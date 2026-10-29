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Καλύτερα από τις εκτιμήσεις των αναλυτών ήταν τα αποτελέσματα της Hyundai Motor για το τρίτο τρίμηνο, καθώς η ισχυρή ζήτηση στη Βόρεια Αμερική και στην Ινδία αντιστάθμισε τις σημαντικές απώλειες που κατέγραψε η νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία σε άλλες μεγάλες αγορές.

Η αυξημένη δημοτικότητα των υβριδικών αυτοκινήτων στις Ηνωμένες Πολιτείες, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των πωλήσεων στην ινδική αγορά, προσέφερε σημαντική στήριξη στην κερδοφορία του ομίλου. Ωστόσο, η απότομη υποχώρηση της ζήτησης στην Κίνα, οι αμερικανικοί δασμοί και οι επιπτώσεις των απεργιακών κινητοποιήσεων στη Νότια Κορέα εξακολουθούν να επιβαρύνουν τις προοπτικές του.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη, τα λειτουργικά κέρδη αυξήθηκαν κατά 5,5%, στα 2,68 τρισ. γουόν (περίπου 2 δισ. δολάρια), ξεπερνώντας τις προβλέψεις των αναλυτών για 2,61 τρισ. γουόν.

Αντίθετα, τα έσοδα υποχώρησαν κατά 3,4%, στα 45,1 τρισ. γουόν, αποτυπώνοντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει η εταιρεία σε αρκετές από τις σημαντικότερες αγορές της.

Ρεκόρ τρίτου τριμήνου στις ΗΠΑ με οδηγό τα υβριδικά

Η αμερικανική αγορά αποτέλεσε έναν από τους βασικούς παράγοντες που στήριξαν τα αποτελέσματα της Hyundai.

Η εταιρεία κατέγραψε το καλύτερο τρίτο τρίμηνο της ιστορίας της στις Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς η άνοδος των τιμών της βενζίνης ενίσχυσε το ενδιαφέρον των καταναλωτών για οχήματα που προσφέρουν χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου.

Ιδιαίτερα αυξημένη ήταν η ζήτηση για υβριδικές εκδόσεις δημοφιλών μοντέλων, όπως το SUV Santa Fe και το σεντάν Sonata.

Η εξέλιξη αυτή επιβεβαιώνει την αυξανόμενη σημασία των υβριδικών αυτοκινήτων για τις μεγάλες αυτοκινητοβιομηχανίες, καθώς αρκετοί καταναλωτές προτιμούν μια ενδιάμεση τεχνολογική λύση μεταξύ των συμβατικών κινητήρων και των αμιγώς ηλεκτρικών οχημάτων.

Παράλληλα, η κατάργηση των επιδοτήσεων για την αγορά ηλεκτρικών αυτοκινήτων στις ΗΠΑ έχει περιορίσει τη ζήτηση για τα αμιγώς ηλεκτρικά μοντέλα του ομίλου, δημιουργώντας πρόσθετες προκλήσεις για τη στρατηγική εξηλεκτρισμού της εταιρείας.

Η Ινδία αναδεικνύεται σε βασική αγορά ανάπτυξης

Θετική ήταν η εικόνα και στην Ινδία, την οποία η Hyundai θεωρεί μία από τις σημαντικότερες αγορές για τη μελλοντική της επέκταση.

Οι λιανικές πωλήσεις της εταιρείας στη χώρα αυξήθηκαν κατά 9,5% το τρίτο τρίμηνο, προσφέροντας σημαντικό αντίβαρο στις απώλειες άλλων περιοχών.

Η ενίσχυση της παρουσίας της στην ινδική αγορά αποτελεί βασική στρατηγική προτεραιότητα για τον νοτιοκορεατικό όμιλο, ο οποίος έχει ανακοινώσει επενδυτικό πρόγραμμα ύψους 15,5 δισ. δολαρίων έως το 2032.

Η ισχυρή επίδοση στην Ινδία, σε συνδυασμό με τις πωλήσεις-ρεκόρ στις Ηνωμένες Πολιτείες, συνέβαλε στην υπέρβαση των προβλέψεων για την κερδοφορία, παρά τη συνολική μείωση των παραδόσεων οχημάτων.

Κατάρρευση 50% στην Κίνα – Μεγάλες απώλειες σε Ευρώπη και Νότια Κορέα

Η εικόνα ήταν πολύ διαφορετική στις υπόλοιπες σημαντικές αγορές της Hyundai.

Στην Κίνα, οι πωλήσεις κατέρρευσαν κατά 50% κατά το τρίτο τρίμηνο, επιβεβαιώνοντας τις σοβαρές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι παραδοσιακές αυτοκινητοβιομηχανίες στην κινεζική αγορά.

Ο ανταγωνισμός από εγχώριους κατασκευαστές, με επικεφαλής εταιρείες όπως η BYD, συνεχίζει να εντείνεται, καθώς οι κινεζικές μάρκες ενισχύουν την παρουσία τους με ανταγωνιστικά τιμολογημένα ηλεκτρικά και υβριδικά μοντέλα.

Οι πιέσεις δεν περιορίζονται πλέον στην Κίνα. Οι κινεζικές αυτοκινητοβιομηχανίες επεκτείνονται και στην Ευρώπη, διεκδικώντας μεγαλύτερα μερίδια αγοράς με μοντέλα που συνδυάζουν σύγχρονη τεχνολογία και ελκυστικές τιμές.

Για τη Hyundai, οι ευρωπαϊκές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 18%, ενώ ακόμη μεγαλύτερη ήταν η πτώση στην εγχώρια αγορά της Νότιας Κορέας, όπου οι πωλήσεις υποχώρησαν κατά 27%.

Οι συνολικές παραδόσεις χονδρικής διαμορφώθηκαν περίπου στις 920.000 μονάδες, καταγράφοντας μείωση άνω του 11% σε σύγκριση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους.

Στην κάμψη συνέβαλαν οι απεργιακές κινητοποιήσεις των εργαζομένων, καθώς και οι λιγότερες εργάσιμες ημέρες λόγω αργιών, που περιόρισαν την παραγωγική δραστηριότητα.

Μειώνει τον στόχο πωλήσεων και περιορίζει τις επενδύσεις

Παρά την καλύτερη από την αναμενόμενη κερδοφορία, η Hyundai εμφανίζεται πιο επιφυλακτική για το σύνολο του 2026.

Η αυτοκινητοβιομηχανία ανακοίνωσε ότι μειώνει τον ετήσιο στόχο πωλήσεων στα 4 εκατομμύρια οχήματα, από 4,16 εκατομμύρια προηγουμένως.

Παράλληλα, προχωρεί σε περικοπή του επενδυτικού της προγράμματος κατά 10%, με τις συνολικές προβλεπόμενες επενδύσεις για το έτος να περιορίζονται στα 16 τρισ. γουόν.

Οι αναθεωρήσεις αυτές αποτυπώνουν το δυσκολότερο περιβάλλον που αντιμετωπίζει ο κλάδος, καθώς η αδύναμη κινεζική αγορά, ο εντεινόμενος ανταγωνισμός και οι αλλαγές στην κρατική στήριξη των ηλεκτρικών αυτοκινήτων επηρεάζουν τις επιχειρηματικές αποφάσεις.

Η Hyundai καλείται να διατηρήσει την ανταγωνιστικότητά της στις μεγάλες αγορές, ενώ παράλληλα προσαρμόζει το επενδυτικό της πρόγραμμα στις μεταβαλλόμενες συνθήκες ζήτησης.

Οι αμερικανικοί δασμοί κοστίζουν 4 τρισ. γουόν

Σημαντική επιβάρυνση για τη νοτιοκορεατική αυτοκινητοβιομηχανία εξακολουθούν να αποτελούν οι αμερικανικοί δασμοί.

Η Hyundai εκτιμά ότι το συνολικό κόστος τους για το 2026 θα φτάσει περίπου τα 4 τρισ. γουόν, ποσό αντίστοιχο με τα 4,1 τρισ. γουόν που είχε επιβαρυνθεί το προηγούμενο έτος.

Η συγκεκριμένη επιβάρυνση περιορίζει τα περιθώρια κερδοφορίας, παρά τη θετική πορεία των πωλήσεων στη Βόρεια Αμερική.

Ωστόσο, η σημαντική ενίσχυση του νοτιοκορεατικού γουόν, το οποίο κινείται κοντά στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων δύο ετών, συνέβαλε στη μείωση των προβλέψεων για δαπάνες εγγυήσεων.

Η εξέλιξη αυτή λειτούργησε υποστηρικτικά για τα περιθώρια κέρδους, παρά το γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της Hyundai προέρχεται από αγορές εκτός Νότιας Κορέας.

Άνοδος της μετοχής, αλλά μεγάλες οι απώλειες από τον Ιούνιο

Οι επενδυτές υποδέχθηκαν θετικά τα αποτελέσματα, με τη μετοχή της Hyundai να ενισχύεται περισσότερο από 4% στο χρηματιστήριο της Σεούλ μετά την ανακοίνωση, προτού περιορίσει μέρος των κερδών της.

Παρά την αντίδραση, η μετοχή εξακολουθεί να βρίσκεται περίπου 60% χαμηλότερα από το υψηλό που είχε σημειώσει στις αρχές Ιουνίου.

Η μεγάλη αυτή απόσταση αποτυπώνει την επιφυλακτικότητα της αγοράς απέναντι στις προοπτικές της εταιρείας, ιδιαίτερα υπό το βάρος των δασμών, του ανταγωνισμού και της υποχώρησης των πωλήσεων σε βασικές αγορές.

Τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου προσφέρουν στη Hyundai μια θετική εξέλιξη σε μια δύσκολη χρονιά, χωρίς όμως να αναιρούν τις σημαντικές προκλήσεις που εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν οι διεθνείς αυτοκινητοβιομηχανίες.