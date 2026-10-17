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Η Stellantis ετοιμάζεται να ενισχύσει το δυναμικό της στον τομέα της μηχανικής, προχωρώντας σε εκατοντάδες νέες προσλήψεις μηχανικών στην Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες, την ώρα που ο όμιλος επιταχύνει την ανάπτυξη νέων μοντέλων στο πλαίσιο του σχεδίου ανάκαμψής του.

Ο Ned Curic, Chief Engineering and Technology Officer της Stellantis, δήλωσε ότι η εταιρεία εξακολουθεί να διαθέτει περιθώριο για περαιτέρω ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού της. Όπως ανέφερε, μέσα στη χρονιά πρόκειται να προσληφθούν «πολλές εκατοντάδες» επιπλέον μηχανικοί σε διαφορετικές εγκαταστάσεις της Ευρώπης και των ΗΠΑ.

Η στρατηγική αυτή διαφοροποιεί τη Stellantis από άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες, οι οποίες προχωρούν σε περικοπές θέσεων εργασίας, συμπεριλαμβανομένων θέσεων στον κλάδο της μηχανικής.

Δεκάδες νέα μοντέλα και επενδύσεις €60 δισ.

Η ανάγκη για επιπλέον μηχανικούς συνδέεται άμεσα με το πρόγραμμα νέων μοντέλων που βρίσκεται σε εξέλιξη. Η Stellantis παρουσίασε περισσότερα από 60 οχήματα από οκτώ μάρκες, μεταξύ των οποίων και εννέα πρωτότυπα, αποτυπώνοντας το εύρος του έργου που καλούνται να διαχειριστούν οι ομάδες μηχανικής και σχεδιασμού.

Το πρόγραμμα εντάσσεται στη στρατηγική του διευθύνοντος συμβούλου Antonio Filosa, ο οποίος έχει δεσμευτεί για επενδύσεις περίπου 60 δισ. ευρώ έως το 2030, με στόχο την παρουσίαση δεκάδων νέων μοντέλων και τη βελτίωση της κερδοφορίας του ομίλου.

Η προσπάθεια βασίζεται στην αξιοποίηση κοινών τεχνολογιών και οικονομιών κλίμακας μεταξύ των διαφορετικών εμπορικών σημάτων της Stellantis, αρκετά από τα οποία απευθύνονται σε παρόμοιες κατηγορίες καταναλωτών.

Η διοίκηση επιχειρεί έτσι να συνδυάσει νέες επενδύσεις, μεγαλύτερη αποδοτικότητα και διεύρυνση της γκάμας, σε μια περίοδο κατά την οποία η ευρωπαϊκή αυτοκινητοβιομηχανία αντιμετωπίζει έντονο ανταγωνισμό και αυξημένο κόστος μετάβασης στην ηλεκτροκίνηση.

Το ηλεκτρικό Citroën 2CV και η συνεργασία με Leapmotor

Στο επίκεντρο του σχεδίου βρίσκεται και η ανάπτυξη πιο προσιτών ηλεκτρικών αυτοκινήτων. Ένα από τα μοντέλα που παρουσιάστηκαν ως πρωτότυπο είναι το αμιγώς ηλεκτρικό Citroën 2CV, ένα οικονομικό αυτοκίνητο που αναμένεται να εξελιχθεί σε συνεργασία με την κινεζική Zhejiang Leapmotor Technology.

Το νέο μοντέλο θεωρείται ότι θα μπορούσε να αποκτήσει ιδιαίτερα ισχυρή εμπορική ταυτότητα, αντίστοιχη με εκείνη που έχουν αποκτήσει στο παρελθόν μοντέλα όπως το Fiat 500 ή το Polo.

Παράλληλα, η Stellantis έχει ξεκινήσει την από κοινού ανάπτυξη ενός νέου ηλεκτρικού SUV της Opel με τη Leapmotor. Οι συγκεκριμένες συνεργασίες αποτελούν σημαντική δοκιμή για την αξιοποίηση κινεζικής τεχνολογίας και την παραγωγή οικονομικότερων ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη.

Ο Curic περιέγραψε τη συνεργασία ως διαδικασία αμοιβαίας μάθησης, καθώς η Stellantis και η Leapmotor ανταλλάσσουν τεχνογνωσία και πρακτικές στον τρόπο ανάπτυξης και παραγωγής οχημάτων.

Η Stellantis επιλέγει διαφορετικό δρόμο από Volkswagen και Renault

Η απόφαση για νέες προσλήψεις μηχανικών αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς άλλες ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες περιορίζουν το προσωπικό τους, επιχειρώντας να μειώσουν το κόστος.

Η Volkswagen, η μεγαλύτερη αυτοκινητοβιομηχανία της Ευρώπης, σχεδιάζει να μειώσει το παγκόσμιο προσωπικό της περίπου κατά 15%, ενώ η Renault έχει ανακοινώσει σχέδιο περιορισμού έως και 20% του παγκόσμιου δυναμικού μηχανικών της.

Στη Stellantis, αντίθετα, η διοίκηση θεωρεί ότι η ανάπτυξη νέων προϊόντων απαιτεί ενίσχυση των ομάδων που βρίσκονται πίσω από τον σχεδιασμό και την τεχνολογική εξέλιξη των αυτοκινήτων.

Ο Curic υπογράμμισε ιδιαίτερα τη σημασία της διατήρησης της μηχανικής δραστηριότητας στην Ευρώπη, κάνοντας σαφές ότι η Γαλλία, η Ιταλία και η Γερμανία παραμένουν κρίσιμες βάσεις για το τεχνολογικό και μηχανολογικό δυναμικό του ομίλου.

Η επιλογή αυτή συνδέεται με τη μεγαλύτερη πρόκληση που αντιμετωπίζει σήμερα η Stellantis: να αξιοποιήσει την τεχνογνωσία της ευρωπαϊκής αυτοκινητοβιομηχανίας, να μειώσει το κόστος των ηλεκτρικών μοντέλων και ταυτόχρονα να ανταγωνιστεί την ταχέως αναπτυσσόμενη κινεζική αυτοκινητοβιομηχανία.

Το επόμενο διάστημα θα δείξει εάν οι νέες προσλήψεις και το επενδυτικό πρόγραμμα μπορούν να μεταφραστούν σε ταχύτερη ανανέωση της γκάμας και σε βελτίωση των οικονομικών επιδόσεων του ομίλου.