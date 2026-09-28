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Στην τελική ευθεία περνά η πρώτη κρίσιμη διαδικασία για την ένταξη κλειστών κατοικιών στο πρόγραμμα «Ανακαίνιση Κατοικίας», το οποίο προβλέπει χρηματοδότηση έως 36.000 ευρώ ανά ακίνητο. Οι ιδιοκτήτες που θέλουν να αξιοποιήσουν το πρόγραμμα έχουν περιθώριο έως την Τετάρτη 30 Σεπτεμβρίου για να προχωρήσουν στην έκδοση της απαραίτητης βεβαίωσης επιλεξιμότητας.

Η ανταπόκριση είναι ήδη μεγάλη, με περισσότερες από 93.000 αιτήσεις να έχουν καταχωριστεί στην πλατφόρμα. Από αυτές, περίπου 80.000 αφορούν κύριες κατοικίες, ενώ πάνω από 13.000 συνδέονται με ακίνητα που παραμένουν κλειστά, επιβεβαιώνοντας το έντονο ενδιαφέρον των ιδιοκτητών για την επαναξιοποίηση κατοικιών που βρίσκονται εκτός αγοράς.

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για τα κλειστά ακίνητα, καθώς το πρόγραμμα έχει σχεδιαστεί και ως εργαλείο για την αύξηση της διαθέσιμης στεγαστικής προσφοράς. Στόχος είναι μέρος του μεγάλου αποθέματος κατοικιών που σήμερα παραμένει αναξιοποίητο να ανακαινιστεί και να μπορέσει να επιστρέψει στην αγορά.

Περισσότερα κλειστά ακίνητα στο πρόγραμμα

Οι τελευταίες αλλαγές στο πλαίσιο διευρύνουν τις δυνατότητες των ιδιοκτητών. Ειδικότερα, καταργήθηκε ο περιορισμός χρηματοδότησης μόνο μίας κλειστής κατοικίας, με αποτέλεσμα στο δεύτερο στάδιο της διαδικασίας να μπορεί να υποβληθεί αίτηση χρηματοδότησης για περισσότερα ακίνητα.

Παράλληλα, προβλέπεται ότι οι αιτήσεις για την ανακαίνιση κατοικιών οι οποίες παραμένουν κλειστές τουλάχιστον από το 2024 θα εγκριθούν στο σύνολό τους, στοιχείο που ενισχύει σημαντικά το κίνητρο για τους ιδιοκτήτες να ενεργοποιήσουν ακίνητα που μέχρι σήμερα δεν χρησιμοποιούνται.

Η συγκεκριμένη κατηγορία βρίσκεται στο επίκεντρο της στεγαστικής πολιτικής, καθώς ο αριθμός των κλειστών ακινήτων παραμένει ιδιαίτερα υψηλός, κυρίως στα μεγάλα αστικά κέντρα.

Ενδεικτική είναι η εικόνα στην Αττική. Στον Δήμο Αθηναίων υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 116.000 κατοικίες δηλωμένες ως κλειστές, ενώ στο σύνολο της Περιφέρειας Αττικής ο αντίστοιχος αριθμός προσεγγίζει τις 526.000 κατοικίες. Η αξιοποίηση ακόμη και ενός μέρους αυτού του αποθέματος θα μπορούσε να προσθέσει σημαντικό αριθμό ακινήτων στη στεγαστική αγορά.

Επιδότηση έως 300 ευρώ ανά τετραγωνικό

Διαφορετική διαδικασία προβλέπεται για τις κύριες κατοικίες, όπου η προτεραιότητα στη χρηματοδότηση θα καθοριστεί με βάση το εισόδημα των αιτούντων.

Το ύψος της ενίσχυσης μπορεί να φτάσει έως τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο, με ανώτατο ποσό τις 36.000 ευρώ για κάθε κατοικία. Στο πρόγραμμα μπορούν να ενταχθούν ακίνητα επιφάνειας έως 120 τετραγωνικά μέτρα, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Το πλαίσιο περιλαμβάνει επίσης συγκεκριμένα κριτήρια που συνδέονται με την ηλικία και την ενεργειακή κατάσταση του ακινήτου, ενώ οι όροι διαφοροποιούνται ανάλογα με το εάν πρόκειται για κύρια ή κλειστή κατοικία. Για κάθε κατηγορία έχουν καθοριστεί ξεχωριστές προϋποθέσεις, επιλέξιμες δαπάνες και όρια χρηματοδότησης.

Η επιδότηση μπορεί να καλύψει σημαντικό μέρος του κόστους των απαιτούμενων εργασιών, δημιουργώντας κίνητρο τόσο για την αναβάθμιση του υφιστάμενου οικιστικού αποθέματος όσο και για την επαναφορά αδρανών ακινήτων σε χρήση.

Η λήξη της προθεσμίας για τη βεβαίωση επιλεξιμότητας δεν ολοκληρώνει τη διαδικασία. Μετά την έκδοσή της, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προχωρήσουν στη συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και στα επόμενα βήματα που προβλέπει το πρόγραμμα.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει η οριστικοποίηση των ακινήτων που θα ενταχθούν στη χρηματοδότηση μέσω του gov.gr, ώστε να προχωρήσει η διαδικασία προς το στάδιο της έγκρισης και της υλοποίησης των παρεμβάσεων.

Με περισσότερες από 93.000 αιτήσεις να έχουν ήδη υποβληθεί και το ενδιαφέρον για τις κλειστές κατοικίες να αυξάνεται, το πρόγραμμα εισέρχεται πλέον σε καθοριστική φάση. Για τους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων, το πρώτο ορόσημο είναι η 30ή Σεπτεμβρίου, ημερομηνία έως την οποία θα πρέπει να έχει εκδοθεί η βεβαίωση επιλεξιμότητας.

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