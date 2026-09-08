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Η Παπουτσάνης, κορυφαία ελληνική εταιρεία προσωπικής και οικιακής φροντίδας και η μεγαλύτερη σαπωνοποιία στην Ευρώπη, απέσπασε Χρυσό Μετάλλιο από το διεθνή οργανισμό EcoVadis και εντάσσεται πλέον στο κορυφαίο 5% των επιχειρήσεων παγκοσμίως, που αξιολογήθηκαν για θέματα βιώσιμης ανάπτυξης.

Η διάκριση αυτή αποτελεί σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής της Παπουτσάνης στη βιώσιμη ανάπτυξη και της σταθερής ενσωμάτωσής της στη λειτουργία και τις επενδύσεις της. Η αξιολόγηση της EcoVadis βασίζεται σε διεθνή πρότυπα και εξετάζει τις πρακτικές των επιχειρήσεων σε τέσσερις βασικούς τομείς: Περιβάλλον, Εργασιακές Πρακτικές & Ανθρώπινα Δικαιώματα, Επιχειρηματική Ηθική και Βιώσιμες Προμήθειες.

Η βιώσιμη επιχειρηματικότητα αποτελεί για την Παπουτσάνης βασικό άξονα της μακροπρόθεσμης στρατηγικής της. Στο πλαίσιο αυτό, η εταιρεία επενδύει διαρκώς στη βελτίωση της παραγωγικής της λειτουργίας, στην αποδοτικότερη αξιοποίηση των πόρων και στη μείωση του περιβαλλοντικού της αποτυπώματος, ενώ παράλληλα δίνει έμφαση στους ανθρώπους της και στην ανάπτυξη προϊόντων και λύσεων που ανταποκρίνονται στις εξελισσόμενες ανάγκες της αγοράς.

Μεταξύ άλλων, η εταιρεία έχει ολοκληρώσει επένδυση φωτοβολταϊκών για την κάλυψη σημαντικού ποσοστού της απαιτούμενης ηλεκτρικής ενέργειας για τη λειτουργία των εγκαταστάσεων στη Ριτσώνα, ενώ έχει καταφέρει να μειώσει αισθητά την κατανάλωση νερού ανά προϊόν και το πλαστικό στις συσκευασίες της. Ταυτόχρονα, επενδύει σταθερά στους ανθρώπους της, την ασφάλεια και τη συνεχή εκπαίδευσή τους.

Η κατάταξη στο top 5% της αξιολόγησης EcoVadis επιβεβαιώνει την πρόοδο της Παπουτσάνης και αποτελεί σημαντικό σημείο αναφοράς για τη συνεχή βελτίωση των επιδόσεών της στους πυλώνες ESG.

Ο κ. Μενέλαος Τασόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της Παπουτσάνης, δήλωσε: «Είναι ιδιαίτερα σημαντικό για εμάς η στρατηγική της Παπουτσάνης στη βιώσιμη ανάπτυξη να αναγνωρίζεται σε τόσο υψηλό διεθνές επίπεδο. Το Χρυσό Μετάλλιο της EcoVadis και η κατάταξή μας στο κορυφαίο 5% των εταιρειών που αξιολογήθηκαν, αποτελούν μια διάκριση για την οποία είμαστε πραγματικά υπερήφανοι. Είναι μια επιτυχία που αντανακλά τη συλλογική προσπάθεια των ανθρώπων μας και τη συνέπεια με την οποία επενδύουμε, καθημερινά, σε έναν πιο υπεύθυνο τρόπο λειτουργίας. Συνεχίζουμε με την ίδια προσήλωση, θέτοντας ακόμη υψηλότερους στόχους και επιδιώκοντας διαρκώς να εξελίσσουμε ουσιαστικά τον τρόπο με τον οποίο αναπτυσσόμαστε».

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