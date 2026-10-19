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αγορές μετοχών της Intracom Holdings συνολικής αξίας 662.646 ευρώ προχώρησαν ο Σωκράτης Κόκκαλης, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, και η σύζυγός του, Ελένη Κόκκαλη, στις 19 Οκτωβρίου 2026. Σεπροχώρησαν ο, πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εταιρείας, και η σύζυγός του,, στις 19 Οκτωβρίου 2026. Σύμφωνα με δύο ξεχωριστές χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, οι δύο τους απέκτησαν συνολικά 223.969 μετοχές της Intracom Holdings, με τον Σωκράτη Κόκκαλη να αγοράζει 163.969 μετοχές, αξίας 486.774 ευρώ, και την Ελένη Κόκκαλη να αποκτά 60.000 μετοχές, έναντι 175.872 ευρώ. Οι ανακοινώσεις

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS», εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι

o κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, στις 19.10.2026 προέβη στην αγορά 163.969 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRACOM HOLDINGS, συνολικής αξίας € 486.774,77.

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS», εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι η κα Ελένη Κόκκαλη,

πρόσωπο που έχει στενό δεσμό (σύζυγος) με τον κ. Σωκράτη Κόκκαλη, Πρόεδρο Δ.Σ. και Διευθύνοντα Σύμβουλο της Εταιρείας, στις 19.10.2026 προέβη στην αγορά 60.000 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRACOM HOLDINGS, συνολικής αξίας € 175.872,00.