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Η Profile, διεθνής όμιλος τεχνολογίας, ανακοίνωσε ότι η νέα πλατφόρμα CentevoNet, για ατομικούς συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς εργαζομένων, τέθηκε σε λειτουργία στη Νορβηγία, με πρώτη στρατηγική συνεργασία έναν καταξιωμένο ανεξάρτητο διαχειριστή κεφαλαίων.

Η πλατφόρμα προσφέρει στους ανεξάρτητους διαχειριστές κεφαλαίων μια έτοιμη τεχνολογική και λειτουργική υποδομή, τύπου plug and play, που τους επιτρέπει να προσφέρουν στους πελάτες ατομικούς συνταξιοδοτικούς λογαριασμούς, χωρίς να χρειάζεται να αναπτύξουν από την αρχή τα σύνθετα συστήματα που απαιτούνται για τη λειτουργία τους. Πρόκειται για ένα joint venture που αξιοποιεί ένα B2B2C μοντέλο, δημιουργώντας ένα νέο κανάλι πρόσβασης στην αγορά για ανεξάρτητους διαχειριστές κεφαλαίων που επιδιώκουν να διευρύνουν το δίκτυο διανομής τους και να προσεγγίσουν απευθείας τους αποταμιευτές συνταξιοδοτικών προγραμμάτων. Παράλληλα, υποστηρίζει λειτουργίες με τη συνδρομή AI Agents μέσω του ProfileOne, της πλατφόρμας ενορχήστρωσης Agentic AI της Profile για χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς.

Για την Profile, το CentevoNet εισάγει ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης και συνεργασίας με τους πελάτες της, στο οποίο η εταιρεία αναπτύσσει και λειτουργεί την τεχνολογική και λειτουργική υποδομή της πλατφόρμας ως υπηρεσία προς ανεξάρτητους διαχειριστές κεφαλαίων. Με τον τρόπο αυτό, η Profile διευρύνει την παρουσία της στη νορβηγική αγορά συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων, δημιουργώντας παράλληλα προοπτικές επαναλαμβανόμενων εσόδων.

Μια αγορά συνταξιοδοτικών αποταμιεύσεων 66 δισ. ευρώ

Στη Νορβηγία, το σύστημα ατομικών συνταξιοδοτικών λογαριασμών εργαζομένων (Egen Pensjonskonto – EPK) επιτρέπει τη συγκέντρωση της συνταξιοδοτικής αποταμίευσης από την τρέχουσα και τις προηγούμενες θέσεις εργασίας σε έναν λογαριασμό. Παράλληλα, οι εργαζόμενοι έχουν τη δυνατότητα να επιλέγουν οι ίδιοι τον πάροχο στον οποίο θα αναθέσουν τη διαχείριση των συνταξιοδοτικών τους αποταμιεύσεων.

Πρόκειται για μια ιδιαίτερα σημαντική αγορά. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του νορβηγικού μητρώου συνταξιοδοτικών λογαριασμών (Pensjonskontoregisteret), στις 30 Σεπτεμβρίου 2026 υπήρχαν περίπου 2,27 εκατ. λογαριασμοί, συνολικής αξίας 723,4 δισ. νορβηγικών κορωνών, ποσό που αντιστοιχούσε τότε σε περίπου 66 δισ. ευρώ.

Από αυτούς, 204.036 λογαριασμοί, συνολικής αξίας 97,6 δισ. κορωνών, βρίσκονταν σε παρόχους που είχαν επιλέξει οι ίδιοι οι εργαζόμενοι. Η αξία των συγκεκριμένων λογαριασμών αυξήθηκε κατά περίπου 26% μέσα στο πρώτο εννεάμηνο του 2026.

Παρά το μέγεθος και τη δυναμική της αγοράς, η συμμετοχή ανεξάρτητων διαχειριστών κεφαλαίων παραμένει περιορισμένη. Βασικό εμπόδιο αποτελεί το υψηλό κόστος δημιουργίας και λειτουργίας της αναγκαίας υποδομής για την εξυπηρέτηση συνταξιοδοτικών λογαριασμών.

Πώς λειτουργεί το CentevoNet

Το CentevoNet έρχεται να καλύψει αυτό το κενό, διασυνδέοντας τους διαχειριστές κεφαλαίων με το νορβηγικό συνταξιοδοτικό σύστημα και υποστηρίζοντας τις βασικές διαδικασίες λειτουργίας των λογαριασμών: από το ψηφιακό άνοιγμα και τη μεταφορά τους μεταξύ παρόχων έως την επιλογή επενδυτικών προϊόντων, την εκτέλεση εντολών σε αμοιβαία κεφάλαια, την παρακολούθηση των επενδύσεων και την υποβολή των απαιτούμενων αναφορών. Παράλληλα, οι διαχειριστές έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιούν τα operations της Profile Centevo για την κάλυψη μέρους των καθημερινών λειτουργικών διαδικασιών τους.

Σε κάθε περίπτωση, διατηρούν τη δική τους εμπορική επωνυμία, την άμεση σχέση με τους πελάτες τους και τον έλεγχο των δεδομένων τους, καθώς και την ευθύνη για τις υποχρεώσεις τους ως αδειοδοτημένοι πάροχοι. Η σύνδεση κάθε νέου παρόχου με το εθνικό μητρώο προϋποθέτει την προβλεπόμενη διαδικασία έγκρισης.

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα είναι ότι η Profile Centevo δεν διαθέτει δικά της αμοιβαία κεφάλαια, επομένως δεν ανταγωνίζεται τους διαχειριστές που χρησιμοποιούν την πλατφόρμα.

Αξιοποίηση της τεχνητής νοημοσύνης

Το CentevoNet έχει, επίσης, σχεδιαστεί ώστε να αξιοποιεί τις δυνατότητες της πλατφόρμας ProfileOne, ενσωματώνοντας λειτουργίες τεχνητής νοημοσύνης (AI Agents) για την υποστήριξη και αυτοματοποίηση σύνθετων καθημερινών εργασιών.

Για παράδειγμα, οι AI Agents μπορούν να προετοιμάζουν τον χειρισμό περιπτώσεων όπως μια μεταφορά συνταξιοδοτικού λογαριασμού που δεν ολοκληρώθηκε κανονικά ή μια πληρωμή που παρουσιάζει ασυμφωνία. Οι τελικές αποφάσεις παραμένουν υπό ανθρώπινη εποπτεία και έγκριση, ενώ οι σχετικές ενέργειες καταγράφονται.

Η νέα πλατφόρμα βασίζεται στην τεχνογνωσία και στα συστήματα της Profile Centevo, τα οποία χρησιμοποιούνται ήδη από διαχειριστές κεφαλαίων στη Σκανδιναβία. Το B2B2C μοντέλο του CentevoNet δημιουργεί σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης για την Profile, τόσο μέσω της διεύρυνσης της χρήσης της πλατφόρμας από περισσότερους διαχειριστές κεφαλαίων και της δημιουργίας νέων πηγών εσόδων, όσο και μέσω της δυνατότητας επέκτασης του μοντέλου σε άλλες αγορές.