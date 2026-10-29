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Η παρατεταμένη υποχώρηση των πωλήσεων στην Κίνα συνεχίζει να επιβαρύνει τις επιδόσεις της Toyota Motor, καθώς οι υψηλές τιμές της βενζίνης και ο εντεινόμενος ανταγωνισμός από τις εγχώριες αυτοκινητοβιομηχανίες περιορίζουν τη ζήτηση για οχήματα που δεν κινούνται αποκλειστικά με ηλεκτρική ενέργεια.

Παρά τη δυναμική των υβριδικών μοντέλων σε αγορές όπως οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ευρώπη και η Ιαπωνία, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες στην κινεζική αγορά, όπου οι πωλήσεις της υποχωρούν για όγδοο συνεχόμενο μήνα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που ανακοίνωσε την Πέμπτη, οι παγκόσμιες πωλήσεις του ομίλου, συμπεριλαμβανομένης της θυγατρικής Daihatsu Motor, μειώθηκαν κατά 2,9% τον Σεπτέμβριο, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, διαμορφούμενες στα 921.847 οχήματα.

Ακόμη μεγαλύτερη ήταν η υποχώρηση στην παραγωγή, η οποία μειώθηκε κατά 4,5%, στα 989.168 οχήματα.

Η Κίνα εξελίσσεται σε μεγάλο πρόβλημα για την Toyota

Η κινεζική αγορά, η μεγαλύτερη παγκοσμίως για την αυτοκινητοβιομηχανία, αποτελεί πλέον τη σημαντικότερη εστία πίεσης για τον ιαπωνικό όμιλο.

Οι πωλήσεις των εμπορικών σημάτων Toyota και Lexus στην Κίνα κατέγραψαν πτώση 20% τον Σεπτέμβριο, επιβεβαιώνοντας τη συνεχιζόμενη απώλεια δυναμικής.

Η αρνητική πορεία δεν αποτελεί μεμονωμένο φαινόμενο, καθώς οι πωλήσεις της εταιρείας στην κινεζική αγορά υποχωρούν επί οκτώ διαδοχικούς μήνες, συμπαρασύροντας τις συνολικές επιδόσεις του ομίλου.

Οι παραδοσιακοί κατασκευαστές αυτοκινήτων δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν τις κινεζικές εταιρείες που έχουν αναπτύξει ισχυρή παρουσία στην παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Οι εγχώριες μάρκες προσφέρουν μοντέλα με σύγχρονες ψηφιακές λειτουργίες, προηγμένο λογισμικό και εξοπλισμό που ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις των Κινέζων καταναλωτών.

Παράλληλα, η άνοδος των τιμών των καυσίμων καθιστά λιγότερο ελκυστικά τα συμβατικά αυτοκίνητα, ενισχύοντας τη στροφή προς τα αμιγώς ηλεκτρικά οχήματα.

Η εξέλιξη αυτή δημιουργεί πρόσθετες προκλήσεις για την Toyota, η οποία έχει επενδύσει σημαντικά στην τεχνολογία των υβριδικών συστημάτων κίνησης.

Ανάκαμψη στις ΗΠΑ χάρη στα υβριδικά αυτοκίνητα

Σε αντίθεση με την Κίνα, η εικόνα για την Toyota παραμένει θετική σε άλλες σημαντικές αγορές.

Στην Ιαπωνία, οι πωλήσεις του ομίλου αυξήθηκαν κατά 1,8% τον Σεπτέμβριο, ενώ στη Βόρεια Αμερική σημείωσαν σημαντική άνοδο 8,6%.

Η ανάκαμψη αυτή συνδέεται σε μεγάλο βαθμό με τη νέα άνοδο της δημοτικότητας των υβριδικών αυτοκινήτων, τα οποία συνδυάζουν κινητήρα εσωτερικής καύσης με ηλεκτροκινητήρα.

Πρόκειται για μια τεχνολογία στην οποία η Toyota υπήρξε πρωτοπόρος και η οποία αποδεικνύεται ιδιαίτερα σημαντική για την εμπορική της στρατηγική.

Η ζήτηση για νέα και υβριδικά μοντέλα έχει επιτρέψει στην εταιρεία να διατηρεί ή ακόμη και να αυξάνει τις πωλήσεις της στις Ηνωμένες Πολιτείες, στην Ευρώπη και στην εγχώρια αγορά της.

Η τάση αυτή έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι πωλήσεις αμιγώς ηλεκτρικών αυτοκινήτων εμφανίζουν σημαντική επιβράδυνση σε διεθνές επίπεδο, ενώ τα υβριδικά ανακτούν έδαφος στις προτιμήσεις των καταναλωτών.

Πάνω από 5 εκατομμύρια υβριδικά οχήματα το 2026

Η Toyota εκτιμά ότι οι πωλήσεις των υβριδικών μοντέλων της βρίσκονται σε τροχιά να ξεπεράσουν για πρώτη φορά τα 5 εκατομμύρια οχήματα το 2026.

Η επίδοση αυτή υπογραμμίζει τη σημασία της συγκεκριμένης τεχνολογίας για τον όμιλο, ιδιαίτερα σε μια περίοδο κατά την οποία η παγκόσμια αυτοκινητοβιομηχανία επιχειρεί να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες απαιτήσεις των καταναλωτών.

Η ισχυρή ζήτηση για υβριδικά στις Ηνωμένες Πολιτείες είχε ήδη οδηγήσει την Toyota να αναθεωρήσει προς τα πάνω τις οικονομικές της προβλέψεις τον Αύγουστο.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία αύξησε την εκτίμησή της για τα κέρδη της χρήσης που ολοκληρώνεται τον Μάρτιο του 2027 στα 3,4 τρισ. γιεν, αξιοποιώντας τόσο τη ζήτηση για υβριδικά οχήματα όσο και τα οφέλη από τις συναλλαγματικές ισοτιμίες.

Η αναβάθμιση των προβλέψεων σηματοδότησε αλλαγή σε σχέση με την αρχική εικόνα του έτους.

Νωρίτερα, η αυτοκινητοβιομηχανία είχε προειδοποιήσει για μια σπάνια υποχώρηση της κερδοφορίας της, καθώς προετοιμαζόταν για αυξημένο κόστος πρώτων υλών εξαιτίας της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή.

Η ενίσχυση της ζήτησης και οι ευνοϊκές συναλλαγματικές συνθήκες προσέφεραν τελικά μεγαλύτερα περιθώρια ανθεκτικότητας στην εταιρεία.

Honda και Nissan: Ακόμη μεγαλύτερες απώλειες στην Κίνα

Οι δυσκολίες της Toyota στην κινεζική αγορά αποτελούν μέρος μιας ευρύτερης τάσης που πλήττει τις μεγάλες ιαπωνικές αυτοκινητοβιομηχανίες.

Η Honda Motor ανακοίνωσε ότι οι συνολικές πωλήσεις της μειώθηκαν κατά 6,5% τον Σεπτέμβριο, στα 271.402 οχήματα.

Στην Κίνα, ωστόσο, η υποχώρηση ήταν πολύ μεγαλύτερη, φτάνοντας το 53%.

Ακόμη πιο έντονες πιέσεις δέχθηκε η Nissan Motor, η οποία κατέγραψε πτώση 62% στις πωλήσεις της στην Κίνα τον περασμένο μήνα.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι πωλήσεις της Nissan μειώθηκαν κατά 10%.

Τα στοιχεία αναδεικνύουν το μέγεθος της πρόκλησης που αντιμετωπίζουν οι παραδοσιακοί Ιάπωνες κατασκευαστές στην κινεζική αγορά, όπου ο ανταγωνισμός από τους εγχώριους παραγωγούς ηλεκτρικών οχημάτων γίνεται ολοένα εντονότερος.

Για την Toyota, η ισχυρή παρουσία στα υβριδικά αυτοκίνητα εξακολουθεί να λειτουργεί ως σημαντικό αντίβαρο. Ωστόσο, η συνεχιζόμενη υποχώρηση στην Κίνα δείχνει ότι η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία στον κόσμο καλείται να αντιμετωπίσει διαφορετικές καταναλωτικές τάσεις και συνθήκες ανταγωνισμού στις σημαντικότερες διεθνείς αγορές της.