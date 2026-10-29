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Η Profile, διεθνής πάροχος χρηματοοικονομικών λύσεων, θα παρουσιάσει στην αγορά του Ηνωμένου Βασιλείου το ProfileOne, την πλατφόρμα της για την ενορχήστρωση AI, με σειρά δράσεων στο FTT Fintech Festival, που θα πραγματοποιηθεί στο Λονδίνο στις 9 και 10 Νοεμβρίου.

Μετά το Sibos στο Μαϊάμι, το ProfileOne ανεβαίνει στην κεντρική σκηνή του φεστιβάλ με θέμα «The AI Moment for Financial Services». Στο επίκεντρο θα βρεθούν η προσέγγισή του στην ενορχήστρωση agentic AI, η bi-directional Model Context Protocol (MCP) διασύνδεση, που παρουσιάζεται για πρώτη φορά παγκοσμίως, και η ασφαλής αξιοποίηση του AI από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα.

Συνδέοντας AI agents, χρηματοοικονομικά συστήματα και εταιρικές υπηρεσίες

Το ProfileOne λειτουργεί τόσο ως MCP server, παρέχοντας πρόσβαση στις δυνατότητες των λύσεων της Profile σε συμβατούς εξωτερικούς AI agents, όσο και ως MCP client, συνδεόμενο με υπηρεσίες MCP τρίτων, όπως υπηρεσίες της Microsoft και του Bloomberg, καθώς και με συστήματα CRM, ERP και core banking.

Η αμφίδρομη αυτή συνδεσιμότητα καθιστά το ProfileOne επίπεδο ενορχήστρωσης ανάμεσα στις καθιερωμένες χρηματοοικονομικές υποδομές και το εξελισσόμενο οικοσύστημα AI, επιτρέποντας την κοινή χρήση και αξιοποίηση δυνατοτήτων μέσω τυποποιημένων intefaces αντί να βασίζεται αποκλειστικά σε εξειδικευμένες διασυνδέσεις.

Για παράδειγμα, ο AI assistant ενός οργανισμού θα μπορούσε να ανακτήσει, μέσω του ProfileOne, τη θέση χαρτοφυλακίου ενός πελάτη, σύμφωνα με τα υφιστάμενα δικαιώματα πρόσβασης και να αξιοποιήσει εγκεκριμένες εξωτερικές υπηρεσίες για την υποστήριξη αναλύσεων και επιχειρησιακών αποφάσεων.

Σχεδιασμένο για οργανισμούς με αυξημένες κανονιστικές απαιτήσεις, το ProfileOne διασφαλίζει ότι κάθε κλήση MCP υπόκειται σε έλεγχο ταυτότητας και εξουσιοδότησης βάσει των υφιστάμενων δικαιωμάτων πρόσβασης των χρηστών και καταγράφεται για σκοπούς ελέγχου. Οι ενέργειες συναλλαγών μπορούν, επίσης, να απαιτούν ανθρώπινη έγκριση πριν από την εκτέλεσή τους.

Παρουσίαση στην κεντρική σκηνή του FTT Fintech Festival

Ο Φάνης Μεσολογγίτης, Managing Director Banking στην Profile θα παρουσιάσει το ProfileOne στην κεντρική σκηνή του FTT Fintech Festival στις 10 Νοεμβρίου, στις 11:30π.μ., αναδεικνύοντας το πώς η ενορχήστρωση AI με ενσωματωμένη διακυβέρνηση και η συνδεσιμότητα μέσω MCP μπορούν να υποστηρίξουν την επόμενη γενιά χρηματοοικονομικών λειτουργιών.

Αποκλειστική συζήτηση για το AI με ηγετικά στελέχη του χρηματοοικονομικού τομέα

Το ίδιο βράδυ, στο The Pasteur Room, στο Τhe Brewery, θα πραγματοποιηθούν θεματική συζήτηση για το AI και δείπνο κατόπιν πρόσκλησης, σε διοργάνωση της Profile και με την υποστήριξη της VC Innovations. Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν ο Ευάγγελος Αγγελίδης, CEO της Profile, ο Δημήτρης Παπαδημητρίου, Director of AI της Profile και ο Anand Doshi, Managing Director και Head of Digital Advisor & Client Solutions της J.P. Morgan Private Bank.

Στο επίκεντρο θα βρεθούν η επιχειρηματική αξία του AI, η εφαρμογή του σε μεγάλη κλίμακα και ο ρόλος του στην ενίσχυση της σχέσης τραπεζίτη – πελάτη, με διατήρηση της ανθρώπινης εποπτείας.

«Το μέλλον των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών δεν βρίσκεται απλώς στην υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης, αλλά στην ουσιαστική ενσωμάτωσή της, στον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί λειτουργούν, λαμβάνουν αποφάσεις και εξυπηρετούν τους πελάτες τους. Με το ProfileOne, κάνουμε ένα σημαντικό βήμα προς αυτή την κατεύθυνση, δίνοντας τη δυνατότητα στα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα να αξιοποιήσουν την τεχνητή νοημοσύνη στην πράξη, με τη διακυβέρνηση, τη διαφάνεια και την ανθρώπινη εποπτεία που απαιτεί η εμπιστοσύνη. Στόχος μας είναι να βοηθήσουμε τους οργανισμούς να αξιοποιήσουν πλήρως τις δυνατότητες της τεχνητής νοημοσύνης, μετατρέποντας την καινοτομία σε απτή επιχειρηματική αξία», δήλωσε ο Ευάγγελος Αγγελίδης, CEO, της Profile.

Τι διαφοροποιεί το ProfileOne