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Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Διατροφής, το WWF Ελλάς, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και η Costa Navarino, διοργανώνουν την Πέμπτη 15 Οκτωβρίου, στις 12:00 στο εστιατόριο «Μαντάμ Σουσού» της Δημοτικής Αγοράς Καλαμάτας, μια εκδήλωση για επαγγελματίες της εστίασης με θέμα τη μείωση της σπατάλης τροφίμων.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης το WWF Ελλάς θα μοιραστεί στοιχεία για την σπατάλη τροφίμων και τις πολύπλευρες επιπτώσεις της. Επίσης, θα παρουσιαστεί ο οδηγός καλών πρακτικών που δημιούργησαν οι σεφ της Costa Navarino, ενώ ο Executive Chef του ξενοδοχείου W Costa Navarino Νίκος Μπίλλης θα παρουσιάσει «έξυπνες» και δημιουργικές τεχνικές που εφαρμόζονται στα εστιατόρια της Costa Navarino.

Σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμάται ότι περίπου το ένα τρίτο των τροφίμων που παράγονται για κατανάλωση, δηλαδή σχεδόν 1,3 δισεκατομμύρια τόνοι ετησίως καταλήγει στα απορρίμματα. Η ποσότητα αυτή θα μπορούσε να καλύψει τέσσερις φορές τις ανάγκες των 820 εκατομμυρίων ανθρώπων που υποσιτίζονται.

Η σπατάλη τροφίμων συνεπάγεται την απώλεια πολύτιμων φυσικών πόρων, που απαιτούνται για την παραγωγή τους, όπως το έδαφος, το νερό και η ενέργεια, ενώ παράλληλα επιβαρύνει τα οικοσυστήματα και τη βιοποικιλότητα. Στην Ευρώπη, παρότι τα νοικοκυριά παραμένουν «πρωταθλητές» στην σπατάλη, εκτιμάται ότι το 47% της σπατάλης τροφίμων δημιουργείται κατά μήκος της αλυσίδας εφοδιασμού.

Από αυτό, το 19% προέρχεται από τη μεταποίηση τροφίμων και ποτών, το 11% από την εστίαση και τις υπηρεσίες τροφίμων, το 10% από την πρωτογενή παραγωγή και το 8% από το λιανεμπόριο και τη λοιπή διανομή τροφίμων. Οι επιχειρήσεις των κλάδων αυτών μπορούν να διαδραματίσουν καθοριστικό ρόλο στον περιορισμό της, μέσα από στοχευμένες πρωτοβουλίες και υπεύθυνες πρακτικές διαχείρισης των τροφίμων.

Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ του WWF Ελλάς, του Ιδρύματος Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου και της Costa Navarino, με στόχο την ανάδειξη καλών πρακτικών στον κλάδο της φιλοξενίας.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας αυτής, η Costa Navarino συνεισφέρει την τεχνογνωσία της για τη διαχείριση των τροφίμων στα εστιατόρια του προορισμού, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη και Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου την εμπειρία του στην ενημέρωση και συνεργασία με τις τοπικές επιχειρήσεις και το WWF Ελλάς τον σχεδιασμό της εκδήλωσης και την επιστημονική τεκμηρίωση.

Η είσοδος θα είναι ελεύθερη, με δήλωση συμμετοχής εδώ. Οι θέσεις είναι περιορισμένες και θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας, βάσει και των δηλώσεων συμμετοχής. Διάρκεια εκδήλωσης: 2 ώρες

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