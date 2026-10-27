Συνεχίζει τις αγορές μετοχών της Intracom Holdings ο Σωκράτης Κόκκαλης, ανεβάζοντας τη συνολική αξία των πρόσφατων τοποθετήσεών του στα 3,66 εκατ. ευρώ. Με τη νέα συναλλαγή της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της εισηγμένης έχει αποκτήσει συνολικά 1.160.654 μετοχές μέσα σε εννέα ημέρες, μέσω έξι διαδοχικών συναλλαγών.

Σύμφωνα με τη νεότερη χρηματιστηριακή ανακοίνωση, ο Σωκράτης Κόκκαλης προχώρησε στις 27 Οκτωβρίου στην αγορά 160.000 κοινών ονομαστικών μετοχών με δικαίωμα ψήφου, συνολικής αξίας 532.562,11 ευρώ.

Η νέα κίνηση έρχεται σε συνέχεια των αγορών που είχαν πραγματοποιηθεί από τις 19 έως τις 26 Οκτωβρίου, διάστημα κατά το οποίο ο επικεφαλής της Intracom είχε αποκτήσει 1.000.654 μετοχές, διαθέτοντας συνολικά 3,13 εκατ. ευρώ.

Οι έξι διαδοχικές αγορές

Η αγοραστική δραστηριότητα του Σωκράτη Κόκκαλη ξεκίνησε στις 19 Οκτωβρίου και συνεχίστηκε με διαδοχικές συναλλαγές:

19 Οκτωβρίου: 163.969 μετοχές, αξίας 486.774,77 ευρώ.

163.969 μετοχές, αξίας 486.774,77 ευρώ. 20 Οκτωβρίου: 226.000 μετοχές, αξίας 698.781,05 ευρώ.

226.000 μετοχές, αξίας 698.781,05 ευρώ. 22 Οκτωβρίου: 172.990 μετοχές, αξίας 547.590,53 ευρώ.

172.990 μετοχές, αξίας 547.590,53 ευρώ. 23 Οκτωβρίου: 250.000 μετοχές, αξίας 793.089,19 ευρώ.

250.000 μετοχές, αξίας 793.089,19 ευρώ. 26 Οκτωβρίου: 187.695 μετοχές, αξίας 599.812,49 ευρώ.

187.695 μετοχές, αξίας 599.812,49 ευρώ. 27 Οκτωβρίου: 160.000 μετοχές, αξίας 532.562,11 ευρώ.

Έτσι, το σύνολο των αγορών του Σωκράτη Κόκκαλη διαμορφώνεται σε 1.160.654 μετοχές, συνολικής αξίας 3.658.610,14 ευρώ, με μέση τιμή κτήσης περίπου 3,15 ευρώ ανά μετοχή.

Και η Ελένη Κόκκαλη στις αγορές

Στην αγοραστική δραστηριότητα των τελευταίων ημερών προστίθεται και η συναλλαγή της Ελένης Κόκκαλη, συζύγου του επικεφαλής της Intracom Holdings, η οποία στις 19 Οκτωβρίου απέκτησε 60.000 μετοχές, αξίας 175.872 ευρώ.

Συνυπολογίζοντας τη συγκεκριμένη αγορά, οι συνολικές συναλλαγές του Σωκράτη και της Ελένης Κόκκαλη στο διάστημα 19-27 Οκτωβρίου ανέρχονται σε 1.220.654 μετοχές, συνολικής αξίας 3.834.482,14 ευρώ.

Οι διαδοχικές κινήσεις έχουν ως αποτέλεσμα την περαιτέρω ενίσχυση των μετοχικών τους θέσεων στην Intracom Holdings, με τις συναλλαγές να πραγματοποιούνται σε μέσες τιμές που κυμαίνονται περίπου από 2,97 έως 3,33 ευρώ ανά μετοχή.

Η νέα ανακοίνωση