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«Δεσμεύουμε σχεδόν 1 δισ. ευρώ από τα διαθέσιμά μας για αυτή την εξαγορά. Είναι ουσιαστικά τα περισσότερα από τα χρήματα που έχουμε συγκεντρώσει όλα αυτά τα χρόνια». Από τη σκηνή του Slush 2026 στο Ελσίνκι, ο συνιδρυτής και διευθύνων σύμβουλος της ICEYE, κ. Rafal Modrzewski, μίλησε για πρώτη φορά δημοσίως για το μέγεθος του επιχειρηματικού ρίσκου που αναλαμβάνει η εταιρεία του με την πρόταση εξαγοράς της ιταλικής Avio, έναντι περίπου 2,05 δισ. ευρώ.

Η τοποθέτησή του ήρθε μόλις δύο ημέρες μετά την ανακοίνωση της προσφοράς για την εταιρεία που κατασκευάζει τους ευρωπαϊκούς πυραύλους Vega και συστήματα προώθησης. Μια κίνηση με την οποία η ICEYE, που ξεκίνησε από δύο μηχανικούς του πανεπιστημίου Aalto πριν από δώδεκα χρόνια, επιχειρεί να επεκταθεί από την κατασκευή δορυφόρων στην αγορά των εκτοξεύσεων, αποκτώντας μεγαλύτερο έλεγχο της αλυσίδας της διαστημικής βιομηχανίας.

«Το να διακινδυνεύεις 35 εκατ. ευρώ ακούγεται διασκεδαστικό. Το να διακινδυνεύεις όμως ένα δισεκατομμύριο ακούγεται σχεδόν παράλογο», παραδέχθηκε ο κ. Modrzewski, συνομιλώντας με τον κ. Rohit Sharma της αμερικανικής True Ventures, ενός από τους πρώτους επενδυτές της ICEYE.

Για τον ίδιο, πάντως, η λογική παραμένει αμετάβλητη. Όπως εξήγησε, η εταιρεία εξακολουθεί να αναλαμβάνει το ίδιο σχετικό επίπεδο ρίσκου με εκείνο που αναλάμβανε στα πρώτα της βήματα. Η διαφορά βρίσκεται στα απόλυτα μεγέθη.

Η προσφορά για την Avio προβλέπει τίμημα 41 ευρώ ανά μετοχή, με στόχο την απόκτηση του συνόλου της εταιρείας και την έξοδό της από το Χρηματιστήριο του Μιλάνου. Η ICEYE σχεδιάζει να χρηματοδοτήσει την εξαγορά με συνδυασμό διαθεσίμων και δανεισμού, ενώ έχει δεσμευτεί για πρόσθετες επενδύσεις 1 δισ. ευρώ στην Ιταλία σε βάθος πενταετίας, εφόσον ολοκληρωθεί η συναλλαγή.

Το εγχείρημα, ωστόσο, δεν είναι απλό. Η ιταλική κυβέρνηση αντιμετωπίζει με επιφυλακτικότητα την προοπτική αλλαγής ελέγχου μιας εταιρείας στρατηγικής σημασίας. Ο υπουργός Άμυνας της χώρας, κ. Guido Crosetto, κάλεσε τη Leonardo, που κατέχει περίπου το 18% της Avio, να εξετάσει προσεκτικά τις επιλογές της. Η συναλλαγή θα χρειαστεί τις προβλεπόμενες εγκρίσεις, συμπεριλαμβανομένης της αξιολόγησης με βάση τους ιταλικούς κανόνες προστασίας στρατηγικών περιουσιακών στοιχείων.

Η ICEYE επιδιώκει ουσιαστικά να δημιουργήσει έναν ευρωπαϊκό όμιλο που θα συνδυάζει την κατασκευή δορυφόρων, την πρόσβαση στο Διάστημα και την παροχή δεδομένων και υπηρεσιών πληροφοριών. Και η εξέλιξη αυτή έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την Ελλάδα, όπου η εταιρεία έχει ήδη ξεκινήσει παραγωγική δραστηριότητα και προετοιμάζει μια νέα επένδυση στην Αττική.

Η ελληνική βάση

Η ICEYE έχει επιλέξει την Ελλάδα ως έναν από τους τόπους ανάπτυξης της παραγωγικής της δραστηριότητας, με την ομάδα της Αθήνας να συμμετέχει ήδη στην κατασκευή δορυφόρων και την εταιρεία να προχωρά στον σχεδιασμό νέας μονάδας στην Αττική.

Το σχέδιο προβλέπει παραγωγική δυνατότητα έως 150 δορυφόρων ετησίως, δημιουργώντας προοπτικές για την ανάπτυξη εξειδικευμένων θέσεων εργασίας και τη συγκέντρωση τεχνογνωσίας σε έναν κλάδο στον οποίο η ελληνική βιομηχανική παρουσία παραμένει περιορισμένη.

Η επένδυση αυτή αποκτά ιδιαίτερη σημασία υπό το πρίσμα των σχεδίων διεθνούς επέκτασης της ICEYE, η οποία αυξάνει διαρκώς τις ανάγκες της σε παραγωγική δυναμικότητα.

Παράλληλα, το Ελληνικό Ταμείο Καινοτομίας και Υποδομών (HIIF), που δημιούργησε το Εθνικό Αναπτυξιακό Ταμείο, επέλεξε την ICEYE για την πρώτη του επένδυση, ύψους 35 εκατ. ευρώ.

Η ελληνική παρουσία έχει επομένως διπλή διάσταση. Από τη μία, η χώρα συμμετέχει στην παραγωγική αλυσίδα της εταιρείας. Από την άλλη, μέσω του HIIF, αποκτά επενδυτική συμμετοχή σε έναν όμιλο που επιχειρεί πλέον να διευρύνει σημαντικά το αποτύπωμά του στην ευρωπαϊκή διαστημική βιομηχανία.

Η ICEYE συμμετέχει επίσης στο Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων, γεγονός που προσθέτει και τη διάσταση της εγχώριας ζήτησης για προηγμένες διαστημικές εφαρμογές.

Οι 100 δορυφόροι

Από τη σκηνή του Slush, ο κ. Modrzewski έδωσε και μια εικόνα για την ταχύτητα με την οποία σχεδιάζει να αναπτυχθεί η ICEYE.

Όπως ανέφερε, η ICEYE κατασκευάζει πλέον 50 δορυφόρους, ενώ για το 2027 έχει θέσει στόχο την παραγωγή 100, δηλαδή σχεδόν δύο την εβδομάδα.

Αλλά ακόμη και αυτοί οι αριθμοί, κατά τον ίδιο, αποτελούν μόνο την αρχή.

Το όραμά του είναι η ανάπτυξη δικτύων με χιλιάδες δορυφόρους που θα συλλέγουν συνεχώς δεδομένα από τη Γη, με την τεχνητή νοημοσύνη να αναλαμβάνει την επεξεργασία τους.

«Θα υπάρχουν χιλιάδες δορυφόροι που θα μεταδίδουν δεδομένα από το Διάστημα», ανέφερε, περιγράφοντας ένα μέλλον στο οποίο οι πληροφορίες θα φτάνουν ακόμη και απευθείας στα κινητά τηλέφωνα, όχι με τη μορφή εικόνων αλλά ως επεξεργασμένα δεδομένα και χρήσιμες εκτιμήσεις.

Η εξέλιξη αυτή θα μπορούσε να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και πολίτες χρησιμοποιούν τη δορυφορική παρατήρηση, από την παρακολούθηση υποδομών και μεταφορών μέχρι τη διαχείριση κρίσεων.

Σε αυτή τη στρατηγική εντάσσεται και η συνεργασία με τη Nokia. Ο κ. Modrzewski εξήγησε ότι οι κυβερνητικοί πελάτες της ICEYE ζητούν πλέον όχι μόνο να βλέπουν τι συμβαίνει σε μια περιοχή, αλλά και να μπορούν να μεταφέρουν αξιόπιστα πληροφορίες και μηνύματα.

Η συνεργασία με τον φινλανδικό τηλεπικοινωνιακό όμιλο προέκυψε από την ανάγκη να συνδυαστούν οι δυνατότητες δορυφορικής παρατήρησης με τις τεχνολογίες επικοινωνιών.

Η πρώτη αποτυχία

Η σημερινή κλίμακα της ICEYE απέχει πολύ από τις συνθήκες στις οποίες ξεκίνησε.

Ο κ. Sharma θυμήθηκε ότι η True Ventures επένδυσε στην εταιρεία το 2015, όταν ακόμη δεν υπήρχε ξεκάθαρη αγορά για τα προϊόντα της. Μάλιστα, όπως παραδέχθηκαν και οι δύο συνομιλητές, η πρώτη παρουσίαση των ιδρυτών στους επενδυτές δεν ήταν ιδιαίτερα επιτυχημένη.

Εκείνο που έπεισε το αμερικανικό fund ήταν οι δυνατότητες της ομάδας και η τεχνολογική της προσέγγιση. Οι επενδυτές δεν ζήτησαν ποτέ να μεταφερθεί η εταιρεία στη Silicon Valley, θεωρώντας ότι μπορούσε να αναπτυχθεί από τη Φινλανδία.

Η μεγαλύτερη δοκιμασία ήρθε όταν ο πρώτος δορυφόρος της ICEYE, ο ICEYE-X1, παρουσίασε βλάβη και χάθηκε η επικοινωνία μαζί του, ενώ η εταιρεία βρισκόταν σε κρίσιμο γύρο χρηματοδότησης.

Ο κ. Modrzewski θυμήθηκε ότι χρειάστηκε να εξηγήσει στους επενδυτές πως οι αποτυχίες αποτελούν μέρος της ανάπτυξης σύνθετων τεχνολογιών και ότι η εταιρεία είχε ήδη σχεδιάσει τους επόμενους δορυφόρους.

Η αγορά άρχισε να αλλάζει ουσιαστικά μετά το 2022, όταν η ζήτηση για δορυφορικές υπηρεσίες παρατήρησης και πληροφοριών ενισχύθηκε σημαντικά.

Όπως παρατήρησε ο ίδιος, η ICEYE αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα μιας επιτυχίας που χρειάστηκε περίπου δέκα χρόνια για να πραγματοποιηθεί. Η εταιρεία είχε αναπτύξει την τεχνολογία της πολύ πριν εμφανιστεί η σημερινή ζήτηση.

Οι ελληνικές startups

Η παρουσία της ICEYE στην Ελλάδα συμπίπτει με μια ευρύτερη προσπάθεια ανάπτυξης εγχώριων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται σε τεχνολογίες με εφαρμογές στην άμυνα και στην ασφάλεια.

Στο Slush 2026, το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) έδωσε το «παρών» με τρεις ελληνικές startups, τις Quantum-Optima, Cogniveil και Protaso, οι οποίες συμμετείχαν σε ειδική παρουσίαση στο πλαίσιο των εκδηλώσεων της Endeavor.

Η συμμετοχή τους εντάσσεται στην προσπάθεια να αποκτήσουν οι ελληνικές τεχνολογικές επιχειρήσεις μεγαλύτερη διεθνή εξωστρέφεια και πρόσβαση σε ένα οικοσύστημα επενδυτών, δυνητικών πελατών και επιχειρηματικών συνεργατών.

Η συγκυρία παρουσιάζει ενδιαφέρον, καθώς οι τεχνολογίες διπλής χρήσης, με δυνατότητα αξιοποίησης τόσο σε πολιτικές όσο και σε αμυντικές εφαρμογές, συγκεντρώνουν αυξανόμενη προσοχή στην Ευρώπη.

Για τις ελληνικές εταιρείες που βρέθηκαν στο Ελσίνκι, η πρόκληση είναι διαφορετική σε μέγεθος από εκείνη που αντιμετώπισε η ICEYE στα πρώτα της βήματα, αλλά έχει κοινά χαρακτηριστικά: η πρόσβαση σε χρηματοδότηση, η ανάπτυξη συνεργασιών και, κυρίως, η απόκτηση πελατών που θα επιτρέψουν στις τεχνολογίες τους να περάσουν από το στάδιο της ανάπτυξης στην εμπορική αξιοποίηση.

Η απόσταση ανάμεσα στις δύο περιπτώσεις είναι ασφαλώς μεγάλη. Η ICEYE έχει ήδη κατακτήσει τη θέση της στη διεθνή αγορά και προχωρά σε εξαγορές δισεκατομμυρίων, ενώ οι ελληνικές startups αναζητούν ακόμη τις συνεργασίες και τους πελάτες που θα τους επιτρέψουν να αναπτυχθούν. Η παρουσία τους, πάντως, στο ίδιο διεθνές περιβάλλον δείχνει ότι η ελληνική αμυντική καινοτομία επιχειρεί να αποκτήσει επαφή με μια αγορά που αλλάζει γρήγορα.