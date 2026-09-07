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Η εταιρεία Βιτόμ Α.Β.Ε.Ε., με γνώμονα την ασφάλεια και την έγκυρη ενημέρωση των καταναλωτών, ενημερώνει ότι προχωρά σε ανάκληση συγκεκριμένων προϊόντων/παρτίδων της Οικογένειας Χριστοδούλου κατόπιν διαπίστωσης, σε περιορισμένο αριθμό συσκευασιών, παρουσίας μούχλας στην εσωτερική περιοχή του στομίου της φιάλης.

Οι καταναλωτές που έχουν προμηθευτεί προϊόντα των παραπάνω παρτίδων καλούνται να μην τα καταναλώσουν και να τα επιστρέψουν στο σημείο από το οποίο τα προμηθεύτηκαν.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι καταναλωτές μπορούν να επικοινωνούν με την εταιρεία στο 801 10 10 242.

Η Βιτόμ Α.Β.Ε.Ε. σε συνεργασία με τον ΕΦΕΤ εφαρμόζει όλες τις προβλεπόμενες διαδικασίες για τη διερεύνηση του περιστατικού και τη διασφάλιση της ποιότητας και ασφάλειας των προϊόντων της.