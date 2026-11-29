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Η ροή του χρήματος προς τις εταιρείες ΤΕΧΑΝ και Ανταποδοτική Ανακύκλωση, αλλά και προς εταιρείες συμφερόντων του εκδότη Γιάννη Κουρτάκη περιγράφεται αναλυτικά στο κατηγορητήριο που συνέταξαν σε βάρος τους οι Ευρωπαίες Εντεταλμένες εισαγγελείς που ερεύνησαν την υπόθεση.

Οι τέσσερις κατηγορούμενοι στην υπόθεση των πολυκέντρων ανακύκλωσης καλούνται να δώσουν απαντήσεις ενώπιον των δικαστικών αρχών, για αυτό το βαρύ κατηγορητήριο που έχει σχηματιστεί σε βάρος τους. Πρόκειται για τον διευθύνοντα σύμβουλο της «ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ» Παναγιώτη Μούργο, τον Πρόεδρο της εταιρείας Απόστολο Μούργο, τον Πρόεδρο της εταιρείας «Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ» Παύλο Ραβάνη, καθώς και τον εκδότη Γιάννη Κουρτάκη.

Στο δικαστικό έγγραφο περιλαμβάνονται αναλυτικές εγγραφές για τη ροή του χρήματος, τόσο προς τις εταιρείες ΤΕΧΑΝ και Ανταποδοτική Ανακύκλωση, όσο και προς την εκδότη σε δέκα εταιρείας συμφερόντων του. Από την άρση του τραπεζικού απορρήτου, που είχε ζητηθεί από τις Ευρωπαίες εντεταλμένες εισαγγελείς Κυβέλου και Σίσκου, προκύπτει η κίνηση προς τους λογαριασμούς των κατηγορούμενων με αναλυτικές εγγραφές, ενώ ταυτόχρονα προκύπτει ότι ο εκδότης είχε ιδρύσει την εταιρεία real estate, GK, με αρχικό κεφάλαιο 30.000 ευρώ και τον ίδιο μοναδικό μέτοχο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, μέρος των 19 εκατομμυρίων ευρώ που εισέπραξαν εταιρείες του από την «ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ» και την «Ανταποδοτική Ανακύκλωση ΑΕ» μεταφέρθηκε σε λογαριασμούς της εταιρείας ακινήτων GK. Εκεί, κατά τους εισαγγελικούς ισχυρισμούς, τα χρήματα “αναμείχθηκαν” με άλλα περιουσιακά στοιχεία και στη συνέχεια , χρησιμοποιήθηκαν για την αγορά ακινήτων, στη λεωφόρο Συγγρού και στην Καλλιθέα, αξίας 930.000 ευρώ, 3.100.000 ευρώ και 330.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο σκέλος θεωρείται ιδιαίτερα σημαντικό για την εξέλιξη της υπόθεσης, καθώς οι δικαστικές αρχές επιχειρούν να χαρτογραφήσουν ολόκληρη τη διαδρομή των χρημάτων, από την αρχική εκταμίευση των ευρωπαϊκών κονδυλίων μέχρι τις τελικές επενδύσεις σε ακίνητη περιουσία και σ’ αυτή τη ροή των χρημάτων στηρίζουν την κακουργηματική κατηγορία του ξεπλύματος μαύρου χρήματος.

Οι τέσσερις αντιμετωπίζουν, κατά περίπτωση, κατηγορίες που αφορούν έως και τέσσερα κακουργήματα: διεύθυνση, συγκρότηση και ένταξη σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες, ηθική αυτουργία σε απιστία και απάτη σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, για ποσά που υπερβαίνουν τις 120.000 ευρώ.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, η υπόθεση αφορά μια οργανωμένη και μεθοδική εγκληματική δραστηριότητα, η οποία φέρεται να εξελισσόταν από τις αρχές του 2020 μέχρι και τη σύλληψη των κατηγορουμένων, στις 26 Νοεμβρίου 2026. Στο επίκεντρο της έρευνας βρίσκεται η φερόμενη δημιουργία ενός οργανωμένου μηχανισμού, με διακριτούς ρόλους και κοινό σκοπό την τέλεση οικονομικών εγκλημάτων σε βάρος ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων. Οι πράξεις που περιγράφονται στο κατηγορητήριο σχετίζονται κυρίως με την απάτη σε προγράμματα επιχορηγήσεων, την απιστία σε βάρος του Δημοσίου και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τη διακίνηση και απόκρυψη χρημάτων που φέρονται να προέρχονται από παράνομη δραστηριότητα.

Κεντρικός ρόλος στον Παναγιώτη Μούργο

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον ρόλο που φέρεται να είχε ο διευθύνων σύμβουλος της «ΤΕΧΑΝ ΑΒΕΕ», Παναγιώτης Μούργος. Η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τού αποδίδει ηγετική θέση στον υπό διερεύνηση υπόθεση, υποστηρίζοντας ότι είχε τον κεντρικό ρόλο στον σχεδιασμό και τον συντονισμό των ενεργειών.

Στο κατηγορητήριο περιγράφεται μια σχέση συνεργασίας και ιεραρχίας μεταξύ των εμπλεκομένων, με κοινό προσανατολισμό την εξασφάλιση οικονομικού οφέλους μέσα από συμβάσεις που αφορούσαν την προμήθεια και εγκατάσταση πολυκέντρων ανακύκλωσης.

Παράλληλα, οι εισαγγελικές αρχές εξετάζουν τις κινήσεις των χρηματικών ποσών που εισπράχθηκαν από ευρωπαϊκά κονδύλια, εκτιμώντας ότι ακολούθησαν διαδρομές μέσω εταιρικών και τραπεζικών λογαριασμών, με τελικό σκοπό, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, την απόκρυψη της πραγματικής προέλευσής τους.

Στο κάδρο της έρευνας και άλλα πρόσωπα

Η δικαστική έρευνα δεν περιορίζεται μόνο στους τέσσερις συλληφθέντες. Στο πολυσέλιδο κατηγορητήριο, έκτασης 75 σελίδων, γίνεται αναφορά και σε άλλα πρόσωπα, τα οποία βρίσκονται υπό διερεύνηση για ενδεχόμενη εμπλοκή τους στην υπόθεση.

Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται τρία υψηλόβαθμα στελέχη φορέων διαχείρισης στερεών αποβλήτων σε τρεις μεγάλες περιφέρειες της χώρας, ένας πρώην γενικός γραμματέας υπουργείου, καθώς και τουλάχιστον δύο στελέχη του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ).

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στη δικογραφία, τις προηγούμενες ημέρες πραγματοποιήθηκαν έρευνες σε κατοικίες, επαγγελματικούς χώρους και περιουσιακά στοιχεία ορισμένων από τα συγκεκριμένα πρόσωπα. Ωστόσο, οι δικαστικές αρχές δεν προχώρησαν στη σύλληψή τους στο παρόν στάδιο της διαδικασίας.

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