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Την έγκριση της διασυνοριακής συγχώνευσης της ελληνικής εταιρείας «Γρηγόρης Σαράντης Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Καλλυντικών, Ενδυμάτων, Οικιακών και Φαρμακευτικών Ειδών» με την κυπριακή εταιρεία «ZETAFIN LIMITED», μέσω της απορρόφησης της δεύτερης από την πρώτη, προβλέπει απόφαση της γενικής γραμματείας Εμπορίου.

Σύμφωνα με την απόφαση, που φέρει ημερομηνία 17 Νοεμβρίου 2026 και αναρτήθηκε στη Διαύγεια, εγκρίνεται η διασυνοριακή συγχώνευση της εταιρείας «ΓΡ. ΣΑΡΑΝΤΗΣ ΑΒΕΕ», με τη ZETAFIN LIMITED, η οποία είναι εγγεγραμμένη στα μητρώα του Εφόρου Εταιρειών και Διανοητικής Ιδιοκτησίας της Κύπρου.

Όπως αναφέρεται στο κείμενο της απόφασης, η ZETAFIN LIMITED είναι κατά 100% θυγατρική της ελληνικής εταιρείας.

Για τη συγχώνευση ελήφθησαν υπόψη, μεταξύ άλλων, η απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της ελληνικής εταιρείας της 8ης Σεπτεμβρίου 2026, οι γραπτές αποφάσεις της μοναδικής διευθύντριας της κυπριακής εταιρείας της 22ας Οκτωβρίου 2026, καθώς και το συμβόλαιο διασυνοριακής συγχώνευσης με αριθμό 10.541/4.11.2026.

Επιπλέον, στην απόφαση μνημονεύεται πιστοποιητικό του Επαρχιακού Δικαστηρίου Λευκωσίας, με ημερομηνία 6 Οκτωβρίου 2026, με το οποίο πιστοποιείται η ορθή εκτέλεση των πράξεων και των διατυπώσεων που προηγούνται της διασυνοριακής συγχώνευσης.

Τέλος, προβλέπεται η καταχώριση της απόφασης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (ΓΕΜΗ) και η δημοσίευση της σχετικής ανακοίνωσης στον διαδικτυακό τόπο του ΓΕΜΗ.