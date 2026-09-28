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Η ΙΛΥΔΑ Α.Ε. ενημερώνει το επενδυτικό κοινό ότι, η εταιρεία Ravera E-Invoicing Services FZCO, με έδρα το Ντουμπάι των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων (ΗΑΕ), με την οποία έχει συνάψει συμφωνία στρατηγικής συνεργασίας στον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης, πιστοποιήθηκε από το Υπουργείο Οικονομικών των ΗΑΕ ως Accredited Service Provider (ASP) ηλεκτρονικής τιμολόγησης.

Η πιστοποίηση χορηγήθηκε με βάση την τεχνολογική λύση που σχεδίασε, ανέπτυξε και παρέχει η ΙΛΥΔΑ στην RAVERA.

Βάσει της συμφωνίας, η ΙΛΥΔΑ παρέχει στη RAVERA, ως υπηρεσία cloud, την πλατφόρμα ηλεκτρονικής τιμολόγησης και αναλαμβάνει το σύνολο του τεχνικού σκέλους του εγχειρήματος, δηλαδή τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη, τη λειτουργία και τη συντήρηση της λύσης, την κάλυψη των τεχνικών απαιτήσεων της διαδικασίας πιστοποίησης, καθώς και την τεχνική υποστήριξη δεύτερου και τρίτου επιπέδου (2nd και 3rd level support).

Η RAVERA αναλαμβάνει την προώθηση και την εμπορική διάθεση της λύσης στην αγορά των ΗΑΕ, την ένταξη (onboarding) των πελατών και την υποστήριξη πρώτου επιπέδου (1st level support).

Η ΙΛΥΔΑ αμείβεται για τις υπηρεσίες της με επαναλαμβανόμενες αμοιβές συνδρομής.

Στα ΗΑΕ η ηλεκτρονική τιμολόγηση καθίσταται σταδιακά υποχρεωτική, με βάση 5-corner model του δικτύου Peppol και τη μορφή PINT-AE, με ταυτόχρονη διαβίβαση των φορολογικών δεδομένων στη Federal Tax Authority.

Η ανταλλαγή των τιμολογίων γίνεται αποκλειστικά μέσω πιστοποιημένων παρόχων (ASP).

Η πρώτη φάση ενεργοποίησης αφορά στις επιχειρήσεις με ετήσιο κύκλο εργασιών άνω των 50 εκατ. AED, οι οποίες οφείλουν να ορίσουν πιστοποιημένο πάροχο έως τις 30 Οκτωβρίου 2026 και να εφαρμόσουν την ηλεκτρονική τιμολόγηση από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Η δεύτερη φάση ενεργοποίησης αφορά στις λοιπές επιχειρήσεις, ξεκινά την 1η Ιουλίου 2027 και η ένταξη των δημοσίων φορέων την 1η Οκτωβρίου 2027.

Η ΙΛΥΔΑ διαθέτει σημαντική παρουσία στον συγκεκριμένο τομέα, καθώς είναι πιστοποιημένος πάροχος υπηρεσιών ηλεκτρονικής τιμολόγησης στην Ελλάδα από τον Σεπτέμβριο του 2021 για συναλλαγές B2B και B2C, καθώς και πιστοποιημένος πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης δημοσίων συμβάσεων (B2G) μέσω Peppol. Η εμπειρία αυτή έχει αναπτυχθεί μέσα από την ευρεία παραγωγική αξιοποίηση της πλατφόρμας της Meg myDATA, η οποία διασυνδέεται με πλήθος ERP και εμπορικών εφαρμογών λογισμικού της ελληνικής αγοράς, ενώ περισσότεροι από 160 κατασκευαστές λογισμικού έχουν ήδη διασυνδέσει παραγωγικά τις εφαρμογές τους μέσω του API της πλατφόρμας Meg myDATA.

Η εμπειρία της ΙΛΥΔΑ από την ανάπτυξη και την παραγωγική λειτουργία συστημάτων ηλεκτρονικής τιμολόγησης υπό υποχρεωτικό ρυθμιστικό καθεστώς αποτέλεσε καθοριστικό στοιχείο για την τεκμηρίωση της απαιτούμενης τεχνικής και επιχειρησιακής επάρκειας κατά τη διαδικασία πιστοποίησης στα ΗΑΕ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της διαδικασίας πιστοποίησης στα ΗΑΕ αποτελεί σημαντικό ορόσημο διεθνούς αξιοποίησης της τεχνογνωσίας της ΙΛΥΔΑ στον τομέα της ηλεκτρονικής τιμολόγησης και επιβεβαιώνει την δυνατότητα της Εταιρείας να αξιοποιεί την εμπειρία και τις τεχνολογικές υποδομές που έχει αναπτύξει στην Ελλάδα για την υποστήριξη αντίστοιχων έργων σε αγορές του εξωτερικού.

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