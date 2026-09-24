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Τη συνολική λειτουργική υποστήριξη του The Ellinikon Sports Park, ενός από τα πλέον εμβληματικά έργα της ανάπλασης του Ελληνικού, ανέλαβε η Manifest, επιβεβαιώνοντας την τεχνογνωσία και την εξειδίκευσή της στη διαχείριση σύνθετων εγκαταστάσεων μεγάλης κλίμακας και υψηλών απαιτήσεων.

Το νέο αθλητικό συγκρότημα εκτείνεται σε 287.000 τ.μ., εκ των οποίων τα 115.000 τ.μ. αποτελούν χώρους πρασίνου. Περιλαμβάνει γήπεδα ποδοσφαίρου πιστοποιημένα κατά FIFA, στίβο πιστοποιημένο από τη World Athletics, γήπεδα τένις και μπάσκετ, εγκαταστάσεις φιλοξενίας αθλητών και 1.350 θέσεις στάθμευσης. Με ελεύθερη πρόσβαση για το κοινό από τις 08:00 έως τα μεσάνυχτα και λειτουργία 362 ημέρες τον χρόνο, το The Ellinikon Sports Park απαιτεί ένα ολοκληρωμένο και απολύτως αξιόπιστο μοντέλο τεχνικής και λειτουργικής διαχείρισης.

Η Manifest ανέλαβε το έργο σε τρεις βασικούς άξονες:

Hard Services, με αιχμή τη συνολική ηλεκτρομηχανολογική και τεχνική συντήρηση.

Soft Services, όπως η καθαριότητα και οι λοιπές υποστηρικτικές υπηρεσίες.

Συντήρηση πρασίνου, για τη συστηματική φροντίδα των εκτεταμένων υπαίθριων χώρων.

Ιδιαίτερη βαρύτητα έχει ο τεχνικός πυρήνας του έργου, ο οποίος καλύπτει κρίσιμες υποδομές και συστήματα, όπως η πυροπροστασία, η μέση τάση και οι γεννήτριες, ο κλιματισμός, τα συστήματα αυτοματισμού κτιρίων BMS/KNX, τα συστήματα ασφαλείας, καθώς και το σύνολο των ηλεκτρολογικών και υδραυλικών εργασιών. Πρόκειται για τον «αόρατο» μηχανισμό που εξασφαλίζει την ασφάλεια, τη διαθεσιμότητα και την απρόσκοπτη λειτουργία ενός σύγχρονου αθλητικού πάρκου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Για τις ανάγκες των υπηρεσιών που παρέχει η Manifest έχει δημιουργηθεί ομάδα 35 εργαζομένων, η οποία υποστηρίζεται από εξειδικευμένο τεχνικό και διοικητικό προσωπικό. Παράλληλα, αξιοποιούνται τρία ρομποτικά συστήματα καθαρισμού της Autonomics για τη συνεχή σάρωση εσωτερικών και εξωτερικών χώρων.

Η τεχνογνωσία της Manifest στη ρομποτική υποστήριξη εγκαταστάσεων έχει ήδη εφαρμοστεί σε απαιτητικά περιβάλλοντα, όπως το Four Seasons και η Astir Marina, όπου αυτόνομα σάρωθρα μπορούν να καλύπτουν επιφάνειες έως και 30.000 τ.μ. ημερησίως.

Διεθνής τεχνογνωσία μέσω της EFS Facilities Services

Καθοριστική συμβολή στην ανάπτυξη των ολοκληρωμένων υπηρεσιών της Manifest έχει η στρατηγική συνεργασία της με την EFS Facilities Services, έναν από τους κορυφαίους παρόχους Integrated Facility Management στη Μέση Ανατολή.

Η EFS διαχειρίζεται περισσότερα από 52 εκατ. τ.μ. εγκαταστάσεων, διαθέτει διεθνές χαρτοφυλάκιο έργων που προσεγγίζει τα 2,4 δισ. δολάρια και απασχολεί περισσότερους από 22.000 εργαζομένους σε 27 χώρες.

Μέσα από αυτή τη συνεργασία, η Manifest αποκτά πρόσβαση σε διεθνείς βέλτιστες πρακτικές, επιχειρησιακά πρότυπα και εξειδικευμένη γνώση από τη διαχείριση υποδομών μεγάλης κλίμακας και υψηλών προδιαγραφών. Η τεχνογνωσία αυτή μεταφέρεται και προσαρμόζεται στις ανάγκες της ελληνικής αγοράς, ενισχύοντας την ικανότητα της εταιρείας να ανταποκρίνεται σε έργα με αυξημένη τεχνική πολυπλοκότητα, όπως το The Ellinikon Sports Park.

Moralius: το ψηφιακό «νευρικό σύστημα» του έργου

Στο επίκεντρο του μοντέλου λειτουργίας βρίσκεται το Moralius, το πρώτο πλήρως cloud-based λογισμικό διαχείρισης εγκαταστάσεων που έχει αναπτύξει η ίδια η Manifest. Το Moralius διαθέτει επτά ενοποιημένα modules —property management, ticketing, quality assurance, asset management, staff management, cost control και smart building— και είναι πιστοποιημένο κατά ISO 27001 για την ασφάλεια των πληροφοριών.

Στο The Ellinikon Sports Park λειτουργεί ως το επιχειρησιακό «νευρικό σύστημα» του έργου, προσφέροντας:

Παρακολούθηση εργασιών και αιτημάτων σε πραγματικό χρόνο.

Προληπτικό προγραμματισμό των τεχνικών παρεμβάσεων.

Ενιαία εποπτεία εγκαταστάσεων, εξοπλισμού και ανθρώπινου δυναμικού.

Συγκέντρωση και αξιοποίηση δεδομένων απόδοσης.

Συντονισμό του προσωπικού, των συνεργατών, των τεχνικών ομάδων και των ρομποτικών συστημάτων.

Μέσα από αυτή την ενιαία ψηφιακή εικόνα, η Manifest μπορεί να εντοπίζει έγκαιρα τις ανάγκες των εγκαταστάσεων, να οργανώνει αποτελεσματικότερα τους διαθέσιμους πόρους και να εξασφαλίζει διαφάνεια, ταχύτητα και σταθερά υψηλή ποιότητα υπηρεσιών.

«Χτίζουμε τη Manifest ως μια εταιρεία που αναπτύσσεται οργανικά, επενδύοντας στους δικούς της ανθρώπους, στη δική της τεχνολογία και στη διεθνή τεχνογνωσία. Η στρατηγική συνεργασία μας με τον όμιλο EFS φέρνει στην Ελλάδα πολύτιμη εμπειρία από έργα μεγάλης κλίμακας στη Μέση Ανατολή. Το The Ellinikon Sports Park είναι ακριβώς το είδος του σύνθετου και απαιτητικού έργου στο οποίο αυτό το ολοκληρωμένο μοντέλο μπορεί να αναδείξει την αξία του. Με συνέπεια στη στρατηγική μας, αισιοδοξούμε ότι το 2028 ο όμιλος θα ξεπεράσει τα 100 εκατ. ευρώ», δήλωσε ο ιδρυτής της Manifest, Διονύσης Αμμολοχίτης.

Από την πλευρά του, ο Διευθύνων Σύμβουλος της Manifest, Γιώργος Φαρλέκας, σημείωσε: «Αναλαμβάνουμε ένα έργο που λειτουργεί σχεδόν ολόκληρο τον χρόνο και απαιτεί απόλυτη αξιοπιστία, άμεση ανταπόκριση και εξειδικευμένη τεχνική γνώση. Απαντάμε σε αυτές τις απαιτήσεις με εκπαιδευμένο ανθρώπινο δυναμικό, ολοκληρωμένες τεχνικές και υποστηρικτικές υπηρεσίες, σύγχρονες ρομποτικές λύσεις και το Moralius, το οποίο συντονίζει και αποτυπώνει τη λειτουργία του έργου σε πραγματικό χρόνο. Στόχος μας είναι κάθε επισκέπτης και αθλητής να απολαμβάνει ένα ασφαλές, άρτια συντηρημένο και υψηλών προδιαγραφών περιβάλλον».

Ένα ολοκληρωμένο μοντέλο υπηρεσιών

Βασικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα της Manifest αποτελεί το γεγονός ότι το 83% των υπηρεσιών της παρέχεται από εκπαιδευμένο προσωπικό της ίδιας της εταιρείας, περιορίζοντας την εξάρτηση από εξωτερικούς εργολάβους και διασφαλίζοντας ενιαίες διαδικασίες, άμεσο έλεγχο και σταθερή ποιότητα.

Με ιστορία άνω των 20 ετών, περισσότερους από 1.000 εργαζομένους και παρουσία σε 1.200 εγκαταστάσεις και 50 πόλεις, η Manifest έχει αναπτύξει ένα ολοκληρωμένο μοντέλο Integrated Facility Management, το οποίο συνδυάζει ανθρώπους, εγκαταστάσεις και τεχνολογία.

Η ανάληψη της λειτουργικής υποστήριξης του The Ellinikon Sports Park αποτελεί έργο-ορόσημο για τη Manifest και επιβεβαιώνει τη δυνατότητά της να παρέχει premium ολοκληρωμένες υπηρεσίες σε εγκαταστάσεις ιδιαίτερης τεχνικής πολυπλοκότητας και υψηλής επισκεψιμότητας.