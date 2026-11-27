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Η ψηφιοποίηση έχει αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο διαχειριζόμαστε πολλές από τις καθημερινές μας συναλλαγές. Από τις τραπεζικές εργασίες και τις πληρωμές μέχρι τις αγορές και τις κρατήσεις, διαδικασίες που κάποτε απαιτούσαν χρόνο και φυσική παρουσία πραγματοποιούνται πλέον μέσα από λίγες κινήσεις στην οθόνη μιας συσκευής.

Η εξοικείωση με αυτές τις δυνατότητες έχει δημιουργήσει και νέες προσδοκίες: θέλουμε οι υπηρεσίες που χρησιμοποιούμε να είναι άμεσα προσβάσιμες, απλές και προσαρμοσμένες στον διαθέσιμο χρόνο μας.

Στον τομέα της ενέργειας, ωστόσο, η σύναψη ενός νέου συμβολαίου συνδέεται με μια σειρά από επιμέρους διαδικασίες. Αιτήσεις, δικαιολογητικά, εκτυπώσεις, υπογραφές και αναμονή μπορούσαν να κάνουν μια σχετικά απλή επιλογή πιο χρονοβόρα από όσο θα περιμέναμε. Τι θα γινόταν, λοιπόν, αν μπορούσαμε να επιλέξουμε το πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου που μας ενδιαφέρει και να ολοκληρώσουμε το συμβόλαιό μας εξ ολοκλήρου online;

Αυτή ακριβώς τη δυνατότητα προσφέρει το e-contract της nrg, ένας 100% ψηφιακός τρόπος σύναψης συμβολαίου που κάνει τη διαδικασία πιο απλή, γρήγορη και ξεκάθαρη. Από το κινητό, το tablet ή τον υπολογιστή μας, μπορούμε να ολοκληρώσουμε όλα τα απαραίτητα βήματα μέσα σε λίγα λεπτά, χωρίς φυσική παρουσία, έγγραφα και αναμονές.

Μια νέα εμπειρία σύναψης συμβολαίου σε τέσσερα βήματα

Η διαδικασία του e-contract της nrg περιλαμβάνει τέσσερα απλά βήματα. Το πρώτο είναι η επιλογή του προγράμματος που ανταποκρίνεται στις ανάγκες μας. Είτε πρόκειται για ηλεκτρική ενέργεια είτε για φυσικό αέριο, μπορούμε να δούμε τις διαθέσιμες επιλογές, σταθερά ή κυμαινόμενα τιμολόγια, και να αποφασίσουμε ποια μας εξυπηρετεί καλύτερα.

Στο δεύτερο βήμα, πραγματοποιείται αυτόματα η ταυτοποίηση μέσω gov.gr. Έτσι, δεν χρειάζεται να αναζητήσουμε και να ανεβάσουμε φωτογραφίες της ταυτότητάς μας ή να συγκεντρώσουμε πρόσθετα έγγραφα για το συγκεκριμένο στάδιο. Η διαδικασία ολοκληρώνεται ψηφιακά, μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα.

Ακολουθεί η ψηφιακή υπογραφή του συμβολαίου, επίσης online, χωρίς εκτυπώσεις και αποστολή εγγράφων. Το τελευταίο βήμα αφορά την παρακολούθηση της αίτησης. Μέσω ενός προσωπικού link, έχουμε τη δυνατότητα να ενημερωνόμαστε για την πορεία της ανά πάσα στιγμή, χωρίς να χρειάζεται να επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά ή να συνδεθούμε σε κάποια εφαρμογή.

Με αυτόν τον τρόπο, μια διαδικασία που μέχρι πρότινος απαιτούσε χρόνο και αρκετές επιμέρους ενέργειες μετατρέπεται σε μια ολοκληρωμένη ψηφιακή εμπειρία, από την αρχική επιλογή μέχρι την υπογραφή και την ενημέρωση για την αίτηση.

Eπιπλέον κίνητρο για την επιλογή σταθερού τιμολογίου

Η απλοποίηση της διαδικασίας είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα, όμως το e-contract της nrg συνοδεύεται και από ένα επιπλέον κίνητρο για όσους επιλέξουν νέο σταθερό πρόγραμμα ηλεκτρικής ενέργειας. Συγκεκριμένα, με κάθε νέο σταθερό τιμολόγιο ρεύματος που συνάπτεται μέσω e-contract, προσφέρεται δώρο αξίας 100€ από την AVIN.

Πρόκειται για ένα πρόσθετο όφελος που έρχεται να συμπληρώσει την ευκολία της ψηφιακής διαδικασίας. Έτσι, η μετάβαση σε ένα νέο συμβόλαιο ενέργειας όχι μόνο δεν απαιτεί ιδιαίτερο χρόνο και γραφειοκρατική ταλαιπωρία, αλλά συνοδεύεται και από μια ανταμοιβή με συγκεκριμένη αξία.

Η ψηφιακή ευκολία περνά και στις υπηρεσίες ενέργειας

Η ψηφιακή εξυπηρέτηση έχει πλέον διαμορφώσει νέα δεδομένα στον τρόπο με τον οποίο επιλέγουμε και χρησιμοποιούμε υπηρεσίες. Η δυνατότητα να διεκπεραιώνουμε τις συναλλαγές μας χωρίς μετακινήσεις και περιττές διαδικασίες δεν αποτελεί απλώς μια πρόσθετη διευκόλυνση, αλλά μια απαίτηση που διαμορφώνεται από τις συνήθειες της καθημερινότητάς μας.

Σε αυτή τη λογική κινείται και το e-contract της nrg. Είτε θέλουμε να συνάψουμε ένα νέο συμβόλαιο ηλεκτρικής ενέργειας είτε φυσικού αερίου, μπορούμε να κάνουμε την επιλογή μας online, χωρίς περιττές διαδικασίες και με πλήρη εικόνα κάθε βήματος. Γιατί, όταν έχουμε συνηθίσει να οργανώνουμε τόσες πλευρές της καθημερινότητάς μας ψηφιακά, είναι λογικό να περιμένουμε την ίδια ευκολία και από τις υπηρεσίες ενέργειας. Και πλέον, η σύναψη ενός νέου συμβολαίου μπορεί να γίνει εξίσου απλά, από όπου κι αν βρισκόμαστε.