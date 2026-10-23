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Σε διαδοχικές αγορές μετοχών της Intracom Holdings, συνολικής αξίας άνω των 2,5 εκατ. ευρώ, έχει προχωρήσει τις τελευταίες ημέρες ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος Σωκράτης Κόκκαλης, ενισχύοντας τη συμμετοχή του στην εισηγμένη εταιρεία.

Σύμφωνα με τις χρηματιστηριακές ανακοινώσεις, από τις 19 έως τις 23 Οκτωβρίου 2026, ο ισχυρός άνδρας της Intracom απέκτησε συνολικά 812.959 μετοχές, μέσω τεσσάρων ξεχωριστών συναλλαγών, καταβάλλοντας 2.526.235,54 ευρώ. Η μέση τιμή κτήσης διαμορφώνεται σε περίπου 3,11 ευρώ ανά μετοχή.

Η τελευταία αγορά πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, όταν ο Σωκράτης Κόκκαλης απέκτησε επιπλέον 250.000 κοινές ονομαστικές μετοχές με δικαίωμα ψήφου, συνολικής αξίας 793.089,19 ευρώ, με μέση τιμή περίπου 3,17 ευρώ ανά μετοχή.

Είχε προηγηθεί, την Πέμπτη 22 Οκτωβρίου, η αγορά 172.990 μετοχών, αξίας 547.590,53 ευρώ, ενώ στις 20 Οκτωβρίου είχε αποκτήσει άλλες 226.000 μετοχές, έναντι 698.781,05 ευρώ.

Το μπαράζ των πρόσφατων αγορών είχε ξεκινήσει στις 19 Οκτωβρίου, με την απόκτηση 163.969 μετοχών, συνολικής αξίας 486.774,77 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι την ίδια ημέρα και η Ελένη Κόκκαλη, σύζυγος του επικεφαλής της Intracom, είχε προχωρήσει στην αγορά 60.000 μετοχών, αξίας 175.872 ευρώ.

Έτσι, συνυπολογίζοντας και τη συγκεκριμένη συναλλαγή, οι συνολικές αγορές του Σωκράτη και της Ελένης Κόκκαλη στο διάστημα 19-23 Οκτωβρίου ανέρχονται σε 872.959 μετοχές, συνολικής αξίας 2,7 εκατ. ευρώ.

Η ανακοίνωση της Παρασκευής

Η «ΙΝΤΡΑΚΟΜ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (δ.τ. «INTRACOM HOLDINGS», εφεξής η «Εταιρεία») ενημερώνει το επενδυτικό κοινό, σύμφωνα με το Ν. 3556/2007 και το άρθρο 19 του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 596/2014, ότι o κ. Σωκράτης Π. Κόκκαλης, Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος της Εταιρείας, στις 23.10.2026 προέβη στην αγορά 250.000 Κοινών Ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου, μετοχών INTRACOM HOLDINGS, συνολικής αξίας € 793.089,19.