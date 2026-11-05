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Στα ισχυρά αποτελέσματα γ’ τριμήνου 2026 της Εθνικής Τράπεζας στέκεται η Deutsche Bank που όμως επισημαίνει πως το πιστωτικό ίδρυμα δεν προχώρησε σε αναθεώρηση των στόχων της προς τα πάνω (σ.σ. όπως ίσως θα έπρεπε).

Ειδικότερα, η DB εκτιμά ότι η Εθνική έχει πλέον τις προϋποθέσεις να ξεπεράσει τους στόχους της για το 2026 σε μια σειρά από κρίσιμους δείκτες, όπως τα καθαρά έσοδα από τόκους (NII), το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο (NIM), ο δείκτης κόστους προς έσοδα (C/I), τα κέρδη ανά μετοχή (EPS) και η απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE).

Καθοριστικό ρόλο σε αυτή την προοπτική διαδραματίζει η επιτάχυνση των καθαρών εσόδων από τόκους, τα οποία αυξήθηκαν κατά 6% σε τριμηνιαία και 12% σε ετήσια βάση, υποστηριζόμενα τόσο από την άνοδο των επιτοκίων Euribor όσο και από την ισχυρή πιστωτική επέκταση. Την ίδια στιγμή, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο διευρύνθηκε στις 288 μονάδες βάσης, υπερβαίνοντας ήδη τον στόχο της τράπεζας για το σύνολο της χρήσης, ενώ οι προμήθειες διατήρησαν τη δυναμική τους, παρά την υψηλή συγκριτική βάση.

Εξίσου σημαντική είναι η εικόνα της λειτουργικής αποδοτικότητας. Ο δείκτης κόστους προς έσοδα υποχώρησε στο 34,3%, αισθητά χαμηλότερα από τον στόχο του περίπου 36%, ενώ το κόστος πιστωτικού κινδύνου παρέμεινε εντός των προβλεπόμενων ορίων και η ποιότητα του δανειακού χαρτοφυλακίου δεν εμφάνισε σημάδια ουσιαστικής επιδείνωσης.

Παράλληλα, η κεφαλαιακή θέση της Εθνικής ενισχύθηκε περαιτέρω, με τον δείκτη CET1 να διαμορφώνεται στο 17,47%, προσφέροντας σημαντικά περιθώρια τόσο για διανομές προς τους μετόχους όσο και για τη χρηματοδότηση της μελλοντικής ανάπτυξης.

Το συμπέρασμα της Deutsche Bank είναι ότι η Εθνική καταγράφει μια υψηλής ποιότητας επίδοση, η οποία δεν εξαντλείται στην καλύτερη του αναμενομένου κερδοφορία του γ΄ τριμήνου. Αντιθέτως, αποτυπώνει μια ευρύτερη δυναμική ενίσχυσης των οργανικών εσόδων, βελτίωσης της αποδοτικότητας και ισχυρής κεφαλαιακής παραγωγής, δημιουργώντας θετικές προοπτικές όχι μόνο για την υπέρβαση των στόχων του 2026, αλλά και για τη διατήρηση της θετικής δυναμικής το 2027.

Με άλλα λόγια, το μήνυμα της DB είναι ότι η Εθνική έχει ήδη αρχίσει να αποδίδει καλύτερα από όσα προβλέπει το ίδιο της το business plan, με την επίσημη αναβάθμιση των στόχων να αποτελεί πλέον περισσότερο ζήτημα χρόνου και επιλογής της διοίκησης παρά έλλειψης επιδόσεων.