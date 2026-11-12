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Στην αύξηση της ανώτατης τιμής αγοράς ιδίων μετοχών από τα 7 στα 9 ευρώ ανά μετοχή προχωρά η IDEAL Holdings, κατόπιν απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της στις 11 Νοεμβρίου. Με τη νέα τιμή, το μέγιστο συνολικό τίμημα για την επαναγορά έως 1.716.396 μετοχών αυξάνεται στα 15,45 εκατ. ευρώ, από 12,01 εκατ. ευρώ προηγουμένως. Η κατώτατη τιμή παραμένει στα 4 ευρώ.

Η IDEAL HOLDINGS Α.Ε., αναφέρει η ανακοίνωση, σε συνέχεια της από 09.11.2026 ανακοίνωσής της, γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, με την από 11.11.2026 απόφασή του, όρισε τη νέα ανώτατη τιμή αγοράς ιδίων μετοχών σε €9,00 ανά μετοχή, αντί €7,00, εντός του πλαισίου που εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της 05.06.2025.

Αντίστοιχα, το υπολογιζόμενο ανώτατο συνολικό τίμημα για την αγορά του συνόλου των 1.716.396 μετοχών της εντολής στην ανώτατη τιμή διαμορφώνεται σε €15.447.564, αντί €12.014.772.

Η κατώτατη τιμή αγοράς παραμένει €4,00 ανά μετοχή. Κατά τα λοιπά, οι όροι της εντολής προς την Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ., συμπεριλαμβανομένων της διάρκειας και των ποσοτικών ορίων, παραμένουν αμετάβλητοι.