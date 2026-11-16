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Αντιμέτωπη με ομαδική αγωγή μετόχων βρίσκεται η Intel, μετά τη χρηματιστηριακή κατάρρευση της 30ής Οκτωβρίου, όταν η μετοχή της υποχώρησε σχεδόν 29% μέσα σε μία συνεδρίαση, εξανεμίζοντας περίπου 140 δισ. δολάρια από τη χρηματιστηριακή της αξία.

Σύμφωνα με το Reuters, οι ενάγοντες κατηγορούν τον αμερικανικό κατασκευαστή μικροτσίπ ότι παραπλάνησε τους επενδυτές, αποκρύπτοντας τις πραγματικές επιπτώσεις από την παρατεταμένη επιβράδυνση των πωλήσεων προσωπικών υπολογιστών και τη συσσώρευση αποθεμάτων, παράγοντες που επιβάρυναν τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας.

Η αγωγή, με αίτημα να αναγνωριστεί ως συλλογική, κατατέθηκε την Παρασκευή (13/11) σε ομοσπονδιακό δικαστήριο του Σαν Χοσέ στην Καλιφόρνια, με επικεφαλής των εναγόντων συνταξιοδοτικό ταμείο του Μίσιγκαν.

Οι κατηγορίες για παραπλάνηση των επενδυτών

Οι μέτοχοι υποστηρίζουν ότι η Intel καθυστέρησε να αποκαλύψει πόσο σοβαρά επηρέαζαν τα έσοδά της η μείωση των πωλήσεων υπολογιστών και τα υπερβολικά αποθέματα.

Σύμφωνα με την αγωγή, τα προβλήματα αυτά υπερέβαιναν τα οφέλη που θα μπορούσε να αποκομίσει η εταιρεία από την ανάπτυξη των κέντρων δεδομένων και την αυξανόμενη ζήτηση για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε μια μεγάλη συναλλαγή που πραγματοποίησε η Intel στα μέσα Αυγούστου, κατά τη διάρκεια του τρίτου τριμήνου, το οποίο οι ενάγοντες χαρακτηρίζουν καταστροφικό.

Όπως αναφέρουν, η εταιρεία άντλησε κεφάλαια μέσω πώλησης μετοχών αξίας 23 δισ. δολαρίων, στην τιμή των 95 δολαρίων ανά μετοχή, σε μια περίοδο κατά την οποία, σύμφωνα με τους ισχυρισμούς τους, είχε λόγους να γνωρίζει τη σοβαρότητα των προβλημάτων που αντιμετώπιζε.

Η συναλλαγή πραγματοποιήθηκε καθώς η Intel επιδίωκε να ενισχύσει τη δραστηριότητά της στην κατασκευή μικροτσίπ για λογαριασμό τρίτων εταιρειών, βασικό πυλώνα της στρατηγικής του διευθύνοντος συμβούλου της, Λιπ-Μπου Ταν.

Πώς χάθηκαν 140 δισ. δολάρια σε μία ημέρα

Η κρίσιμη συνεδρίαση ήταν εκείνη της 30ής Οκτωβρίου, όταν η μετοχή της Intel κατέρρευσε κατά 28,6%, προκαλώντας απώλειες περίπου 140 δισ. δολαρίων στη χρηματιστηριακή της κεφαλαιοποίηση.

Η πτώση ακολούθησε την ανακοίνωση απογοητευτικών προβλέψεων για το τέταρτο τρίμηνο, με την εταιρεία να προειδοποιεί για χαμηλότερα από τα αναμενόμενα έσοδα και κέρδη, καθώς και για παρατεταμένη αδυναμία στην αγορά προσωπικών υπολογιστών.

Ο Λιπ-Μπου Ταν είχε εκφράσει την απογοήτευσή του για τις ελλείψεις στην παραγωγή και την πρωτοφανή στενότητα στην αγορά μνημών, παράγοντες που επιβαρύνουν τις πωλήσεις υπολογιστών.

Η αύξηση των τιμών των μνημών έχει καταστήσει τους προσωπικούς υπολογιστές ακριβότερους, περιορίζοντας τη ζήτηση, την ώρα που οι διαταραχές στην εφοδιαστική αλυσίδα δυσκολεύουν την Intel να αξιοποιήσει πλήρως την αυξανόμενη ζήτηση για επεξεργαστές κέντρων δεδομένων.

Η εταιρεία έχει πραγματοποιήσει σημαντικές επενδύσεις στην παραγωγική της δραστηριότητα, ακολουθώντας την ευρύτερη τάση των μεγάλων τεχνολογικών ομίλων για επέκταση των υποδομών τους.

Στο στόχαστρο και ο διευθύνων σύμβουλος

Η αγωγή έχει κατατεθεί από το City of Southfield Fire and Police Retirement System, το συνταξιοδοτικό ταμείο των πυροσβεστών και αστυνομικών της πόλης Σάουθφιλντ στο Μίσιγκαν.

Οι ενάγοντες ζητούν αποζημιώσεις απροσδιόριστου ύψους για μετόχους που απέκτησαν μετοχές της Intel κατά το διάστημα 23 Ιουλίου έως 29 Οκτωβρίου 2026.

Στους εναγομένους περιλαμβάνονται, εκτός από την εταιρεία, ο διευθύνων σύμβουλος Λιπ-Μπου Ταν και ο οικονομικός διευθυντής Ντέιβιντ Ζίνσνερ.

Η Intel δεν ανταποκρίθηκε άμεσα στα αιτήματα του Reuters για σχολιασμό την Κυριακή. Οι ισχυρισμοί των μετόχων αποτελούν αντικείμενο της δικαστικής διαδικασίας και δεν συνιστούν διαπιστωμένες παραβάσεις.

Παρά τη μεγάλη πτώση του Οκτωβρίου, η μετοχή της Intel εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο 62% από τις αρχές του 2026, με βάση το κλείσιμο της Παρασκευής στα 59,66 δολάρια.

Ωστόσο, παραμένει σημαντικά χαμηλότερα από το πρόσφατο υψηλό των 142,35 δολαρίων, που είχε καταγράψει στις 30 Ιουνίου, αποτυπώνοντας τη μεγάλη μεταβλητότητα και τις αβεβαιότητες που εξακολουθούν να περιβάλλουν την προσπάθεια αναδιάρθρωσης του αμερικανικού κολοσσού.