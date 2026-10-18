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Το νέο στοίχημα της εξωστρέφειας «παίζεται» αυτή την εποχή για τους ελληνικούς ομίλους της πληροφορικής, κατά τα φαινόμενα, σε… όλα τα γεωγραφικά μήκη και πλάτη: από την Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη μέχρι τη Βρετανία και από τη Μέση Ανατολή μέχρι τις ΗΠΑ!

Η επέκταση των δραστηριοτήτων ή η περαιτέρω ενίσχυση τους στις περιοχές όπου ήδη αυτές υφίστανται, αποτελεί ήδη βασική προτεραιότητα για πολλούς από τους ομίλους του κλάδου, με «όπλα» τους, την υψηλού επιπέδου τεχνογνωσία τους, τις επενδύσεις τους σε νέες τεχνολογίες – με επίκεντρο συχνά το ΑΙ, την κυβερνοασφάλεια και τα έργα για την άμυνα-, το ταλέντο των μηχανικών τους, αλλά και τις προσβάσεις που αποκτούν σε νέες αγορές.

Στόχος τους, η εξασφάλιση ενός σημαντικού μέρους των εσόδων και της κερδοφορίας τους κατά τη μετά το RRF περίοδο από πελάτες, συνεργασίες με οργανισμούς και αντίστοιχα έργα στο εξωτερικό.

Οι εξελίξεις τρέχουν και ταυτόχρονα καταγράφονται νέες κινήσεις ή και συμφωνίες σε διάφορες χώρες, ακόμη και διαφορετικών ηπείρων, για τους Greeks του software και του ICT.

Οι ευκαιρίες δείχνουν πολλές, για όλους και η κάθε τεχνολογική επιχείρηση προσπαθεί να «ξεκλειδώσει» με τους δικούς τρόπους τις δύσκολες αγορές του κόσμου…

«Αποκτήσαμε ως κλάδος μια τεχνογνωσία κατά τη διάρκεια του ψηφιακού μετασχηματισμού της ελληνικής οικονομίας την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε κατάλληλα και εκτός συνόρων πολύ πιο επιθετικά, όπως και στα ευρωπαϊκά έργα του δημοσίου», σχολίασε χαρακτηριστικά -σε συζήτησή μας- στέλεχος ελληνικού τεχνολογικού ομίλου.

Από τη Βρετανία, στις ΗΠΑ

Ένα υπερατλαντικό ταξίδι επί αμερικανικού εδάφους περιλάμβανε τις προηγούμενες ημέρες το πρόγραμμα των υψηλόβαθμων στελεχών του ομίλου Profile.

«Η αποστολή εξετελέσθη», για μια από τις πιο διεθνοποιημένες ελληνικές εταιρείες πληροφορικής, καθώς με «αιχμή του δόρατος» το λογισμικό της για τον χρηματοοικονομικό και τον επενδυτικό τομέα, όπου διατηρεί τον ρόλο του leader, δίνει το «παρών» σε περισσότερες από 50 αγορές, με πελάτες της -ανάμεσα σε άλλες επιχειρήσεις- ορισμένες από τις πιο ισχυρές ξένες τράπεζες και γνωστά funds.

H εισηγμένη συμμετείχε στο Sibos 2026, ένα τετραήμερο event στο Μαϊάμι των ΗΠΑ, στο πλαίσιο του οποίου έκανε σειρά παρουσιάσεων για προϊόντα της, με στόχο την επίτευξη νέων συνεργασιών στον χώρο του core τεχνολογικού αντικειμένου της, και στη συγκεκριμένη περίπτωση η διαφορά είναι ότι απευθύνεται στη μεγαλύτερη και πιο απαιτητική αγορά του πλανήτη.

Αξιοσημείωτο θεωρείται ότι ηγήθηκαν της αποστολής ο πρόεδρος – Chief Entrepreneur και βασικός μέτοχος Χαράλαμπος Στασινόπουλος και ο CEO Ευάγγελος Αγγελίδης, όπως προκύπτει και από το σχετικό φωτορεπορτάζ σε λογαριασμούς της Profile σε επαγγελματικά κοινωνικά δίκτυα.

Η Profile διατηρεί, δε, στο Μαϊάμι ένα από τα 11 διεθνή γραφεία της (σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Λονδίνο, Λέστερ, Παρίσι, Ντουμπάι, Λευκωσία, Στοκχόλμη, Όσλο, Σιγκαπούρη τα άλλα) και η συμμετοχή στο Sibos 2026 εντάσσεται στη γενικότερη στρατηγική της για την περαιτέρω διείσδυσή της στα μεγάλα οικονομικά κέντρα, ειδικότερα μετά και από τη δημιουργία νέου ισχυρού «πόλου» στη Βρετανία.

Στο πλαίσιο της διοργάνωσης, η διοίκηση παρουσίασε το ProfileOne, τη νέα Governed AI Orchestration Platform, αναδεικνύοντας τις δυνατότητες αξιοποίησης της Τεχνητής Νοημοσύνης (AgenticAI) από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα με ασφαλή, ελεγχόμενο και επιχειρησιακά προσανατολισμένο τρόπο, και το χαρτοφυλάκιο λύσεων Axia Custody, Finuevo, Acumen.plus και RiskAvert, το οποίο καλύπτει κρίσιμες ανάγκες στους τομείς της τραπεζικής, της διαχείρισης επενδύσεων, του treasury και της διαχείρισης κινδύνων.

Υπενθυμίζεται, ότι η Profile ολοκλήρωσε φέτος τις εξαγορές των Algosystems (89,40%) στην Ελλάδα και Contemi Solutions (κατά 100%) στο Ηνωμένο Βασίλειο.

Επιπλέον, ο ελληνικός όμιλος «σκανάρει» εταιρείες-στόχους για εξαγορές σε αγορές όπου δεν έχει παρουσία, όπως οι γερμανόφωνες και οι ισπανόφωνες…

Κεντρική-Ανατολική Ευρώπη και Η.Α.Ε.

Η διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων της ανάγεται σε βασική επιδίωξη και για την QnR, η οποία «απαγκιστρώνεται» σταδιακά από την ελληνική αγορά και ειδικότερα από τον δημόσιο τομέα, από όπου αντλούσε μέχρι πρότινος το μεγαλύτερο μέρος των εσόδων της.

Η εξαγορά του 51% της εισηγμένης στην νέας πολωνικής θυγατρικής της, Ε-ΧΙΜ ΙΤ S.A., αναμένεται να λειτουργήσει ως «πύλη» ανάπτυξης του ελληνικού τεχνολογικού ομίλου, μέλους του Euronext Athens, στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, με παράλληλο στόχο την είσοδό της στη Μέση Ανατολή, περισσότερο στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και στη Σαουδική Αραβία, μέσω νέων στρατηγικών συνεργασιών και επενδύσεων.

Το πλάνο της QnR προβλέπει τη μελλοντική αύξηση των πωλήσεών της που προέρχονται από το εξωτερικό, από το 10% επί του συνολικού κύκλου εργασιών της σε άνω του 50%. Οι πληροφορίες φέρουν την QnR να εξετάζει και νέα εξαγορά στο εξωτερικό, μετά από αυτές των SquareDev BV (Βέλγιο) και Ε-ΧΙΜ ΙΤ S.A. (Πολωνία)!

Πολύ πρόσφατες και οι ανακοινώσεις μιας άλλης -πιο «μικρής»- εισηγμένης, της Ίλυδα, που επιβεβαίωσαν προηγούμενο ρεπορτάζ του newmoney για το «άνοιγμά» της στις αγορές των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων.

Αναλυτικότερα, η εταιρεία Ravera E-Invoicing Services FZCO, με έδρα το Dubai των Η.Α.Ε., με την οποία η Ίλυδα έχει συνάψει συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, πιστοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των Η.Α.Ε. ως Accredited Service Provider (ASP) ηλεκτρονικής τιμολόγησης. Η πιστοποίηση χορηγήθηκε με βάση την τεχνολογική λύση που σχεδίασε, ανέπτυξε και παρέχει η Ίλυδα στην Ravera.

Οι άλλοι μεγάλοι «παίκτες»

Ευκαιρίες στις αραβικές αγορές αναζητούν, στα πεδία της εξειδίκευσής τους στην πληροφορική και οι Space Hellas και OTS, η νέα θυγατρική της Real Consulting.

Στελέχη της Space Hellas (η οποία διατηρεί γραφεία σε Σερβία, Κύπρο, Μάλτα, Ιορδανία) έχουν πραγματοποιήσει στο πλαίσιο διεθνούς έκθεσης συνομιλίες με εταιρείες από Σαουδική Αραβία, Ντουμπάι και Άμπου Ντάμπι για συνεργασίες στους τομείς IoT, κυβερνοασφάλεια, ΑΙ, ενεργειακή διαχείριση.

Ο ίδιος όμιλος, στο «μέτωπο» της εξωστρέφειάς του, παρέχει και τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες σε περισσότερες από 170 χώρες, μέσω συνεργασιών με πάνω από 680 τηλεπικοινωνιακούς παρόχους και παρόχους Global Data Centers…

H Real Consulting αναπτύσσεται στο εξωτερικό και μέσω των εξαγορών της σε Γερμανία, Ρουμανία, Κύπρο (Cloudideas GmbH, Smart UX Development, Advanced Management Solutions), όπως και η Performance Technologies με την επένδυσή της στην ιρλανδική Continuous Software (με γραφεία σε Δουβλίνο, Λονδίνο, Κωνσταντινούπολη, Ριάντ, Τορόντο).

Αγορές στη Μέση Ανατολή επιχειρεί να «ανοίξει» και η Byte (Ideal Holdings) με «ορμητήριο» το Μπαχρέιν και «πολιορκητικό κριό» την κυβερνοασφάλεια (Adacom), ενώ η Cosmos Business Systems «χτίζει» θέση στην Κύπρο, όπως το ίδιο πράττει και η Nova ICT.

Από τους «πρώτους διδάξαντες» ωστόσο στη διεθνοποίηση των δραστηριοτήτων θεωρείται η Uni Systems (όμιλος Quest), με το 50% των ιδιαίτερα υψηλών εσόδων της να εισρέει σταθερά από το εξωτερικό και με 6 θυγατρικές στην Ευρώπη (Ρουμανία, Ιταλία, Ισπανία, Κύπρο, Λουξεμβούργο, Βέλγιο).

H Netcompany εφαρμόζει από φέτος μια νέα οργανωτική δομή, με δύο διακριτά market units από την 1η Ιανουαρίου 2026: Το πρώτο market unit με έδρα την Ελλάδα, είναι υπεύθυνο για την υλοποίηση έργων στη χώρα μας, καθώς και στη Νότια και Ανατολική Ευρώπη.

Στους μεγάλους «παίκτες» της πληροφορικής συμπεριλαμβάνονται και οι leaders του επιχειρηματικού λογισμικού (business software), οι όμιλοι Epsilon Net και Entersoftone (σ.σ. η δεύτερη εξαγοράστηκε κατά 70% από το βρετανικό private equity Hg, αλλά διατήρησε την ελληνική διοίκησή της), που σε αυτή τη φάση επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους στα Βαλκάνια και την Κύπρο. Η βασική στόχευσή τους στρέφεται προς τη ρουμανική αγορά…