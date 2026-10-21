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Η Netcompany ηγείται της κοινοπραξίας για το Lot 2 τετραετούς συμφωνίας-πλαισίου με τη Eurostat, τη στατιστική υπηρεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που είναι υπεύθυνη για την παροχή υψηλής ποιότητας στατιστικών στοιχείων και δεδομένων για όλη την Ευρώπη.

Η συμφωνία αφορά τον εκσυγχρονισμό των υποδομών και των υπηρεσιών για τα στατιστικά δεδομένα και μεταδεδομένα, ώστε να είναι πιο ομοιογενή και πιο εύκολα προσβάσιμα σε όλη την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, η Netcompany θα αναπτύξει λύσεις που διευκολύνουν την ανταλλαγή, την επεξεργασία και τη διάθεση των επίσημων ευρωπαϊκών στατιστικών με ενιαίο τρόπο, αξιοποιώντας παράλληλα νέες τεχνολογίες για την ενίσχυση της αυτοματοποίησης και της ασφάλειας.

Η Netcompany συμμετέχει επίσης στις κοινοπραξίες για το Lot 1, που αφορά υπηρεσίες εκπαίδευσης και συμβουλευτικής για την εφαρμογή προτύπων ανταλλαγής και διάθεσης δεδομένων και μεταδεδομένων, και για το Lot 3, που αφορά συστήματα για την παραγωγή στατιστικών, από τον μετασχηματισμό και την επεξεργασία των δεδομένων έως την οργάνωση και την αποθήκευσή τους.

«Τα αξιόπιστα στατιστικά στοιχεία βοηθούν τους πολίτες και τους οργανισμούς να κατανοούν τις αλλαγές που συντελούνται στην Ευρώπη. Η Eurostat διατηρεί καθοριστικό ρόλο σε αυτό, παρέχοντας επίσημες εκθέσεις με δεδομένα υψηλής ποιότητας, στα οποία μπορούν να βασίζονται πολίτες, επιχειρήσεις και θεσμοί. Είμαστε υπερήφανοι που συνεχίζουμε αυτή τη συνεργασία μας, η οποία μετρά περισσότερα από 20 χρόνια, διευκολύνοντας την επεξεργασία των στατιστικών στοιχείων και την πρόσβαση σε αυτά, υποστηρίζοντας παράλληλα τη δέσμευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για μεγαλύτερη διαφάνεια στην ενημέρωση των πολιτών», δήλωσε ο Σπύρος Ντόκορος, Country Managing Partner, Netcompany Belux.