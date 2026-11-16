Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Σε μια νέα εποχή διαστημικής παρακολούθησης εισέρχεται η ICEYE, παρουσιάζοντας μια προηγμένη γενιά δορυφόρων που μπορούν να καταγράφουν εικόνες της επιφάνειας της Γης με ανάλυση έως και 11 εκατοστών, προσφέροντας στις κυβερνήσεις σημαντικά μεγαλύτερη ακρίβεια και συχνότητα επιτήρησης.

Η φινλανδική εταιρεία, η οποία ενισχύει την παρουσία της και στην Ελλάδα, ανακοίνωσε τη Δευτέρα (16/11) την ανάπτυξη των νέων δορυφόρων Gen5, καθώς αυξάνεται διεθνώς η ζήτηση για διαστημικές πληροφορίες που αξιοποιούνται στην άμυνα, στην ασφάλεια και στην παρακολούθηση κρίσιμων περιοχών.

Σύμφωνα με το Bloomberg, οι νέοι δορυφόροι χαμηλής τροχιάς χρησιμοποιούν τεχνολογία ραντάρ συνθετικού διαφράγματος (SAR), η οποία επιτρέπει τη συλλογή δεδομένων ακόμη και τη νύχτα ή υπό συνθήκες έντονης νέφωσης.

Η νέα τεχνολογία βελτιώνει τη μέγιστη χωρική ανάλυση των εικόνων από τα 16 στα 11 εκατοστά, επιτρέποντας στους αναλυτές να εντοπίζουν μικρότερα αντικείμενα και λεπτομέρειες στο έδαφος.

Παράλληλα, οι Gen5 ενσωματώνουν επεξεργαστή τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος επιτρέπει την ανάλυση δεδομένων απευθείας σε τροχιά, επιταχύνοντας τη μετατροπή των δορυφορικών παρατηρήσεων σε αξιοποιήσιμες πληροφορίες.

Εντοπίζουν ίχνη οχημάτων και μετακινήσεις εξοπλισμού

Ένα από τα σημαντικότερα πλεονεκτήματα των νέων δορυφόρων είναι ότι προσφέρουν διπλάσιες δυνατότητες λήψης εικόνων σε κάθε πέρασμα σε σχέση με τις προηγούμενες γενιές.

Επιπλέον, μπορούν να παρατηρούν καθημερινά την ίδια περιοχή από την ίδια γωνία, διευκολύνοντας τον εντοπισμό μικρών αλλαγών που ενδέχεται να μην είναι ορατές σε μια συνηθισμένη δορυφορική εικόνα.

Όπως εξήγησε στο Bloomberg ο Βενσάν Ο-Τιν-Νοέ, επικεφαλής προϊόντων της ICEYE, η νέα τεχνολογία επιτρέπει τον εντοπισμό μεταβολών ακόμη και σε επίπεδο εκατοστών.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται ίχνη από τη διέλευση οχημάτων, πρόσφατες παρεμβάσεις στο έδαφος και μετακινήσεις εξοπλισμού, στοιχεία με ιδιαίτερη σημασία για στρατιωτικές επιχειρήσεις και αποστολές επιτήρησης.

Η ICEYE, με έδρα κοντά στο Ελσίνκι, παρέχει ήδη υπηρεσίες παρατήρησης της Γης σε κυβερνήσεις ευρωπαϊκών χωρών, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Φινλανδία και η Σουηδία.

Η εταιρεία, η οποία αποτιμήθηκε σε 10 δισ. ευρώ σε γύρο χρηματοδότησης νωρίτερα φέτος, υποστηρίζει ότι οι νέοι δορυφόροι της προσφέρουν την υψηλότερη ακρίβεια στον κλάδο.

Στόχος η παραγωγή 100 δορυφόρων ετησίως

Η ICEYE σχεδιάζει να συνεχίσει την παραγωγή δορυφόρων της προηγούμενης γενιάς Gen4 έως και το 2027, παράλληλα με τη σταδιακή αύξηση της παραγωγής των Gen5.

Η εταιρεία παρουσιάζει κατά μέσο όρο μια νέα γενιά δορυφόρων κάθε 18 μήνες, ενώ μπορεί να κατασκευάσει και να εκτοξεύσει έναν δορυφόρο μέσα σε 12 μήνες από την υπογραφή σύμβασης με πελάτη.

Σήμερα κατασκευάζει περίπου έναν δορυφόρο την εβδομάδα, δηλαδή σχεδόν 50 ετησίως, με στόχο να διπλασιάσει τον ρυθμό παραγωγής στους 100 δορυφόρους τον χρόνο μέχρι το τέλος του 2027.

Η επιτάχυνση της παραγωγής αντανακλά τη σημαντική αύξηση της ζήτησης από κυβερνήσεις και αμυντικούς οργανισμούς για συστήματα παρακολούθησης υψηλής ακρίβειας.

Το ρωσικό περιστατικό και οι ανησυχίες για την ασφάλεια στο διάστημα

Η παρουσίαση των νέων δορυφόρων πραγματοποιείται λίγες εβδομάδες μετά από ένα περιστατικό που ανέδειξε τους αυξανόμενους κινδύνους για την ασφάλεια των διαστημικών υποδομών.

Τον Οκτώβριο, ρωσικός στρατιωτικός δορυφόρος φέρεται να πραγματοποίησε επικίνδυνους ελιγμούς κοντά σε εμπορικό δορυφόρο της ICEYE.

Στις 21 Οκτωβρίου, ο Αμερικανός υφυπουργός Εξωτερικών, Τόμας ΝτιΝάνο, κατήγγειλε ότι ο ρωσικός δορυφόρος COSMOS 2612 πραγματοποίησε σκόπιμα κινήσεις σε επικίνδυνα μικρή απόσταση από εμπορικό δορυφόρο, οι οποίες, σύμφωνα με τον ίδιο, παραπέμπουν σε επιχειρησιακή συμπεριφορά διαστημικών οπλικών συστημάτων.

Η ICEYE δήλωσε ότι γνωρίζει τα πρόσφατα περιστατικά, αλλά απέφυγε να σχολιάσει τη συγκεκριμένη υπόθεση.

Η εταιρεία υπογραμμίζει, πάντως, ότι ο στόλος της έχει σχεδιαστεί με έμφαση στην ανθεκτικότητα και τη δυνατότητα ταχείας επέκτασης.

Έχοντας εκτοξεύσει συνολικά 84 δορυφόρους, διαθέτει, σύμφωνα με τη διοίκησή της, ιδιαίτερα υψηλή επιχειρησιακή ανθεκτικότητα.

Συνεργασία με Nokia και επέκταση στην Ιαπωνία

Παράλληλα με την ανάπτυξη των Gen5, η ICEYE συνεργάζεται με τη Nokia για τη δημιουργία ασφαλών ευρωπαϊκών δορυφορικών συστημάτων επικοινωνίας, με εφαρμογές στην άμυνα και στην ασφάλεια.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας, προβλέπεται η δυνατότητα εκτόξευσης έως και 50 δορυφόρων χαμηλής τροχιάς ετησίως από το 2028.

Η εταιρεία επεκτείνει επίσης τη διεθνή παραγωγική της παρουσία.

Την περασμένη Πέμπτη, ο ιαπωνικός όμιλος IHI Corporation, συνεργάτης της ICEYE, ανακοίνωσε ότι ξεκίνησε στο Τόκιο τις πρώτες εργασίες συναρμολόγησης, ολοκλήρωσης και δοκιμών δορυφόρων SAR.

Η επέκταση αυτή ενισχύει τη δυνατότητα της ICEYE να εξυπηρετεί την αυξανόμενη διεθνή ζήτηση, αλλά και να δημιουργεί τοπικές παραγωγικές υποδομές σε στρατηγικές αγορές.

Το εργοστάσιο δορυφόρων στην Αττική και η επένδυση των €35 εκατ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτούν οι εξελίξεις και για την Ελλάδα, καθώς η ICEYE σχεδιάζει τη δημιουργία μεγάλου εργοστασίου δορυφόρων SAR στην Αττική, με δυνατότητα παραγωγής έως 150 δορυφόρων ετησίως.

Η εταιρεία βρίσκεται κοντά στην επιλογή της τοποθεσίας, ενώ το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF) έχει ήδη επενδύσει 35 εκατ. ευρώ στη φινλανδική διαστημική εταιρεία. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει το σημερινό Dark Room, το HIIF, υπό τον Στέλιο Φράγκο, προχωρά ήδη στη δεύτερη επενδυτική του κίνηση, αυτή τη φορά με την απόκτηση μειοψηφικού ποσοστού στην Data4 Greece, που αναπτύσσει μεγάλο συγκρότημα data centers στην Παιανία. Η εξέλιξη έρχεται να προστεθεί στην πρώτη επένδυση στην ICEYE, αναδεικνύοντας τη στροφή του νέου Εθνικού Επενδυτικού Ταμείου προς τη διαστημική τεχνολογία και τις ψηφιακές υποδομές.