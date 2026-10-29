Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης Add Newmoney.gr on Google

Αντιμέτωπη με δύο εντελώς διαφορετικές τάσεις βρίσκεται η Intel, καθώς η εντυπωσιακή ανάπτυξη των δραστηριοτήτων της στα κέντρα δεδομένων και στην τεχνητή νοημοσύνη δεν αρκεί για να αντισταθμίσει την παρατεταμένη αδυναμία της παγκόσμιας αγοράς προσωπικών υπολογιστών. Παρότι ο αμερικανικός κολοσσός ημιαγωγών ξεπέρασε τις εκτιμήσεις των αναλυτών για τα κέρδη του τρίτου τριμήνου και κατέγραψε ισχυρή αύξηση εσόδων, οι ιδιαίτερα συγκρατημένες προβλέψεις για το τελευταίο τρίμηνο του έτους επισκίασαν τις θετικές επιδόσεις.

Η Intel προειδοποίησε ότι η επιβράδυνση στην αγορά υπολογιστών αναμένεται να συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2027, καθώς το αυξημένο κόστος των εξαρτημάτων εξακολουθεί να επιβαρύνει τη ζήτηση.

Έτσι, η μετοχή της κατέγραψε ισχυρή πτώση κοντά στο 18% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές της Πέμπτης, μετά τη δημοσιοποίηση των οικονομικών αποτελεσμάτων και κυρίως των απογοητευτικών προβλέψεων για το τέταρτο τρίμηνο.

Καλύτερα των εκτιμήσεων τα κέρδη, άνοδος 21% στα έσοδα

Τα οικονομικά αποτελέσματα τρίτου τριμήνου ξεπέρασαν τις προσδοκίες της αγοράς, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις αναλυτών που συγκέντρωσε η LSEG.

Τα προσαρμοσμένα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 52 σεντς, έναντι πρόβλεψης για 40 σεντς.

Παράλληλα, τα έσοδα ανήλθαν στα 16,51 δισ. δολάρια, οριακά υψηλότερα από τα 16,5 δισ. δολάρια που ανέμεναν οι αναλυτές.

Σε ετήσια βάση, τα συνολικά έσοδα της εταιρείας αυξήθηκαν κατά 21%, από 13,7 δισ. δολάρια την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Ωστόσο, η εικόνα των επιμέρους δραστηριοτήτων ανέδειξε σημαντικές αποκλίσεις.

Τα έσοδα του τομέα υπολογιστών πελατών και φυσικής τεχνητής νοημοσύνης (Client Computing and Physical AI) μειώθηκαν κατά 5% σε ετήσια βάση, στα 8,1 δισ. δολάρια, υπολειπόμενα των εκτιμήσεων της αγοράς.

Αντίθετα, ο τομέας κέντρων δεδομένων και τεχνητής νοημοσύνης κατέγραψε εντυπωσιακή αύξηση εσόδων 78%, στα 7,3 δισ. δολάρια.

Η μεγάλη αυτή διαφοροποίηση αποτυπώνει την ισχυρή ζήτηση για υπολογιστικές υποδομές AI, αλλά και τις συνεχιζόμενες δυσκολίες που αντιμετωπίζει η παραδοσιακή αγορά προσωπικών υπολογιστών.

Σύμφωνα με την Counterpoint Research, οι παγκόσμιες αποστολές προσωπικών υπολογιστών μειώθηκαν κατά 4% το δεύτερο τρίμηνο του 2026, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους, εξαιτίας της εκτίναξης του κόστους των μνημών και άλλων εξαρτημάτων.

Απογοητευτικές προβλέψεις για το τέταρτο τρίμηνο

Η μεγαλύτερη αρνητική έκπληξη προήλθε από τις προβλέψεις της Intel για το τελευταίο τρίμηνο του έτους.

Η εταιρεία αναμένει προσαρμοσμένα κέρδη 25 σεντς ανά μετοχή και έσοδα μεταξύ 15 και 16 δισ. δολαρίων.

Οι αναλυτές, σύμφωνα με την LSEG, προέβλεπαν έσοδα 17,1 δισ. δολαρίων και κέρδη 43 σεντς ανά μετοχή.

Ο οικονομικός διευθυντής της Intel, Ντέιβιντ Ζίνσνερ, προειδοποίησε ότι οι δυσκολίες στην αγορά προσωπικών υπολογιστών δεν αναμένεται να υποχωρήσουν σύντομα.

«Εκτιμούμε ότι η επιβράδυνση στην αγορά προσωπικών υπολογιστών θα συνεχιστεί τουλάχιστον μέχρι το πρώτο εξάμηνο του επόμενου έτους, αλλά παραμένουμε αισιόδοξοι για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στο ευρύτερο χαρτοφυλάκιό μας», ανέφερε στην ανακοίνωση της εταιρείας. «Θα συνεχίσουμε να πραγματοποιούμε πειθαρχημένες επενδύσεις στην παραγωγική δυναμικότητα και στο κεφάλαιο κίνησης, ώστε να αυξήσουμε την προσφορά και να στηρίξουμε τη μελλοντική ανάπτυξη», πρόσθεσε.

Άνοδος 150% φέτος, αλλά απώλειες 23% τον Οκτώβριο

Η μετοχή της Intel έχει πραγματοποιήσει εντυπωσιακή ανοδική πορεία κατά τη διάρκεια του 2026, καταγράφοντας κέρδη περίπου 150% από την αρχή του έτους.

Ωστόσο, μέσα στον Οκτώβριο εμφανίζει απώλειες περίπου 23%, καθώς οι επενδυτές έχουν αρχίσει να προβληματίζονται για το τεράστιο μέγεθος των επενδύσεων στην κατασκευή υποδομών τεχνητής νοημοσύνης.

Η Intel είναι περισσότερο γνωστή για τους κεντρικούς επεξεργαστές της (CPUs), οι οποίοι κατέχουν ηγετική θέση στον κλάδο.

Η εταιρεία έχει επωφεληθεί από την ανάπτυξη της λεγόμενης agentic AI, δηλαδή συστημάτων τεχνητής νοημοσύνης που μπορούν να εκτελούν αυτόνομα εργασίες και να συντονίζουν σύνθετες διαδικασίες.

Ενώ τα chatbots και τα μεγάλα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης βασίζονται σε μεγάλο βαθμό στους επεξεργαστές γραφικών (GPUs) της Nvidia και της Advanced Micro Devices, εφαρμογές αυτόνομης AI, όπως το Muse της Meta και το Dots της OpenAI, χρησιμοποιούν κεντρικούς επεξεργαστές για τον συντονισμό εργασιών και δεδομένων από υπολογιστές που λειτουργούν στο cloud.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Intel, Λιπ-Μπου Ταν, υπογράμμισε ότι η μακροπρόθεσμη ζήτηση για τα προϊόντα της παραμένει ισχυρή.

«Παρά τις βραχυπρόθεσμες αντιξοότητες που επηρεάζουν ευρύτερα τη βιομηχανία προσωπικών υπολογιστών, συνεχίζουμε να βλέπουμε ισχυρή ζήτηση για CPUs και, γενικότερα, για όλες τις υπολογιστικές πλατφόρμες μας σε μακροπρόθεσμο ορίζοντα», ανέφερε.

Η συμμετοχή της αμερικανικής κυβέρνησης και οι επενδύσεις Nvidia και SoftBank

Η κυβέρνηση Τραμπ απέκτησε πέρυσι ποσοστό 10% στην Intel, μετά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε η εταιρεία στην ανάπτυξη των τεχνολογιών κατασκευής ημιαγωγών των 7 και 10 νανομέτρων.

Παράλληλα, η Nvidia και η SoftBank επένδυσαν επίσης δισεκατομμύρια δολάρια στην Intel κατά τη διάρκεια του προηγούμενου έτους.

Ο Λιπ-Μπου Ταν έχει υιοθετήσει πιο προσεκτική προσέγγιση στις επενδύσεις για την κατασκευή εργοστασίων ημιαγωγών σε σύγκριση με τον προκάτοχό του, Πατ Γκέλσινγκερ, ο οποίος είχε δρομολογήσει ένα φιλόδοξο σχέδιο αναβίωσης της συγκεκριμένης δραστηριότητας.

Την προηγούμενη εβδομάδα, η Intel ανακοίνωσε ότι τα συνεργεία ολοκλήρωσαν την εγκατάσταση του πρώτου βασικού δομικού ζευκτού στο τεράστιο εργοστάσιο ημιαγωγών της στο Οχάιο. Η μονάδα αυτή αρχικά προβλεπόταν να ξεκινήσει την παραγωγή μικροτσίπ το 2025.

Το επόμενο εργοστάσιο της εταιρείας στην Αριζόνα αναμένεται να τεθεί σε λειτουργία έως το τέλος του 2028.

Η συμφωνία με την Oracle και η άντληση 23 δισ. δολαρίων

Στο μέτωπο των εμπορικών συνεργασιών, η Oracle ανακοίνωσε αυτή την εβδομάδα την επέκταση της συμφωνίας της με την Intel.

Στο ετήσιο συνέδριό της για την τεχνητή νοημοσύνη, η Oracle γνωστοποίησε ότι θα χρησιμοποιήσει την επόμενη γενιά επεξεργαστών διακομιστών Xeon της Intel.

Παράλληλα, θα αξιοποιήσει τα νεότερα ολοκληρωμένα συστήματα υπολογιστικών υποδομών της Nvidia και της AMD, καθώς συνεχίζει να αυξάνει τη δυναμικότητα των κέντρων δεδομένων της.

Η Intel ολοκλήρωσε τον Αύγουστο έκδοση μετοχών ύψους 23 δισ. δολαρίων, ενισχύοντας τη χρηματοδοτική της βάση.

Η κίνηση αυτή εντάσσεται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον τεράστιων επενδύσεων στον τεχνολογικό κλάδο, καθώς οι μεγαλύτερες εταιρείες του κόσμου έχουν διαθέσει τρισεκατομμύρια δολάρια τα τελευταία χρόνια για να ανταποκριθούν στην ακόρεστη ζήτηση για τεχνητή νοημοσύνη και τις υποδομές που απαιτούνται για την υποστήριξή της.