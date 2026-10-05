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Στις 25 Νοεμβρίου στρέφεται πλέον το ενδιαφέρον της οικογένειας Παναγάκου, καθώς τότε θα συζητηθεί στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών η αίτηση επικύρωσης της συμφωνίας εξυγίανσης της Διεθνούς Αθλητικής, της εταιρείας πίσω από την Admiral και ενός από τους μεγαλύτερους παίκτες της εγχώριας λιανικής αθλητικών ειδών.

Η αίτηση κατατέθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου, μόλις δύο ημέρες μετά την υπογραφή της συμφωνίας εξυγίανσης, και έχει λάβει ΓΑΚ 209299/2026 και ΕΑΚ 368/2026. Η συζήτησή της έχει οριστεί για τις 9 το πρωί της 25ης Νοεμβρίου, στο Πρωτοδικείο Αθηνών.

Το ισχυρό χαρτί με το οποίο η εταιρεία προσέρχεται στη δικαστική διαδικασία είναι οι πλειοψηφίες που έχουν ήδη συγκεντρωθεί. Τη συμφωνία της 28ης Σεπτεμβρίου έχουν υπογράψει πιστωτές που εκπροσωπούν το 97,95% των απαιτήσεων με ειδικό προνόμιο και το 71,73% των λοιπών απαιτήσεων. Με την κατάθεση της αίτησης, επομένως, μια μακρά περίοδος διαπραγματεύσεων με τους πιστωτές περνά πλέον στο στάδιο της δικαστικής επικύρωσης.

Η δεύτερη γενιά

Η προσπάθεια εξυγίανσης εξελίσσεται παράλληλα με την αλλαγή σκυτάλης στην οικογένεια Παναγάκου. Η Διεθνής Αθλητική ξεκίνησε το 1977 από τον Παναγιώτη Παναγάκο και στη διάρκεια σχεδόν πέντε δεκαετιών δημιούργησε γύρω από την Admiral ένα από τα μεγαλύτερα δίκτυα του κλάδου στην ελληνική αγορά.

Πλέον το βάρος της επόμενης ημέρας έχει περάσει στη δεύτερη γενιά. Ο Δημήτρης Παναγάκος είχε αναλάβει τη διαχείριση της εταιρείας από τον Νοέμβριο του 2024, ενώ τον περασμένο Φεβρουάριο ολοκληρώθηκε και η ιδιοκτησιακή διαδοχή, με τον Παναγιώτη Παναγάκο να του μεταβιβάζει μέσω γονικής παροχής το σύνολο των εταιρικών μεριδίων. Ο Δημήτρης Παναγάκος είναι έτσι πλέον ο μοναδικός εταίρος και εκείνος που καλείται να υλοποιήσει το σχέδιο εξυγίανσης.

Το 15ετές σχέδιο

Στη βάση της προσπάθειας βρίσκεται ένα 15ετές επιχειρηματικό σχέδιο, το οποίο έχει καταρτιστεί με τη συνδρομή της EY και προβλέπει σειρά παρεμβάσεων για την αποκατάσταση της βιωσιμότητας της εταιρείας.

Το πλάνο περιλαμβάνει αναδιάρθρωση των υποχρεώσεων, περιορισμό του λειτουργικού κόστους αλλά και αξιοποίηση της ακίνητης περιουσίας. Μεταξύ των κινήσεων που έχουν προβλεφθεί είναι η πώληση ιδιόκτητων ακινήτων, με μέρος των εσόδων να κατευθύνεται στην αποπληρωμή χρηματοδοτικών πιστωτών και του Δημοσίου.

Στους χρηματοδοτικούς πιστωτές της Διεθνούς Αθλητικής περιλαμβάνονται η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank, η Eurobank, η Τράπεζα Πειραιώς και η Frontier III Issuer DAC, ενώ στο πλαίσιο των εξασφαλίσεων έχουν χρησιμοποιηθεί περιουσιακά στοιχεία της εταιρείας. Ανάμεσά τους βρίσκεται ακόμη και το ίδιο το σήμα Admiral, το οποίο έχει ενεχυριαστεί προς εξασφάλιση απαιτήσεων περίπου 15 εκατ. ευρώ.

Οι αριθμοί

Το οικονομικό αποτύπωμα της τελευταίας δημοσιευμένης χρήσης εξηγεί το μέγεθος της προσπάθειας. Το 2024 ο κύκλος εργασιών της Διεθνούς Αθλητικής διαμορφώθηκε στα 49,7 εκατ. ευρώ, έναντι 52,12 εκατ. ευρώ το 2023, ενώ τα EBITDA πέρασαν σε αρνητικό έδαφος, στα περίπου -3,1 εκατ. ευρώ. Οι ζημιές έφθασαν τα 5,79 εκατ. ευρώ.

Στο τέλος της ίδιας χρήσης οι συνολικές υποχρεώσεις ανέρχονταν σε 41,29 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων περίπου 38,8 εκατ. ευρώ ήταν βραχυπρόθεσμες. Ο τραπεζικός δανεισμός είχε περιοριστεί στα 19,04 εκατ. ευρώ, καθώς μέσα στη χρονιά είχαν πραγματοποιηθεί αποπληρωμές δανείων ύψους 5,83 εκατ. ευρώ.

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