Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Η VK PREMIUM θα δώσει δυναμικό «παρών» και στη φετινή XENIA 2026, την κορυφαία επαγγελματική έκθεση για τη βιομηχανία του τουρισμού. Πιστή στη στρατηγική της να στηρίζει ουσιαστικά τις τουριστικές επιχειρήσεις, η εταιρεία θα ενημερώσει επισκέπτες και επαγγελματίες για τις νέες δυνατότητες χρηματοδότησης για την ανάπτυξη και την αναβάθμιση τουριστικών καταλυμάτων – από ξενοδοχειακές μονάδες έως boutique hotels και ενοικιαζόμενα καταλύματα.

Για τρεις ημέρες, από τις 21 έως τις 23 Νοεμβρίου, τα στελέχη του κλάδου Φιλοξενίας θα έχουν την ευκαιρία να επισκεφθούν το περίπτερο της VK PREMIUM (Stand Ε27) στο Hall 2 στο Metropolitan Expo και να ενημερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις στους τομείς των επενδύσεων.

Τι θα βρείτε στο περίπτερο

Ενημέρωση για Χρηματοδοτικές Ευκαιρίες: Μάθετε πώς μπορείτε να αξιοποιήσετε προγράμματα όπως ο Αναπτυξιακός Νόμος, το ΕΣΠΑ, το Leader και το ΤΕΠΙΧ για ίδρυση ή/και αναβάθμιση τουριστικών και ξενοδοχειακών μονάδων.

Παρουσίαση Επιτυχημένων Case Studies: Δείτε πώς κορυφαίες επιχειρήσεις πέτυχαν να αξιοποιήσουν τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά προγράμματα με την υποστήριξη της VK PREMIUM.

Συμβουλές σχετικά με το ποια είναι η σωστή μεθοδολογία για να έχουμε τα μέγιστα οφέλη από το κάθε πρόγραμμα.

Επιπλέον, στα πλαίσια των ενημερωτικών workshops που γίνονται κατά τη διάρκεια της έκθεσης, ο Κ.Βαμβακάς, CEO της VK PREMIUM συμμετέχει στις ομιλίες του Red Spot Stage όπου θα παρουσιάσει τα διαθέσιμα επιδοτούμενα προγράμματα για την ανάπτυξη και τον εκσυγχρονισμό ξενοδοχείων, ενοικιαζόμενων καταλυμάτων και άλλων τουριστικών επιχειρήσεων.

Οι σύμβουλοι επιχειρήσεων της εταιρίας θα σας περιμένουν στο Stand E27, Hall 2 για να συζητήσουν από κοντά τα επενδυτικά σας σχέδια. Επίσης στο website της VK PREMIUM μπορείτε να ενημερωθείτε για όλα τα προγράμματα επιδότησης επιχειρήσεων.

Ημέρες & Ώρες λειτουργίας της έκθεσης XENIA (Εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Εxpo)

Σάββατο 21 Νοεμβρίου, από 10:00 έως 18:00

Κυριακή 22 Νοεμβρίου, από 10:00 έως 18:00

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου, από 10:00 έως 18:00