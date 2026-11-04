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Με κεντρικό μήνυμα «Η Πρόληψη Περνά από τα Χέρια Όλων μας», ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ, μέλος της Holcim, αφιέρωσε τον Οκτώβριο, μήνα ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του μαστού, στην ενημέρωση, τη φροντίδα και την έμπρακτη υποστήριξη. Μέσα από μια ξεχωριστή πρωτοβουλία που ένωσε τους ανθρώπους του από κάθε γωνιά της Ελλάδας, ανέδειξε τη δύναμη της συλλογικής συμμετοχής, υπενθυμίζοντας ότι ο προληπτικός έλεγχος και η έγκαιρη διάγνωση μπορούν να κάνουν τη διαφορά.

Μια απλή κίνηση. Ένα δυνατό μήνυμα.

Στην καρδιά της καμπάνιας βρέθηκε η ροζ κορδέλα, το πιο αναγνωρίσιμο σύμβολο για τον καρκίνο του μαστού, που φέτος απέκτησε μια νέα, ανθρώπινη διάσταση. Αντί να τη φορέσουν, οι άνθρωποι του Ομίλου ΗΡΑΚΛΗΣ τη σχημάτισαν με τα χέρια τους. Στάθηκαν ανά δύο, ο ένας δίπλα στον άλλον, ένωσαν τα χέρια τους και δημιούργησαν το χαρακτηριστικό σχήμα της κορδέλας, μετατρέποντας μια απλή κίνηση σε μια δυνατή έκφραση φροντίδας, σύνδεσης και αλληλεγγύης.

Από τα εργοστάσια και τις παραγωγικές εγκαταστάσεις μέχρι τα εργοτάξια και τα γραφεία του Ομίλου, γυναίκες και άνδρες έγιναν μέρος μιας μεγάλης ανθρώπινης αλυσίδας, αποδεικνύοντας ότι η πρόληψη είναι υπόθεση όλων.

Η θερμή ανταπόκριση των εργαζομένων έδωσε στην πρωτοβουλία ακόμη μεγαλύτερη δυναμική. Η ροζ κορδέλα ταξίδεψε και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, μέσα από αναρτήσεις των ίδιων των ανθρώπων του Ομίλου, οι οποίοι μοιράστηκαν τη δική τους συμμετοχή και προσκάλεσαν φίλους και γνωστούς να σχηματίσουν τη δική τους κορδέλα, διευρύνοντας αυτή τη μεγάλη αλυσίδα προσφοράς και ενότητας.

Στο πλαίσιο των δράσεων του Οκτωβρίου, ο Όμιλος ΗΡΑΚΛΗΣ συμμετείχε για ακόμη μία χρονιά στο «Race for the Cure», στηρίζοντας το έργο του Πανελληνίου Συλλόγου Γυναικών με Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» και ενώνοντας τις δυνάμεις του με χιλιάδες συμμετέχοντες για έναν κοινό σκοπό.

Παράλληλα, διοργάνωσε υβριδική ενημερωτική ημερίδα για την πρόληψη του καρκίνου του μαστού, με τη συμμετοχή εκπροσώπων του «Άλμα Ζωής». Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με φυσική παρουσία εργαζομένων στα κεντρικά γραφεία και δυνατότητα διαδικτυακής παρακολούθησης από τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις του Ομίλου, δίνοντας σε ακόμη περισσότερους ανθρώπους την ευκαιρία να ενημερωθούν για ένα ζήτημα που αφορά όλους.