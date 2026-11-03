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Η Ευρώπη επιχειρεί να ξαναβάλει τις τιτλοποιήσεις στο παιχνίδι, δίνοντας στις τράπεζες μεγαλύτερη δυνατότητα να απελευθερώνουν κεφάλαια και να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Το παράδειγμα του «Ηρακλή» στην Ελλάδα και οι προειδοποιήσεις της ΕΚΤ για τους κινδύνους.

Η Ευρώπη θέλει να ξαναδώσει ζωή σε μια αγορά που για χρόνια αντιμετωπιζόταν με καχυποψία: την αγορά των τιτλοποιήσεων. Ο στόχος είναι να αξιοποιηθεί καλύτερα ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τις τράπεζες να διαχειριστούν τα δάνειά τους, να περιορίσουν τα κεφάλαια που δεσμεύουν για την κάλυψη κινδύνων και, τελικά, να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυνατότητα χορηγήσεων προς την πραγματική οικονομία.

Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε στο Bloomberg ο Πέδρο Ματσάδο, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στους δημοσιογράφους Νίκολας Κόμφορτ και Εστέμπαν Ντουάρτε, στις 30 Οκτωβρίου 2026. Ο ίδιος τάσσεται υπέρ της αναζωογόνησης της αγοράς, επισημαίνει όμως ότι η επιστροφή των τιτλοποιήσεων δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυστηρούς κανόνες, διαφάνεια και πραγματική μεταφορά πιστωτικού κινδύνου.

Με απλά λόγια, η Ευρώπη θέλει οι τράπεζες να μπορούν να μετατρέπουν μέρος των δανείων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους σε τίτλους, να τους διαθέτουν σε επενδυτές και να χρησιμοποιούν τον χώρο που δημιουργείται στους ισολογισμούς τους για νέες χρηματοδοτήσεις. Δεν πρόκειται για διαγραφή των δανείων ούτε για αυτόματη εξαφάνιση του κινδύνου. Πρόκειται για διαφορετική κατανομή του κινδύνου μεταξύ τραπεζών και επενδυτών, με την προϋπόθεση ότι η συναλλαγή είναι σωστά σχεδιασμένη.

Από τα «κόκκινα» του Ηρακλή στις νέες χρηματοδοτήσεις

Αυτό ακριβώς επιχειρεί να πετύχει η ευρωπαϊκή πρωτοβουλία: να κάνει τις τιτλοποιήσεις φθηνότερες, απλούστερες και πιο ελκυστικές, τόσο για τις τράπεζες που τις εκδίδουν όσο και για τους επενδυτές που αγοράζουν τους τίτλους. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει αλλαγές στο κανονιστικό πλαίσιο, ενώ στις 21 Οκτωβρίου 2026 το Συμβούλιο της ΕΕ και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κατέληξαν σε προσωρινή πολιτική συμφωνία για την αναθεώρησή του. Απομένει πλέον η οριστικοποίηση και η επίσημη έγκριση των νομοθετικών κειμένων.

Τι αλλάζει στην πράξη; Πρώτον, προβλέπεται χαμηλότερη κεφαλαιακή επιβάρυνση για τις πιο ασφαλείς και σωστά δομημένες τιτλοποιήσεις. Η λογική είναι ότι δεν μπορεί μια τράπεζα να αντιμετωπίζει με τον ίδιο τρόπο μια συναλλαγή χαμηλού κινδύνου και μια άλλη με πολύ μεγαλύτερη έκθεση σε πιθανές ζημιές. Η νέα συμφωνία εισάγει, μάλιστα, μια πρόσθετη κατηγορία τιτλοποιήσεων, τις λεγόμενες «ανθεκτικές» (resilient), η οποία σε συνδυασμό με την ήδη γνωστή πιστοποίηση STS –δηλαδή απλές, διαφανείς και τυποποιημένες τιτλοποιήσεις– θα προσφέρει ισχυρότερα κίνητρα για ασφαλέστερες συναλλαγές.

Δεύτερον, μειώνεται η γραφειοκρατία και το λειτουργικό κόστος. Σήμερα, οι απαιτήσεις πληροφόρησης, ελέγχου και συμμόρφωσης καθιστούν αρκετές συναλλαγές ακριβές και χρονοβόρες. Η ευρωπαϊκή συμφωνία επιχειρεί να περιορίσει τις περιττές διαδικασίες, χωρίς να καταργεί τους ελέγχους που προστατεύουν τους επενδυτές. Παράλληλα, διευρύνονται τα περιθώρια συμμετοχής θεσμικών επενδυτών, καθώς αυξάνονται τα όρια επενδύσεων για ορισμένα επενδυτικά κεφάλαια, ενώ προβλέπεται και ευρωπαϊκή εποπτεία των ανεξάρτητων φορέων που πιστοποιούν τη συμμόρφωση με τα κριτήρια STS.

Το ζητούμενο είναι να λειτουργήσουν μαζί και οι δύο πλευρές της αγοράς: να μπορούν οι τράπεζες να εκδίδουν τιτλοποιήσεις με μικρότερο κόστος και οι επενδυτές να έχουν περισσότερους λόγους να τις αγοράζουν. Όσο μεγαλώνει η δεξαμενή των επενδυτών, τόσο ευκολότερα μπορούν να πραγματοποιούνται νέες συναλλαγές. Και όσο πιο εύκολη και συμφέρουσα γίνεται η διαδικασία για τις τράπεζες, τόσο περισσότερα χαρτοφυλάκια μπορούν να αξιοποιηθούν.

Η σημασία της εξέλιξης γίνεται πιο κατανοητή αν δει κανείς τι σημαίνει στην πράξη η μεταφορά κινδύνου. Μια τράπεζα που έχει χορηγήσει δάνεια δεν είναι υποχρεωμένη να κρατήσει όλο τον πιστωτικό κίνδυνο αυτών των δανείων στον ισολογισμό της μέχρι την αποπληρωμή τους. Μπορεί να συγκεντρώσει ένα χαρτοφυλάκιο, να το τιτλοποιήσει και να μεταφέρει μέρος του κινδύνου σε επενδυτές. Εφόσον η συναλλαγή πληροί τις εποπτικές προϋποθέσεις για ουσιαστική μεταφορά κινδύνου, η τράπεζα μπορεί να μειώσει τα κεφάλαια που απαιτείται να διατηρεί έναντι αυτών των ανοιγμάτων.

Αυτός είναι ο κρίσιμος κρίκος που συνδέει τις τιτλοποιήσεις με τα νέα δάνεια. Τα κεφάλαια που δεν χρειάζεται πλέον να δεσμεύει η τράπεζα για την κάλυψη συγκεκριμένων κινδύνων μπορούν να αξιοποιηθούν για νέες χορηγήσεις. Με άλλα λόγια, με την ίδια κεφαλαιακή βάση μπορεί να αποκτήσει μεγαλύτερη δυνατότητα χρηματοδότησης επιχειρήσεων, μικρομεσαίων, νοικοκυριών και επενδυτικών έργων υποδομών. Δεν σημαίνει ότι κάθε τιτλοποίηση οδηγεί αυτομάτως σε ένα νέο δάνειο, ούτε ότι η χρηματοδότηση θα αυξηθεί χωρίς να υπάρχουν αξιόχρεοι δανειολήπτες και ζήτηση. Είναι, όμως, ένας τρόπος να διευρυνθεί η δυνατότητα των τραπεζών να δανείζουν.

Στη συνέντευξή του στο Bloomberg, ο Πέδρο Ματσάδο υπογραμμίζει ακριβώς αυτή τη διάσταση: οι τιτλοποιήσεις, εφόσον εξασφαλίζουν πραγματική μεταφορά κινδύνου, αποτελούν ένα θεμιτό και αποτελεσματικό εργαλείο διαχείρισης κεφαλαίων και πιστωτικού κινδύνου. Εκτιμά ότι μπορούν να στηρίξουν τη χρηματοδότηση των αναγκών της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και να δώσουν μεγαλύτερη δυναμική στις ευρωπαϊκές κεφαλαιαγορές. Παράλληλα, ζητά να ξεπεραστεί η αρνητική εικόνα που έχει μείνει από το παρελθόν, χωρίς όμως να υπάρξει εφησυχασμός απέναντι στους κινδύνους.

Ο ίδιος διακρίνει δύο βασικές μορφές τιτλοποιήσεων. Στις παραδοσιακές, ή cash securitisations, τα δάνεια μεταβιβάζονται σε ένα ειδικό όχημα, το οποίο εκδίδει τίτλους που αγοράζουν οι επενδυτές. Στις συνθετικές τιτλοποιήσεις, αντίθετα, η τράπεζα μπορεί να κρατήσει τα δάνεια στον ισολογισμό της, αλλά να μεταφέρει τον πιστωτικό κίνδυνο σε τρίτους, μέσω μηχανισμών πιστωτικής προστασίας. Η δεύτερη μορφή έχει αναπτυχθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια. Όπως αναφέρει ο Ματσάδο, από το 2022 έως το τέλος του 2025 η δραστηριότητα των συναλλαγών σχεδόν διπλασιάστηκε, ενώ τα υποκείμενα ανοίγματα που τιτλοποιήθηκαν υπερδιπλασιάστηκαν.

Εδώ, ωστόσο, βρίσκεται και μία από τις μεγαλύτερες εποπτικές ανησυχίες. Η αυξανόμενη συμμετοχή ασφαλιστικών εταιρειών στην παροχή πιστωτικής προστασίας μπορεί να δημιουργήσει νέες διασυνδέσεις μεταξύ τραπεζών και ασφαλιστικών ομίλων. Ο Ματσάδο θυμίζει την περίπτωση της AIG κατά τη χρηματοπιστωτική κρίση, όταν η παροχή μη χρηματοδοτούμενης προστασίας από ασφαλιστικές εταιρείες ανέδειξε πόσο σοβαρός μπορεί να γίνει ο κίνδυνος εάν ο αντισυμβαλλόμενος αδυνατήσει να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του. Προειδοποιεί επίσης ότι όσο πιο σύνθετες και αδιαφανείς γίνονται οι συναλλαγές, τόσο αυστηρότερος πρέπει να είναι ο έλεγχος.

Ο Ματσάδο εκφράζει επιφυλάξεις και για τα κατώτατα όρια στάθμισης κινδύνου στις ανώτερες ομολογιακές σειρές των τιτλοποιήσεων. Η θέση του είναι ότι δεν θα πρέπει να υποχωρήσουν κάτω από το 7%, επισημαίνοντας ότι η υπερβολική χαλάρωση μπορεί να οδηγήσει σε υποτίμηση των πραγματικών κινδύνων. Το μήνυμα της ΕΚΤ είναι επομένως διπλό: περισσότερες τιτλοποιήσεις και περισσότερη χρηματοδότηση, αλλά όχι με τίμημα την αποδυνάμωση της ασφάλειας του τραπεζικού συστήματος.

Ο «Ηρακλής» και το ελληνικό προηγούμενο

Η ελληνική εμπειρία προσφέρει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα του πώς οι τιτλοποιήσεις μπορούν να αλλάξουν την εικόνα των τραπεζικών ισολογισμών. Πρόκειται για τον «Ηρακλή», το πρόγραμμα μέσω του οποίου οι ελληνικές τράπεζες κατάφεραν να απομακρύνουν μεγάλο μέρος των μη εξυπηρετούμενων δανείων από τους ισολογισμούς τους, αξιοποιώντας την τιτλοποίηση και την κρατική εγγύηση για το ασφαλέστερο τμήμα των εκδόσεων.

Ο μηχανισμός ήταν σχετικά απλός στη σύλληψή του, αν και σύνθετος στην εφαρμογή του. Τα δάνεια μεταφέρονταν σε ειδικά οχήματα, τα οποία εξέδιδαν τρεις κατηγορίες ομολογιών: υψηλής, μεσαίας και χαμηλής εξοφλητικής προτεραιότητας (senior, mezzanine και junior). Το Δημόσιο παρείχε εγγύηση μόνο για τις senior ομολογίες, δηλαδή το ασφαλέστερο τμήμα, έναντι προμήθειας. Τα πιο ριψοκίνδυνα τμήματα περνούσαν σε ιδιώτες επενδυτές. Με αυτόν τον τρόπο, εφόσον πληρούνταν οι προϋποθέσεις της συναλλαγής, τα τιτλοποιημένα δάνεια έπαυαν να επιβαρύνουν τον τραπεζικό ισολογισμό ως μη εξυπηρετούμενα ανοίγματα.

Ο «Ηρακλής» αποδείχθηκε ένας πραγματικός άθλος για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς συνέβαλε καθοριστικά στην ταχύτατη μείωση των κόκκινων δανείων. Σύμφωνα με το ΔΝΤ, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια υποχώρησαν από περίπου 82,3 δισ. ευρώ, ή 43,5% του συνόλου των δανείων το β΄ τρίμηνο του 2019, σε 6,3 δισ. ευρώ, ή 3,3%, τον Σεπτέμβριο του 2025. Η εξυγίανση αυτή απελευθέρωσε τις τράπεζες από ένα τεράστιο βάρος και τους επέτρεψε να επικεντρωθούν περισσότερο στη χρηματοδότηση της οικονομίας.

Υπάρχει, βέβαια, μια σημαντική διευκρίνιση: τα δάνεια δεν εξαφανίστηκαν από την οικονομία. Πέρασαν στη διαχείριση εταιρειών διαχείρισης απαιτήσεων (servicers) και εξακολουθούν να αποτελούν αντικείμενο ανακτήσεων και ρυθμίσεων. Ούτε η κρατική εγγύηση είναι χωρίς κόστος ή κίνδυνο για το Δημόσιο. Ο «Ηρακλής» καθάρισε τους τραπεζικούς ισολογισμούς από το μεγαλύτερο μέρος των παλαιών κόκκινων δανείων, δεν έλυσε όμως αυτομάτως το πρόβλημα του ιδιωτικού χρέους.

Αυτή είναι και η διαφορά ανάμεσα στην ελληνική εμπειρία και στη σημερινή ευρωπαϊκή συζήτηση. Ο «Ηρακλής» σχεδιάστηκε κυρίως για να αντιμετωπίσει το τεράστιο απόθεμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων. Η νέα ευρωπαϊκή πρωτοβουλία επιχειρεί να δώσει στις τιτλοποιήσεις ευρύτερο ρόλο: να αποτελέσουν ένα σταθερό εργαλείο χρηματοδότησης και διαχείρισης κινδύνων, όχι μόνο έναν μηχανισμό εξυγίανσης προβληματικών χαρτοφυλακίων.

Το στοίχημα, τελικά, είναι αν η Ευρώπη θα καταφέρει να μετατρέψει την αναζωογόνηση αυτής της αγοράς σε περισσότερα δάνεια προς την πραγματική οικονομία. Γιατί το ζητούμενο δεν είναι να γίνουν περισσότερες συναλλαγές για τις συναλλαγές, αλλά να φτάσει η κεφαλαιακή ελάφρυνση εκεί όπου χρειάζεται: στις επιχειρήσεις που θέλουν να επενδύσουν, στις μικρομεσαίες που αναζητούν ρευστότητα και στα νοικοκυριά που χρειάζονται χρηματοδότηση.