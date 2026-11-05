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Η Profile, διεθνής όμιλος τεχνολογίας, ανακοίνωσε σήμερα τη διεύρυνση του παγκόσμιου δικτύου συνεργατών της, με στόχο την ενίσχυση της παρουσίας της στις διεθνείς αγορές και την αναβάθμιση των υπηρεσιών προώθησης και υλοποίησης σε τοπικό επίπεδο. Η επέκταση αυτή υποστηρίζει τη στρατηγική ανάπτυξης της εταιρείας, συνδυάζοντας την εξειδικευμένη γνώση αξιόπιστων τοπικών συνεργατών, με κορυφαίες δυνατότητες υλοποίησης μέσω της ενίσχυσης του Partners Program που διαθέτει.

Ανταποκρινόμενη στη διαρκώς αυξανόμενη διεθνή ζήτηση, η Profile έχει συνάψει συμφωνίες με νέους συνεργάτες systems integrators στον Καναδά, τη Λατινική Αμερική, την Καραϊβική, τον Μαυρίκιο, τη Σρι Λάνκα, το Μπαχρέιν, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, την Αλγερία και άλλες αγορές. Στόχος είναι η αποτελεσματικότερη υποστήριξη των τοπικών δραστηριοτήτων, καθώς η Profile διαθέτει τις λύσεις της σε περισσότερες από 50 χώρες, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες της να αξιοποιήσουν τα οφέλη του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Μέσω αυτού του διευρυμένου οικοσυστήματος συνεργατών, επιλεγμένες εταιρείες τεχνολογίας, συμβουλευτικές εταιρείες, τοπικοί εξειδικευμένοι συνεργάτες και πάροχοι υπηρεσιών με κλαδική εξειδίκευση μπορούν να επεκτείνουν το χαρτοφυλάκιο των προσφερόμενων υπηρεσιών τους, να αποκτήσουν πρόσβαση σε νέες εμπορικές ευκαιρίες και να ενισχύσουν δυνατότητες υλοποίησης γύρω από τις λύσεις της Profile, όπως το ProfileOne, την πλατφόρμα ενορχήστρωσης AI με ενσωματωμένη διακυβέρνηση που διασυνδέει τις λύσεις της εταιρείας σε ενιαίο περιβάλλον καθώς και τρίτων για τον τραπεζικό τομέα, τη διαχείριση επενδύσεων και διαθεσίμων, τη διαχείριση κινδύνων κ.α.

«Οι συνεργάτες μας αποτελούν στρατηγική προέκταση της επιχειρηματικής μας δραστηριότητας και διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στην επιτυχία των πελατών μας», δήλωσε ο Ευάγγελος Αγγελίδης, Διευθύνων Σύμβουλος της Profile. «Διευρύνοντας το δίκτυό μας, ενισχύουμε τη δυνατότητά μας να βρισκόμαστε κοντά στους πελάτες μας σε τοπικό επίπεδο, αξιοποιώντας παράλληλα τη διεθνή μας παρουσία. Παράλληλα, διασφαλίζουμε την επιτυχή υλοποίηση έργων, προσφέροντας την εξειδίκευση, την ευελιξία και την αμεσότητα ανταπόκρισης που οι οργανισμοί αναμένουν από έναν αξιόπιστο τεχνολογικό συνεργάτη».

Η επέκταση αυτή αντικατοπτρίζει, επίσης, τη συνεχή επένδυση της Profile στην υποστήριξη και ενδυνάμωση του δικτύου συνεργατών της, μέσω δράσεων εκπαίδευσης, πιστοποίησης, κοινών ενεργειών μάρκετινγκ και συνεργατικών πρωτοβουλιών για την ανάπτυξη της παρουσίας στην αγορά. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι λύσεις της εταιρείας έχουν συμπεριληφθεί στα reports της Gartner, Forrester, Celent, etc. αναδεικνύοντας την καινοτομία και τεχνογνωσία του ομίλου.

Μέσα από αυτές τις πρωτοβουλίες, οι συνεργάτες αποκτούν τις γνώσεις, τα εργαλεία και τους πόρους που απαιτούνται για την επίτευξη ουσιαστικών αποτελεσμάτων για τους πελάτες και την υποστήριξη της μακροπρόθεσμης ανάπτυξής τους.