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Η KPMG στην Ελλάδα, σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ), πραγματοποίησε ημερίδα με θέμα «Επένδυση στην καινοτομία: Εργαλεία ανάπτυξης για την ελληνική αμυντική βιομηχανία», την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου 2026 στο Πολεμικό Μουσείο, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της Πολιτείας, της αμυντικής βιομηχανίας και της επιχειρηματικής κοινότητας. Στόχος της εκδήλωσης ήταν η ανάδειξη των σύγχρονων προκλήσεων και των ευκαιριών που διαμορφώνονται για τον κλάδο, καθώς και η παρουσίαση πρακτικών εργαλείων που μπορούν να ενισχύσουν την ανταγωνιστικότητα, την ανθεκτικότητα και την εξωστρέφεια των ελληνικών επιχειρήσεων.

Η ημερίδα ξεκίνησε με χαιρετισμό του Αναστάσιου Ροζολή, Προέδρου του ΣΕΚΠΥ, ο οποίος αναφέρθηκε στις σημαντικές προοπτικές που διαμορφώνονται για την ελληνική αμυντική βιομηχανία στο νέο ευρωπαϊκό περιβάλλον ασφάλειας και άμυνας. Τόνισε τη σημασία της στρατηγικής αυτονομίας, της πρόσβασης σε κρίσιμες τεχνολογίες, της αξιοποίησης των ευρωπαϊκών συνεργασιών και της ενίσχυσης της εγχώριας παραγωγικής βάσης, υπογραμμίζοντας παράλληλα τον καθοριστικό ρόλο της κυβερνοασφάλειας, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της τεχνητής νοημοσύνης στην ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και της εξωστρέφειας του κλάδου.

Χαιρετισμό απηύθυνε επίσης ο Νίκος Μανιάτης, Partner, Head of Technology and Transformation της KPMG στην Ελλάδα, ο οποίος επισήμανε ότι η περαιτέρω ανάπτυξη της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας προϋποθέτει ένα ισχυρό οικοσύστημα συνεργασιών, πρόσβαση σε χρηματοδοτικά εργαλεία και αξιοποίηση της τεχνολογικής καινοτομίας. Παράλληλα, ανέδειξε τον ρόλο της KPMG ως στρατηγικού συνεργάτη που γεφυρώνει την τεχνογνωσία, την τεχνολογία, τη χρηματοδότηση και τη διεθνή δικτύωση, συμβάλλοντας στην ενδυνάμωση των επιχειρήσεων του αμυντικού οικοσυστήματος.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προσέλκυσε η ομιλία του Σπύρου Παπαγεωργίου, Γενικού Γραμματέα Προστασίας Κρίσιμων Οντοτήτων, ο οποίος ανέλυσε τις προκλήσεις που σχετίζονται με την προστασία κρίσιμων υποδομών και υπηρεσιών, εστιάζοντας στις απαιτήσεις της οδηγίας NIS2 και στην ανάγκη υιοθέτησης μιας ολιστικής προσέγγισης στη διαχείριση κινδύνων. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ενίσχυση της ανθεκτικότητας οργανισμών και υποδομών μέσα από κατάλληλες δομές διακυβέρνησης, εκπαίδευση και σύγχρονα ψηφιακά εργαλεία.

Στη συνέχεια, ο Δρ. Ιωάννης Παυλόσογλου, Επιχειρησιακός Υποδιοικητής της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, ανέδειξε τον στρατηγικό ρόλο της κυβερνοασφάλειας στη βιομηχανική ανάπτυξη και ανταγωνιστικότητα. Επισήμανε ότι η καινοτομία δεν αφορά μόνο την υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αλλά κυρίως την ανάπτυξη κουλτούρας κυβερνοανθεκτικότητας, τη λογοδοσία της διοίκησης και την αξιοποίηση εξειδικευμένων συνεργασιών για την προστασία της εφοδιαστικής αλυσίδας και των κρίσιμων λειτουργιών των οργανισμών.

Κατά τη διάρκεια της ημερίδας, ο Άγγελος Χουδελούδης, Στρατηγός ε.α., Επίτιμος Αρχηγός ΓΕΣ και Ειδικός Σύμβουλος της KPMG στην Ελλάδα, παρουσίασε τις σύγχρονες απαιτήσεις της αμυντικής αγοράς, επισημαίνοντας ότι οι πελάτες και οι διεθνείς κατασκευαστές δεν αναζητούν πλέον μόνο ένα αξιόπιστο προϊόν, αλλά και αποδείξεις ποιότητας, ιχνηλασιμότητας, ασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας. Τόνισε επίσης τη σημασία της πιστοποίησης, της ψηφιοποίησης και της ανάπτυξης εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων.

Στη συνέχεια, ο Στέλιος Γεωργίνης, Director, Technology & Transformation της KPMG στην Ελλάδα, ανέλυσε το εύρος των λύσεων που προσφέρει η KPMG στο αμυντικό οικοσύστημα, καλύπτοντας την κυβερνοανθεκτικότητα, την προστασία κρίσιμων υποδομών, τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την τεχνητή νοημοσύνη και την αξιοποίηση των κατάλληλων χρηματοδοτικών εργαλείων. Ο κ. Γεωργίνης υπογράμμισε ότι η πραγματική πρόκληση σήμερα δεν είναι απλώς η τεχνική επάρκεια των επιχειρήσεων, αλλά η επιχειρησιακή ετοιμότητα και η ταχύτητα συμμόρφωσης με τις διαρκώς αυξανόμενες κανονιστικές απαιτήσεις. Παράλληλα, αναδείχθηκαν οι στρατηγικές συνεργασίες και συμμαχίες της KPMG με κορυφαίους τεχνολογικούς ηγέτες (leaders) στους τομείς της πληροφορικής, των τηλεπικοινωνιών, της κυβερνοασφάλειας, του λογισμικού, καθώς και των κατασκευών και υποδομών, οι οποίες εγγυώνται την υλοποίηση σύνθετων έργων υψηλών απαιτήσεων με ολοκληρωμένο τρόπο.

Ο Κωνσταντίνος Δήμος, Partner, Management Consulting της KPMG στην Ελλάδα, παρουσίασε τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία για τον αμυντικό τομέα, εστιάζοντας στον Αναπτυξιακό Νόμο, τις στρατηγικές επενδύσεις, τα νέα καθεστώτα ενίσχυσης επενδυτικών σχεδίων διπλής χρήσης και τα χρηματοδοτικά προγράμματα ΕΣΠΑ. Παρουσίασε, επίσης, τις ευκαιρίες που δημιουργούνται για τις επιχειρήσεις μέσα από επιδοτήσεις, φορολογικά κίνητρα και προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης.

Ο Γιώργος Πουρσανίδης, Senior Manager, Technology & Transformation της KPMG στην Ελλάδα, ανέδειξε τον κρίσιμο ρόλο του ψηφιακού μετασχηματισμού στην αμυντική παραγωγή, εστιάζοντας στην ιχνηλασιμότητα, την ποιότητα, την κυβερνοασφάλεια και τη διαχείριση παραγωγικών δεδομένων.

Στην παρουσίασή του για την τεχνητή νοημοσύνη, ο Τριαντάφυλλος Τσουπλάκης, Director, Technology & Transformation της KPMG στην Ελλάδα, ανέλυσε τις εφαρμογές της AI στην αμυντική βιομηχανία, όπως η προγνωστική συντήρηση, τα ψηφιακά δίδυμα (digital twins), η ανάλυση δεδομένων και η βελτιστοποίηση της εφοδιαστικής αλυσίδας. Παράλληλα, επισήμανε ότι η επιτυχής αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης προϋποθέτει ισχυρή διακυβέρνηση δεδομένων, διαφάνεια και αξιόπιστο πλαίσιο ελέγχου.

Τέλος, ο Ιωάννης Αναστασάκης, Αντιπτέραρχος (Ι) ε.α. της Πολεμικής Αεροπορίας, διεθνής εμπειρογνώμονας και Σύμβουλος της KPMG στην Ελλάδα, παρουσίασε τις ευκαιρίες που δημιουργούν τα ευρωπαϊκά αμυντικά προγράμματα και ειδικότερα το Ευρωπαϊκό Ταμείο Άμυνας (EDF), αναλύοντας τις δυνατότητες συμμετοχής ελληνικών επιχειρήσεων σε διεθνείς κοινοπραξίες, την αναζήτηση στρατηγικών εταίρων και τη διεύρυνση της παρουσίας τους στις ευρωπαϊκές αλυσίδες αξίας.

Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των συμμετεχόντων, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη για στενότερη συνεργασία μεταξύ Πολιτείας, βιομηχανίας και τεχνολογικών φορέων, με στόχο τη δημιουργία μιας περισσότερο ανταγωνιστικής, καινοτόμου και ανθεκτικής ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας.