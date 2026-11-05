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Η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων των αγορών και η άμεση πρόσβαση σε εξειδικευμένες χρηματοοικονομικές λύσεις αποτελούν σήμερα βασικές προϋποθέσεις για τη διασφάλιση της ανάπτυξης των επιχειρήσεων. Σε αυτό το πλαίσιο, η διάκριση Greece’s Best Sales & Trading Team που απέσπασε η Εθνική Τράπεζα στα Euromoney Markets Awards 2026 αποτελεί σημαντική διεθνή αναγνώριση της εξέχουσας θέσης της στις χρηματοπιστωτικές αγορές και της αξίας που προσφέρει διαχρονικά στις επιχειρήσεις, τους θεσμικούς επενδυτές και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Στο κέντρο της επιτυχίας αυτής βρίσκονται οι ομάδες Πωλήσεων και Διαπραγμάτευσης Διεθνών Αγορών της Τράπεζας, οι οποίες συνδυάζουν τη βαθιά γνώση των αγορών με τις σύγχρονες δυνατότητες σχεδιασμού εξειδικευμένων λύσεων που, μεταξύ άλλων, αφορούν τη διαχείριση ρίσκου της εταιρικής πελατείας. Μέσα από ένα πλήρως ενοποιημένο λειτουργικό μοντέλο, η κάλυψη πελατών, η δόμηση προϊόντων, η εκτέλεση συναλλαγών και η διαχείριση κινδύνων λειτουργούν συντονισμένα, προσφέροντας συνέπεια στην τιμολόγηση, ταχύτητα στην εκτέλεση και αξιοπιστία.

Η Εθνική Τράπεζα προσφέρει ολοκληρωμένο χαρτοφυλάκιο λύσεων, προσφέροντας επενδυτικά προϊόντα καθώς και προϊόντα αντιστάθμισης συναλλάγματος, επιτοκίων, εμπορευμάτων και ενέργειας. Επίσης, δίνει στους πελάτες της άμεση πρόσβαση στη ρευστότητα των αγορών, υποστηρίζοντάς τους αποτελεσματικά τόσο σε περιόδους σταθερότητας όσο και σε συνθήκες αυξημένης μεταβλητότητας.

Ιδιαίτερα ισχυρή είναι η παρουσία της στον τομέα της Ενέργειας. Η Εθνική είναι η μοναδική ελληνική συστημική τράπεζα που συμμετέχει ως Γενικό Εκκαθαριστικό Μέλος στην European Commodity Clearing (ECC) και δραστηριοποιείται στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας, παρέχοντας πρόσβαση στις αγορές HEnEx και EEX μέσω ενιαίας πλατφόρμας. Επιπλέον, είναι η μόνη ελληνική τράπεζα που προσφέρει ολοκληρωμένη δέσμη ενεργειακών προϊόντων για τη διαχείριση κινδύνων που σχετίζονται με την ηλεκτρική ενέργεια, το φυσικό αέριο TTF και τα δικαιώματα εκπομπών EUAs.

Το 2025 η Τράπεζα σημείωσε εντυπωσιακά αποτελέσματα, με αύξηση κατά 41% σε ετήσια βάση, τόσο ως προς τη δραστηριότητα των πελατών όσο και ως προς τον όγκο των συναλλαγών, με τις πωλήσεις να διατηρούν σταθερό ρυθμό ανάπτυξης άνω του 5% ετησίως τα τελευταία πέντε χρόνια. Το αποτέλεσμα αυτό αντικατοπτρίζει τόσο το εύρος της πελατειακής βάσης όσο και την ποιότητα των σχέσεων με τους πελάτες.

Η βράβευση από τον διεθνώς αναγνωρισμένο οργανισμό Euromoney επιβεβαιώνει τη στρατηγική της Εθνικής Τράπεζας να προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις στις επιχειρήσεις, τόσο για την αξιοποίηση ευκαιριών όσο και για την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων του διαρκώς μεταβαλλόμενου οικονομικού περιβάλλοντος.

Ο Group Treasurer της Εθνικής Τράπεζας, κ. Δημήτρης Κωφίδης, δήλωσε: «Η βράβευση μας στα φετινά Euromoney Awards συνιστά ιδιαίτερα σημαντική διεθνή αναγνώριση, η οποία αντανακλά με τον πλέον ουσιαστικό τρόπο τη συνέπεια, την τεχνογνωσία και το υψηλό επίπεδο επαγγελματισμού που χαρακτηρίζουν διαχρονικά τη λειτουργία της ομάδας μας. Η συγκεκριμένη διάκριση επιβεβαιώνει τη στρατηγική σημασία της Εθνικής Τράπεζας στην αγορά, καθώς και τη σταθερή προσήλωσή της στην παροχή υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας με γνώμονα τη μακροχρόνια σχέση εμπιστοσύνης με τους πελάτες της.»

Ο Επικεφαλής Διεύθυνσης Πωλήσεων Διεθνών Αγορών, κ. Θάνος Χολέβας, σημείωσε: «Η διάκριση στα φετινά Euromoney Awards επιβεβαιώνει για μία ακόμη φορά την ποιότητα και τη συνέπεια των υπηρεσιών και λύσεων που προσφέρομε σε όλο το πελατολόγιο της Εθνικής Τράπεζας. Η ομάδα ξεχωρίζει για τον επαγγελματισμό, την άμεση ανταπόκριση και την ουσιαστική κατανόηση των αναγκών όλου του πελατολογίου, προσφέροντας άμεσες και ουσιαστικές λύσεις. Θα συνεχίσουμε να ανταποκρινόμαστε με αμεσότητα και αποτελεσματικότητα και να προσφέρουμε αξιόπιστες, ποιοτικές λύσεις σε ένα σύνθετο και διαρκώς εξελισσόμενο χρηματοοικονομικό περιβάλλον.»

Αρ. ΓΕΜΗ: 237901000