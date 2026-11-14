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Σημαντικές ευκαιρίες χρηματοδότησης δημιουργούνται για επιχειρήσεις που σχεδιάζουν νέες επενδύσεις στον τουρισμό, τη μεταποίηση και την τοπική επιχειρηματικότητα. Όπως επισημαίνει η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων, τα νέα προγράμματα LEADER προσφέρουν επιδοτήσεις έως 80%, ανάλογα με την περιοχή, τον κλάδο και το είδος της επένδυσης.

Οι προσκλήσεις LEADER καλύπτουν διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας και χρηματοδοτούν την ίδρυση, επέκταση και αναβάθμιση επιχειρήσεων.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι επιδοτήσεις για τουριστικά καταλύματα, επιχειρήσεις εστίασης, εναλλακτικό τουρισμό, μεταποίηση αγροτικών προϊόντων και ενεργειακή αναβάθμιση.

1. LEADER 2026-2027: Ποιες περιοχές προσφέρουν επιδοτήσεις

LEADER Νήσων Αττικής: Επιδότηση 60%

Το πρόγραμμα αφορά τα νησιά Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Σαλαμίνα, Σπέτσες, Ύδρα, Κύθηρα και Αντικύθηρα, καθώς και την Τροιζηνία-Μέθανα.

Προβλέπει επιδότηση 60%, με μέγιστο επιλέξιμο προϋπολογισμό 300.000 €, για τουριστικές επιχειρήσεις, εστίαση και εναλλακτικό τουρισμό.

Προθεσμία υποβολής: 10/02/2027.

LEADER Πέλλας: Επιδότηση έως 65%

Στην Πέλλα ενισχύονται επενδύσεις τουριστικών καταλυμάτων, εστιατορίων και δραστηριοτήτων εναλλακτικού τουρισμού.

Η επιδότηση ανέρχεται σε 65% για πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις και 60% για μεσαίες, με ανώτατο προϋπολογισμό 300.000 €.

Προθεσμία: 18/12/2026.

LEADER Καβάλας και Θάσου: Επιδότηση έως 80%

Το πρόγραμμα καλύπτει επιλέξιμες περιοχές της Καβάλας και της Θάσου, εξαιρουμένης της Δημοτικής Κοινότητας Καβάλας.

Για τουριστικές επενδύσεις προβλέπεται επιδότηση 60%-65%, ενώ στη μεταποίηση γεωργικών και μη γεωργικών προϊόντων τα ποσοστά φτάνουν έως 80%.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός ανέρχεται σε 400.000 € για τη γεωργική μεταποίηση και 300.000 € για τον τουρισμό.

Προθεσμία: 18/12/2026.

LEADER Ημαθίας: Επιδότηση έως 80%

Στην Ημαθία χρηματοδοτούνται επενδύσεις μεταποίησης, βιοτεχνίας, τουρισμού και παροχής υπηρεσιών.

Οι τουριστικές επιχειρήσεις επιδοτούνται με 60%-65%, η μεταποίηση με 65%, ενώ οι επενδύσεις εξοικονόμησης ενέργειας και νερού μπορούν να λάβουν ενίσχυση 80%.

Προθεσμία: 14/01/2027.

LEADER Ηρακλείου: Χρηματοδότηση τουριστικών και παραγωγικών επενδύσεων

Το πρόγραμμα αφορά επιλεγμένες κοινότητες και οικισμούς της Περιφερειακής Ενότητας Ηρακλείου.

Προβλέπει επιδότηση 60%-65% για τουριστικές επιχειρήσεις, 65% για μεταποιητικές μονάδες και 80% για επενδύσεις κυκλικής οικονομίας και εξοικονόμησης πόρων.

Ο μέγιστος προϋπολογισμός φτάνει τις 400.000 €.

Προθεσμία: 27/01/2027.

LEADER Ρεθύμνου: Επιδότηση 65%-80%

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις επιλέξιμων περιοχών του Ρεθύμνου.

Χρηματοδοτεί τουριστικά καταλύματα, αγροτουρισμό, εστίαση, μεταποίηση και βιοτεχνία με ποσοστό 65%.

Για επενδύσεις ενεργειακής αναβάθμισης και κυκλικής οικονομίας προβλέπεται επιδότηση 80%.

Προθεσμία: 28/01/2027.

Επιπλέον προγράμματα LEADER σε άλλες περιοχές

Αντίστοιχες χρηματοδοτικές δυνατότητες προσφέρονται μέσω των προγραμμάτων LEADER Λάρισας, Ηπείρου και Καρδίτσας-Θεσσαλιώτιδας, με ποσοστά ενίσχυσης έως 65% για επιλέξιμες τουριστικές επενδύσεις.

2. Ποιες επενδύσεις μπορούν να χρηματοδοτηθούν

Τα προγράμματα LEADER καλύπτουν, ανάλογα με την πρόσκληση, δαπάνες για κτιριακές εγκαταστάσεις, μηχανολογικό εξοπλισμό, διαμόρφωση χώρων, λογισμικό και μελέτες.

Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στους γεωγραφικούς περιορισμούς για την ίδρυση νέων τουριστικών καταλυμάτων, καθώς σε αρκετές περιοχές επιτρέπεται μόνο σε χαρακτηρισμένους ορεινούς οικισμούς.

3. Η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος

Η επιλογή του κατάλληλου προγράμματος επιδότησης εξαρτάται από την τοποθεσία, το μέγεθος της επιχείρησης, τον προϋπολογισμό και την επιλεξιμότητα της επένδυσης.

Η VK PREMIUM υποστηρίζει τους επενδυτές στη διερεύνηση της επιλεξιμότητας, την επιλογή του κατάλληλου προγράμματος, τη διαμόρφωση του επενδυτικού σχεδίου και την προετοιμασία της αίτησης χρηματοδότησης.

Αν σχεδιάζετε την ίδρυση ή την αναβάθμιση ενός ξενοδοχείου ή τουριστικού καταλύματος, δείτε εδώ τα διαθέσιμα επιδοτούμενα προγράμματα Leader & ΕΣΠΑ για τουριστικές επενδύσεις.

Η VK PREMIUM – Σύμβουλοι Ανάπτυξης Επιχειρήσεων διαθέτει την απαραίτητη εμπειρία και υψηλή τεχνογνωσία, για την προετοιμασία υποβολής αιτήσεων στις παραπάνω επιδοτήσεις.