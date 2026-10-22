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Στην τελική ευθεία περνά η διαδικασία για τη δεύτερη φάση του προγράμματος «Ανακαινίζω», με τους ιδιοκτήτες ακινήτων που έχουν ήδη εξασφαλίσει βεβαίωση επιλεξιμότητας να προετοιμάζονται για το επόμενο στάδιο. Προτεραιότητα αναμένεται να δοθεί στις κλειστές κατοικίες, οι οποίες αποτελούν βασικό στόχο της δράσης.

Το άνοιγμα της πλατφόρμας αναμένεται σύντομα, καθώς έχει προηγηθεί συνεννόηση της υπουργού Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Δόμνας Μιχαηλίδου, με τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση.

Η μέχρι τώρα εικόνα αποτυπώνει το μεγάλο ενδιαφέρον των ιδιοκτητών. Συνολικά έχουν εκδοθεί 94.000 προεγκρίσεις, εκ των οποίων περίπου 14.000 αφορούν κλειστές κατοικίες, ενώ οι υπόλοιπες 80.000 αφορούν κατοικίες που ήδη χρησιμοποιούνται από τους ιδιοκτήτες τους.

Με την έναρξη της δεύτερης φάσης, όσοι έχουν λάβει προέγκριση θα πρέπει να περάσουν στο επόμενο στάδιο, υποβάλλοντας την αίτηση χρηματοδότησης και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. Πρόκειται για το βήμα που θα οδηγήσει στην οριστικοποίηση της συμμετοχής τους και, στη συνέχεια, στην ενεργοποίηση της χρηματοδότησης.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται

Οι δικαιούχοι θα πρέπει να συγκεντρώσουν εγκαίρως τον φάκελό τους, καθώς η πληρότητα των στοιχείων αποτελεί βασική προϋπόθεση για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Μεταξύ των βασικών εγγράφων περιλαμβάνονται η Ηλεκτρονική Ταυτότητα Κτιρίου, το πιστοποιητικό ενεργειακής αναβάθμισης, αλλά και τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την απόδειξη ειδικών κατηγοριών δικαιούχων, όπως οι τρίτεκνοι και οι πολύτεκνοι.

Όπου προβλέπεται, θα πρέπει να προσκομίζονται και τα αντίστοιχα πιστοποιητικά για άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Η συγκέντρωση και η ορθή υποβολή των εγγράφων αποκτούν ιδιαίτερη σημασία, καθώς από αυτά θα εξαρτηθεί η οριστικοποίηση της αίτησης και η εξέλιξη της διαδικασίας χρηματοδότησης.

Για τους ιδιοκτήτες που έχουν ήδη λάβει προέγκριση, επομένως, το επόμενο διάστημα δεν αφορά μόνο την αναμονή για το άνοιγμα της πλατφόρμας, αλλά και την προετοιμασία όλων των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Προσοχή στην επιλογή συνεργείων και επαγγελματιών

Ένα ακόμη ζήτημα που χρειάζεται προσοχή αφορά την επιλογή των επαγγελματιών που θα αναλάβουν τις εργασίες ανακαίνισης. Οι ιδιοκτήτες καλούνται να μην προχωρούν βιαστικά σε συμφωνίες και να εξετάζουν προσεκτικά τις προσφορές που λαμβάνουν.

Ιδιαίτερη επιφύλαξη χρειάζεται απέναντι σε υπερβολικά υψηλές προσφορές, οι οποίες μπορεί να συνδέονται με το γεγονός ότι οι εργασίες εντάσσονται σε πρόγραμμα επιδότησης.

Πριν από την ανάθεση των εργασιών, είναι χρήσιμο να ελέγχεται η αξιοπιστία του επαγγελματία ή της επιχείρησης, η επαγγελματική της παρουσία, η ύπαρξη ΑΦΜ και φυσικού καταστήματος, καθώς και τα διαθέσιμα στοιχεία επικοινωνίας και οι αξιολογήσεις. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζονται οι κίνδυνοι συνεργασίας με αναξιόπιστους επαγγελματίες και δημιουργούνται καλύτερες προϋποθέσεις για την ομαλή ολοκλήρωση της ανακαίνισης.

Πώς θα καταβληθεί η επιδότηση

Σημαντικό στοιχείο για τους δικαιούχους αποτελεί και ο τρόπος με τον οποίο θα καταβληθεί η χρηματοδότηση. Η πρώτη δόση, ύψους 60% των επιλέξιμων δαπανών, αναμένεται να καταβληθεί κατά το πρώτο τρίμηνο του 2027.

Το υπόλοιπο 40% θα ακολουθήσει μετά την αποπληρωμή και την ολοκλήρωση των εργασιών, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπει το πρόγραμμα.

Οι ιδιοκτήτες θα πρέπει να ολοκληρώσουν την αποπληρωμή των εργασιών μέσα σε διάστημα 18 μηνών, γεγονός που καθιστά ιδιαίτερα σημαντικό τον σωστό προγραμματισμό των παρεμβάσεων και τη συμφωνία με τους επαγγελματίες που θα αναλάβουν την ανακαίνιση.

Έως 36.000 ευρώ η ενίσχυση

Το ύψος της οικονομικής ενίσχυσης αποτελεί ένα από τα βασικά κίνητρα του προγράμματος. Η επιδότηση μπορεί να ανέλθει έως τις 36.000 ευρώ, με ανώτατο όριο χρηματοδότησης τα 300 ευρώ ανά τετραγωνικό μέτρο.

Παράλληλα, το ποσοστό επιδότησης μπορεί να φτάσει έως και το 95% των επιλέξιμων δαπανών, περιορίζοντας σημαντικά το ποσό που θα χρειαστεί να καλύψει ο ιδιοκτήτης με ίδια κεφάλαια.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι να κινητοποιήσει τους ιδιοκτήτες για την αναβάθμιση κλειστών κατοικιών, ώστε ακίνητα που παραμένουν εκτός αγοράς να επιστρέψουν σε χρήση, αλλά και να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης και η ενεργειακή και συνολική ποιότητα των κατοικιών που ήδη χρησιμοποιούνται.

Τι ισχύει για τις ανοιχτές κατοικίες

Για τις κατοικίες που χρησιμοποιούνται ήδη από τους ιδιοκτήτες τους, η ένταξη στο πρόγραμμα θα πραγματοποιείται με βάση τα εισοδηματικά κριτήρια και μέχρι την εξάντληση των διαθέσιμων πόρων.

Η δεύτερη φάση αποκτά έτσι ιδιαίτερη σημασία για τους δεκάδες χιλιάδες ιδιοκτήτες που έχουν ήδη περάσει το στάδιο της προέγκρισης. Με την ενεργοποίηση της πλατφόρμας θα μπορούν να υποβάλουν τα απαιτούμενα στοιχεία, να ολοκληρώσουν την αίτηση χρηματοδότησης και να προχωρήσουν στην υλοποίηση των παρεμβάσεων.

Για τους ιδιοκτήτες κλειστών ακινήτων, το πρόγραμμα δημιουργεί παράλληλα ένα σημαντικό κίνητρο επαναφοράς των κατοικιών στην αγορά, ενώ για τους ιδιοκτήτες ενεργών κατοικιών προσφέρει τη δυνατότητα χρηματοδότησης εργασιών που μπορούν να βελτιώσουν την ποιότητα και τη βιωσιμότητα των ακινήτων τους.