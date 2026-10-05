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Η CD Media SE ανακοίνωσε ότι η εισηγμένη θυγατρική της, Intertech A.E., ολοκλήρωσε την εξαγορά του 100% της Αδελφοί Δοξιάδη «ΓΡΑΦΟΤΕΧΝΙΚΗ» Α.Ε., στο πλαίσιο της στρατηγικής της CD Media SE για τη δημιουργία μιας ισχυρότερης και διαφοροποιημένης επιχειρηματικής πλατφόρμας στην ελληνική αγορά.

Η εξαγορά συνενώνει δύο καταξιωμένες εταιρείες με συμπληρωματικά εμπορικά δίκτυα, πελατειακές σχέσεις, τεχνογνωσία και χαρτοφυλάκια συνεργασιών. Η νέα, διευρυμένη πλατφόρμα ενισχύει την παρουσία της Intertech τόσο στον ιδιωτικό όσο και στον δημόσιο τομέα και δημιουργεί νέες ευκαιρίες ανάπτυξης, ανταποκρινόμενη στις συνεχείς και αυξανόμενες τεχνολογικές ανάγκες των επιχειρήσεων στη νέα ψηφιακή εποχή.

Βασικά στρατηγικά οφέλη:

Ενισχυμένη πρόσβαση στην αγορά , μέσω της διεύρυνσης των εμπορικών καναλιών και της πελατειακής βάσης.

, μέσω της διεύρυνσης των εμπορικών καναλιών και της πελατειακής βάσης. Νέες ευκαιρίες ανάπτυξης , μέσα από διασταυρούμενες πωλήσεις, υπηρεσίες και καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων πελατειακών σχέσεων.

, μέσα από διασταυρούμενες πωλήσεις, υπηρεσίες και καλύτερη αξιοποίηση των υφιστάμενων πελατειακών σχέσεων. Βελτιωμένη λειτουργική αποδοτικότητα , μέσω αποτελεσματικότερης αξιοποίησης πόρων και εμπορικών συνεργειών.

, μέσω αποτελεσματικότερης αξιοποίησης πόρων και εμπορικών συνεργειών. Μεγαλύτερη επιχειρηματική ανθεκτικότητα, χάρη σε μια διαφοροποιημένη βάση δραστηριοτήτων και εσόδων.

Η ενσωμάτωση θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, με προτεραιότητα στην επιχειρησιακή συνέχεια και στη διατήρηση των σχέσεων με πελάτες, εργαζομένους, συνεργάτες και προμηθευτές, με στόχο τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη δημιουργία μακροπρόθεσμης αξίας.

«Η εξαγορά ενισχύει τη θέση μας στην αγορά, διευρύνει τις ευκαιρίες ανάπτυξης και εμβαθύνει μια στρατηγικής σημασίας συνεργασία με τη Ricoh. Συνδυάζοντας συμπληρωματικά πλεονεκτήματα, δημιουργούμε μια πιο ανθεκτική πλατφόρμα για βιώσιμη ανάπτυξη και ενισχύουμε τη δυνατότητά μας να δημιουργούμε μακροπρόθεσμη αξία για τους μετόχους», δήλωσε ο Σπύρος Γιαμάς, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της CD Media S.E.

«Η συνένωση φέρνει κοντά εδραιωμένες πελατειακές σχέσεις, έμπειρες ομάδες και συμπληρωματικές εμπορικές δυνατότητες. Προσφέρει στην Intertech μεγαλύτερη κλίμακα, πληρέστερη πρόταση προς την αγορά και ισχυρότερη βάση για πειθαρχημένη ανάπτυξη, διασφαλίζοντας παράλληλα τη συνέχεια για πελάτες και συνεργάτες», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Ζιώγας, Διευθύνων Σύμβουλος της Intertech A.E.

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