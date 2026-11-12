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Η Costa Navarino κατέκτησε για τρίτη συνεχόμενη χρονιά τον κορυφαίο τίτλο «World’s Best Golf Venue» στα World Golf Awards 2026. Το βραβείο αυτό προστίθεται στις σημαντικές διεθνείς διακρίσεις της φετινής χρονιάς, επιβεβαιώνοντας τη διαχρονική δέσμευση στην ανάπτυξη του γκολφ στη χώρα μας. Με το άθλημα ως καταλύτη για τη δημιουργία ενός προορισμού για όλο τον χρόνο, στην Costa Navarino αναπτύσσονται υποδομές και εμπειρίες υψηλών προδιαγραφών, ενισχύοντας τη θέση της Μεσσηνίας ανάμεσα στις κορυφαίες προτιμήσεις των γκολφέρ ανά τον κόσμο.

Στις πρόσφατες διακρίσεις περιλαμβάνεται η ένταξη για πρώτη φορά στη λίστα του αμερικάνικου περιοδικού Golf.com ανάμεσα στα «Top 100 Golf Resorts in the World», καθώς και η διατήρηση της πρώτης θέσης στις ανανεωμένες κατατάξεις του Golf World για τα «Top 100 Golf Resorts in Continental Europe» και του National Club Golfer για τα «Top 100 European Golf Resorts».

Κατά τη διάρκεια του 2026, η Costa Navarino φιλοξένησε επαγγελματικές και ερασιτεχνικές διοργανώσεις, προσελκύοντας αθλητές και επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Ξεχώρισαν φέτος το Costa Navarino Legends Tour Trophy, με τη συμμετοχή θρύλων του αθλήματος όπως ο Colin Montgomerie, και ο Ian Woosnam, καθώς και η επετειακή διοργάνωση του AEGEAN Messinia Pro-Am, με τη συμμετοχή 59 ομάδων από 21 χώρες. Η επόμενη διοργάνωση του τουρνουά θα πραγματοποιηθεί από τις 8 έως τις 12 Ιουνίου 2027.

Παράλληλα, η Costa Navarino προχώρησε σε στρατηγικές συνεργασίες που ενισχύουν περαιτέρω την εμπειρία των παικτών, όπως με την adidas Golf, στο πλαίσιο της οποίας επιλεγμένες σειρές προϊόντων και αποκλειστικές συλλογές διατίθενται στα golf clubs του προορισμού. Επιπλέον, η νέα συνεργασία με τον διεθνούς φήμης προπονητή Dan Grieve, προσφέρει στους φίλους του αθλήματος περισσότερες ευκαιρίες ανάπτυξης δεξιοτήτων.

Η Costa Navarino διαθέτει τέσσερα signature γήπεδα γκολφ 18 οπών, το The Dunes Course, το The Bay Course, το International Olympic Academy Golf Course και το The Hills Course, προσφέροντας στους φίλους του αθλήματος από όλο τον κόσμο μια ολοκληρωμένη εμπειρία.