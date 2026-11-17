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Σε μια κίνηση που θα μπορούσε να επιταχύνει τη συγκέντρωση δυνάμεων στην ευρωπαϊκή διαστημική και αμυντική βιομηχανία, προχωρά η φινλανδική ICEYE, καταθέτοντας πρόταση εξαγοράς ύψους 2,05 δισ. ευρώ για την ιταλική κατασκευάστρια πυραύλων Avio. Η ICEYE – στην οποία πρόσφατα το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας (HIIF) επένδυσε 35 εκατ. ευρώ – προσφέρει 41 ευρώ ανά μετοχή της Avio, σύμφωνα με σημερινή ανακοίνωση. Το τίμημα αντιστοιχεί σε premium περίπου 20% έναντι της τιμής κλεισίματος της μετοχής τη Δευτέρα.

Το διοικητικό συμβούλιο της ιταλικής εταιρείας εξετάζει την πρόταση, η οποία, εφόσον ολοκληρωθεί, θα δημιουργήσει έναν νέο ισχυρό παίκτη στην ευρωπαϊκή αγορά διαστημικών εφαρμογών και αμυντικών συστημάτων, σημειώνει το Bloomberg.

Στόχος ένας καθετοποιημένος ευρωπαϊκός όμιλος

Σύμφωνα με την ICEYE, ο συνδυασμός των δύο εταιρειών θα μπορούσε να οδηγήσει στη δημιουργία ενός καθετοποιημένου ομίλου διαστημικής τεχνολογίας και άμυνας, ενισχύοντας τις ευρωπαϊκές δυνατότητες σε κρίσιμους τεχνολογικούς τομείς.

Ο διευθύνων σύμβουλος της ICEYE, Ράφαλ Μοντζέφσκι, δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι εμφανίζεται αισιόδοξος για την επιτυχή έκβαση της συμφωνίας, παρά τα πιθανά πολιτικά και ρυθμιστικά εμπόδια στα οποία έχουν αναφερθεί αναλυτές.

«Δεν θα ήταν ιδιαίτερα συνετό εκ μέρους μας να υποβάλουμε μια τέτοια πρόταση χωρίς να έχουν προηγηθεί οι απαραίτητες διαβουλεύσεις με όλα τα εμπλεκόμενα μέρη», δήλωσε ο Μοντζέφσκι από τα κεντρικά γραφεία της εταιρείας στο Έσποο, κοντά στο Ελσίνκι.

«Θα προχωρούσαμε σε μια τέτοια ανακοίνωση μόνο εφόσον είχαμε διαμορφώσει εσωτερικά την ισχυρή πεποίθηση ότι τόσο οι μέτοχοι θα ανταποκρίνονταν θετικά όσο και οι κυβερνήσεις όλων των εμπλεκόμενων χωρών θα ήταν δεκτικές απέναντι στη συμφωνία», πρόσθεσε.

Οι συνέργειες εκτείνονται από τα συστήματα εκτόξευσης και την πυραυλική πρόωση έως τα δορυφορικά φορτία και τα ολοκληρωμένα συστήματα διαστημικών αποστολών.

Η κίνηση εντάσσεται στη γενικότερη προσπάθεια ευρωπαϊκών εταιρειών να ενισχύσουν την αυτονομία τους σε έναν τομέα όπου οι Ηνωμένες Πολιτείες εξακολουθούν να διαθέτουν σημαντικό τεχνολογικό και βιομηχανικό πλεονέκτημα.

Ωστόσο, η ολοκλήρωση της συμφωνίας κάθε άλλο παρά δεδομένη θεωρείται.

Αναλυτές της Mediobanca προειδοποίησαν ότι η πρόταση είναι πιθανό να αντιμετωπίσει «σημαντικά πολιτικά και ρυθμιστικά εμπόδια», επικαλούμενοι τόσο το ύψος του προσφερόμενου τιμήματος όσο και τις αυστηρές εγγυήσεις που ενδέχεται να απαιτήσει η ιταλική κυβέρνηση.

Το ιταλικό Δημόσιο διαθέτει έμμεση συμμετοχή στην Avio μέσω της κρατικά ελεγχόμενης Leonardo, η οποία αποτελεί τον μεγαλύτερο μέτοχο της εταιρείας.

Στο Χρηματιστήριο του Μιλάνου, η μετοχή της Avio αντέδρασε με άλμα έως 17%, φτάνοντας τα 39,73 ευρώ κατά τις πρώτες συναλλαγές, παραμένοντας πάντως χαμηλότερα από την προσφερόμενη τιμή των 41 ευρώ.

Η Avio και ο στρατηγικός της ρόλος στην ευρωπαϊκή αμυντική βιομηχανία

Η Avio, η οποία στο παρελθόν αποτελούσε μέρος των αεροπορικών δραστηριοτήτων της Fiat, συγκαταλέγεται στις σημαντικές ευρωπαϊκές εταιρείες στον τομέα της πυραυλικής τεχνολογίας.

Συμμετέχει στα ευρωπαϊκά προγράμματα εκτόξευσης δορυφόρων Ariane και Vega, ενώ παράλληλα προμηθεύει συστήματα πυραυλικής πρόωσης για αμυντικές εφαρμογές.

Τα τελευταία χρόνια έχει ενισχύσει την παρουσία της και στις Ηνωμένες Πολιτείες, επενδύοντας περισσότερα από 500 εκατ. δολάρια στην ανάπτυξη νέων εγκαταστάσεων παραγωγής κινητήρων πυραύλων στερεών καυσίμων.

Η επέκταση αυτή πραγματοποιείται με τη στήριξη των αμερικανικών αμυντικών ομίλων Lockheed Martin και Raytheon.

Η εξαγορά της Avio θα μπορούσε να προσφέρει στην ICEYE μεγαλύτερο έλεγχο σε κρίσιμα στάδια της διαστημικής αλυσίδας αξίας, από την κατασκευή και εκτόξευση δορυφόρων έως την αξιοποίηση των δεδομένων που συλλέγουν.

Η ICEYE και η προσπάθεια περιορισμού της εξάρτησης από τη SpaceX

Η ICEYE ανήκει στη νέα γενιά ευρωπαϊκών εταιρειών διαστημικής τεχνολογίας που επιχειρούν να μειώσουν το διαχρονικό χάσμα με τους αμερικανικούς ανταγωνιστές τους.

Σήμερα, η φινλανδική εταιρεία χρησιμοποιεί κυρίως πυραύλους της SpaceX για την εκτόξευση των δορυφόρων της σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη.

Ωστόσο, τον Σεπτέμβριο υπέγραψε συμφωνία με τη γαλλική Arianespace, προκειμένου να εξετάσει τη δυνατότητα αξιοποίησης του ευρωπαϊκού πυραύλου Ariane 6 για τις μελλοντικές εκτοξεύσεις της.

Η ICEYE ιδρύθηκε το 2014, με αρχικό αντικείμενο την ανάπτυξη δορυφόρων παρατήρησης της Γης, οι οποίοι χρησιμοποιούνταν για την παρακολούθηση περιβαλλοντικών μεταβολών, όπως το λιώσιμο των πάγων.

Σταδιακά, ωστόσο, η δραστηριότητά της μετατοπίστηκε προς τον αμυντικό τομέα, καθώς η ζήτηση για δορυφορικές πληροφορίες και δυνατότητες επιτήρησης αυξήθηκε σημαντικά.

Η ρωσική εισβολή στην Ουκρανία ενίσχυσε την ανάγκη για ταχύτερα και πιο ευέλικτα συστήματα συλλογής πληροφοριών.

Οι εμπορικές υπηρεσίες δορυφορικής παρατήρησης που προσφέρουν εταιρείες όπως η ICEYE επιτρέπουν ακόμη και σε μικρότερες χώρες να αποκτήσουν πρόσβαση σε δυνατότητες διαστημικών πληροφοριών, οι οποίες παλαιότερα ήταν διαθέσιμες κυρίως σε μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις.

Οι συμβάσεις με την Ελλάδα και άλλες ευρωπαϊκές χώρες

Η ICEYE έχει ήδη αναπτύξει σημαντικό χαρτοφυλάκιο συμβάσεων με ευρωπαϊκές κυβερνήσεις και ένοπλες δυνάμεις.

Μεταξύ των πελατών της περιλαμβάνονται η γερμανική κυβέρνηση, καθώς και οι αμυντικές δυνάμεις της Φινλανδίας, της Σουηδίας, της Πολωνίας, της Πορτογαλίας, της Ελλάδας και της Ολλανδίας.

Παράλληλα, η εταιρεία παρέχει υποστήριξη στην Ουκρανία από το 2022, αξιοποιώντας τις δυνατότητες των δορυφορικών της συστημάτων.

Τον Ιούνιο, η ICEYE εξασφάλισε 450 εκατ. ευρώ σε νέο γύρο χρηματοδότησης, στον οποίο συμμετείχε, μεταξύ άλλων επενδυτών, και το φινλανδικό Δημόσιο.

Κατά τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση, η αποτίμηση της εταιρείας είχε ξεπεράσει τα 10 δισ. ευρώ, επιβεβαιώνοντας το αυξανόμενο επενδυτικό ενδιαφέρον για τις ευρωπαϊκές τεχνολογίες διαστημικής παρατήρησης και άμυνας.

Επενδύσεις 1 δισ. ευρώ στην Ιταλία και 400 νέες θέσεις εργασίας

Στο πλαίσιο της πρότασης εξαγοράς, η ICEYE ανακοίνωσε ότι σχεδιάζει να πραγματοποιήσει πρόσθετες επενδύσεις ύψους 1 δισ. ευρώ στην Ιταλία μέσα στην επόμενη πενταετία. Το επενδυτικό πρόγραμμα προβλέπεται να δημιουργήσει έως 400 νέες θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης, ενισχύοντας την παρουσία του ομίλου στην ιταλική διαστημική και αμυντική βιομηχανία.

Πρόκειται για μια δέσμευση που αποκτά ιδιαίτερη σημασία ενόψει των πολιτικών και ρυθμιστικών εγκρίσεων που θα απαιτηθούν για την ολοκλήρωση της συναλλαγής.

Η πρόταση τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης των αρμόδιων αρχών σε Ιταλία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο και Ηνωμένες Πολιτείες, καθώς και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Επιπλέον, για να ολοκληρωθεί η εξαγορά, η ICEYE θα πρέπει να εξασφαλίσει τη στήριξη των μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον τα δύο τρίτα των μετοχών της Avio.

Η εξέλιξη της διαδικασίας αναμένεται να αποτελέσει σημαντική δοκιμασία για τις προσπάθειες συγκέντρωσης και ενίσχυσης της ευρωπαϊκής διαστημικής και αμυντικής βιομηχανίας.