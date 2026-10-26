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Συνεχίζει τις διαδοχικές αγορές μετοχών της Intracom Holdings ο Σωκράτης Κόκκαλης, ανεβάζοντας πλέον τη συνολική αξία των πρόσφατων τοποθετήσεών του σε περισσότερα από 3,1 εκατ. ευρώ. Με τη νέα συναλλαγή της Δευτέρας 26 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης έχει αποκτήσει συνολικά 1.000.654 μετοχές μέσα σε μόλις οκτώ ημέρες, ενισχύοντας περαιτέρω τη συμμετοχή του στην εταιρεία.

Σύμφωνα με τη νεότερη χρηματιστηριακή ανακοίνωση, ο κ. Κόκκαλης προχώρησε στις 26 Οκτωβρίου στην αγορά 187.695 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, συνολικής αξίας 599.812,49 ευρώ. Η μέση τιμή της συναλλαγής διαμορφώθηκε σε περίπου 3,20 ευρώ ανά μετοχή.

Πρόκειται για την πέμπτη γνωστοποιημένη αγορά μετοχών από τον ίδιο από τις 19 Οκτωβρίου, με τις συνολικές τοποθετήσεις του στο συγκεκριμένο διάστημα να ανέρχονται πλέον σε 3.126.048,03 ευρώ και τη μέση τιμή κτήσης να διαμορφώνεται σε περίπου 3,12 ευρώ ανά μετοχή.

Το μπαράζ αγορών από τις 19 Οκτωβρίου

Η σειρά των συναλλαγών ξεκίνησε στις 19 Οκτωβρίου, όταν ο Σωκράτης Κόκκαλης απέκτησε 163.969 μετοχές της Intracom Holdings, καταβάλλοντας 486.774,77 ευρώ. Μία ημέρα αργότερα, στις 20 Οκτωβρίου, ακολούθησε νέα αγορά 226.000 μετοχών, συνολικής αξίας 698.781,05 ευρώ.

Οι τοποθετήσεις συνεχίστηκαν στις 22 Οκτωβρίου, με την απόκτηση επιπλέον 172.990 μετοχών έναντι 547.590,53 ευρώ, ενώ την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη σε αξία συναλλαγή του συγκεκριμένου διαστήματος, με αγορά 250.000 μετοχών έναντι 793.089,19 ευρώ.

Με την προσθήκη της σημερινής συναλλαγής, το συνολικό ύψος των αγορών ξεπέρασε το όριο των 3 εκατ. ευρώ, ενώ ο αριθμός των μετοχών που αποκτήθηκαν υπερέβη το 1 εκατομμύριο.

Στα 3,3 εκατ. ευρώ μαζί με την Ελένη Κόκκαλη

Στην εικόνα των πρόσφατων συναλλαγών προστίθεται και η κινητικότητα από την πλευρά της Ελένης Κόκκαλη, συζύγου του επικεφαλής της Intracom Holdings.

Ειδικότερα, στις 19 Οκτωβρίου η Ελένη Κόκκαλη είχε προχωρήσει στην αγορά 60.000 μετοχών της εταιρείας, συνολικής αξίας 175.872 ευρώ, σύμφωνα με τη σχετική χρηματιστηριακή γνωστοποίηση.

Συνυπολογίζοντας και αυτή τη συναλλαγή, οι συνολικές αγορές του Σωκράτη και της Ελένης Κόκκαλη στο διάστημα 19-26 Οκτωβρίου ανέρχονται σε 1.060.654 μετοχές, συνολικής αξίας 3.301.920,03 ευρώ.

Η έντονη αγοραστική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών αποτυπώνει τη συνεχή ενίσχυση των μετοχικών τους θέσεων στην Intracom Holdings, με τις διαδοχικές συναλλαγές να πραγματοποιούνται σε τιμές που κυμαίνονται περίπου μεταξύ 2,97 και 3,20 ευρώ ανά μετοχή, με βάση τη μέση τιμή κάθε αγοράς.

Η τελευταία ανακοίνωση

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS», εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι o κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, στις 26.10.2026 προέβη στην αγορά 187.695 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRACOM HOLDINGS, συνολικής αξίας € 599.812,49.