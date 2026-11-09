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Η Ideal Holdings ανέθεσε εκ νέου στην Πειραιώς Χρηματιστηριακή την επαναγορά έως 1,72 εκατ. ιδίων μετοχών, συνολικής αξίας έως 12 εκατ. ευρώ. Η εντολή ισχύει έως τον Ιούνιο του 2027, με ανώτατη τιμή 7 ευρώ.

Ακολουθεί η ανακοίνωση της εισηγμένης:

Η IDEAL HOLDINGS A.E. (εφεξής η «Εταιρεία») σε συνέχεια της από 02.11.2026 ανακοίνωσής της για τη λήξη της προηγούμενης εντολής, γνωστοποιεί ότι το Διοικητικό της Συμβούλιο, με την από 06.11.2026 απόφασή του, όρισε εκ νέου την Πειραιώς Χρηματιστηριακή Α.Ε.Π.Ε.Υ. ως Κύριο Ανάδοχο του Προγράμματος Αγοράς Ιδίων Μετοχών. Το Πρόγραμμα εγκρίθηκε από την Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων στις 05.06.2025 και η έναρξή του αποφασίστηκε από το Διοικητικό Συμβούλιο στις 13.06.2025.

Η νέα εντολή ισχύει από 09.11.2026 έως και 04.06.2027 και αφορά την αγορά, για λογαριασμό της Εταιρείας, έως 1.716.396 πρόσθετων ιδίων μετοχών, με κατώτατη τιμή αγοράς €4,00 και ανώτατη €7,00 ανά μετοχή. Εάν αγοραστεί το σύνολο των μετοχών στην ανώτατη τιμή, το συνολικό τίμημα θα ανέλθει σε €12.014.772. Η Εταιρεία δεν υποχρεούται να αποκτήσει το σύνολο των μετοχών αυτών.

Κατά την ημερομηνία της απόφασης, η Εταιρεία κατέχει 1.083.800 ίδιες μετοχές. Με τις αγορές στο πλαίσιο της νέας εντολής, η συνολική κατοχή ιδίων μετοχών δεν θα υπερβεί τις 2.800.196 μετοχές, που αντιστοιχούν στο 5% του καταβεβλημένου μετοχικού κεφαλαίου της Εταιρείας.

Ο Κύριος Ανάδοχος θα διενεργεί τις αγορές μέσω του Euronext Athens και θα αποφασίζει ανεξάρτητα για τον χρόνο και τον τρόπο εκτέλεσής τους, χωρίς καθοδήγηση, επιρροή ή συντονισμό από την Εταιρεία. Οι αγορές θα υπόκεινται στους όρους της εντολής και του Προγράμματος, καθώς και στους εκάστοτε ισχύοντες περιορισμούς τιμής και όγκου.