπορεί να εκδοθεί μέσω της ειδικής ηλεκτρονικής υπηρεσίας της δράσης αλλά και μέσω του gov.gr, στην ενότητα που αφορά την περιουσία, τη φορολογία και τις επιδοτήσεις πολιτών.

Ο στόχος είναι ο ενδιαφερόμενος να γνωρίζει σε πραγματικό χρόνο αν πληροί τις βασικές προϋποθέσεις πριν περάσει στο επόμενο στάδιο της αίτησης χρηματοδότησης.

Στο επίκεντρο τα κλειστά σπίτια

Η δράση εντάσσεται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, σε μια περίοδο κατά την οποία η περιορισμένη προσφορά κατοικιών και το αυξημένο κόστος στέγασης πιέζουν σημαντικό μέρος των νοικοκυριών.

Βασικός στόχος είναι η επιστροφή κλειστών και ανενεργών κατοικιών στην αγορά, ώστε να αυξηθεί σταδιακά ο αριθμός των διαθέσιμων ακινήτων.

Η ανακαίνιση τέτοιων κατοικιών θεωρείται κρίσιμη, καθώς ένα σημαντικό μέρος του υφιστάμενου αποθέματος παραμένει εκτός χρήσης είτε λόγω παλαιότητας είτε λόγω του υψηλού κόστους των εργασιών που απαιτούνται για να καταστεί κατοικήσιμο.

Παράλληλα, το πρόγραμμα δεν περιορίζεται σε αισθητικές παρεμβάσεις. Η πρόβλεψη για ήπια ενεργειακή αναβάθμιση επιτρέπει τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κατοικιών και τη μείωση των μελλοντικών λειτουργικών δαπανών για τους ενοίκους ή τους ιδιοκτήτες.

Η λογική του προγράμματος συνδέεται με την ευρύτερη Εθνική Στρατηγική για τη Στεγαστική Πολιτική, η οποία κινητοποιεί πόρους δισεκατομμυρίων ευρώ μέσα από διαφορετικά εργαλεία χρηματοδότησης, επιδοτήσεις και παρεμβάσεις.

Στόχος των δράσεων είναι αφενός η αύξηση της προσφοράς διαθέσιμων κατοικιών και αφετέρου η διευκόλυνση νοικοκυριών που αντιμετωπίζουν ολοένα μεγαλύτερη επιβάρυνση από ενοίκια, ενεργειακό κόστος και έξοδα συντήρησης.

Τι αλλάζει στο Β΄ στάδιο

Οι αλλαγές αποκτούν ιδιαίτερη σημασία ενόψει του δεύτερου σταδίου της δράσης, όταν θα αρχίσουν να ενεργοποιούνται οι χρηματοδοτήσεις.

Η δυνατότητα υποβολής αιτήσεων για περισσότερες από μία κλειστές κατοικίες αναμένεται να διευρύνει αισθητά τη δεξαμενή των ακινήτων που μπορούν να ανακαινιστούν.

Παράλληλα, η εισοδηματική προτεραιοποίηση στις ανοικτές κατοικίες δημιουργεί διαφορετική σειρά αξιολόγησης μεταξύ των ενδιαφερομένων και αυξάνει τη σημασία της σωστής καταγραφής των οικονομικών και οικογενειακών δεδομένων.

Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει επομένως να ελέγξουν τόσο το φορολογικό ιστορικό του ακινήτου όσο και τις προϋποθέσεις που αφορούν τη χρήση του, την οικογενειακή κατάσταση και το εισόδημα.

Η 30ή Σεπτεμβρίου 2026 αποτελεί πλέον την κρίσιμη ημερομηνία για όσους διαθέτουν κλειστό ακίνητο και δεν έχουν ακόμη εκδώσει τη Βεβαίωση Επιλεξιμότητας.

Με την παράταση και τη διεύρυνση των κριτηρίων, το πρόγραμμα επιχειρεί να προσελκύσει περισσότερους ιδιοκτήτες και να κινητοποιήσει μεγαλύτερο αριθμό κλειστών κατοικιών, ώστε οι πόροι των 500 εκατ. ευρώ να μεταφραστούν σε περισσότερα ανακαινισμένα σπίτια και σε μεγαλύτερη προσφορά κατοικιών στην αγορά.

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