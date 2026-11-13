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Σε τροχιά εξαγορών, με την προοπτική ακόμη και περισσότερων από μίας συμφωνιών μέσα στους επόμενους μήνες, κινείται ο όμιλος Σαράντη, επιδιώκοντας να επιταχύνει την ανάπτυξή του και να περιορίσει την απόσταση από τους στόχους του 2028.

Σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, οι συζητήσεις έχουν προχωρήσει σημαντικά σε σχέση με την προηγούμενη διετία, με συγκεκριμένες εταιρείες στο τραπέζι και τις επαφές να έχουν αποκτήσει πλέον πιο ουσιαστικό περιεχόμενο.

Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε κατηγορίες προϊόντων και γεωγραφικές αγορές όπου η Σαράντης διαθέτει ήδη παρουσία, χωρίς πάντως να έχουν οριστικοποιηθεί συμφωνίες.

Οι εξαγορές υπήρχαν εξαρχής στον σχεδιασμό του ομίλου, αλλά με διαφορετικό ρόλο. Στο πενταετές πρόγραμμα που παρουσίασε η διοίκηση τον Μάρτιο του 2024 δεν είχαν συνυπολογιστεί στους οικονομικούς στόχους, καθώς η προβλεπόμενη ανάπτυξη στηριζόταν στην υφιστάμενη δραστηριότητα. Αντιμετωπίζονταν ως πρόσθετη δυνατότητα επιτάχυνσης, η οποία σήμερα αποκτά μεγαλύτερη σημασία.

Το πενταετές

Όταν η διοίκηση, υπό τον διευθύνοντα σύμβουλο κ. Γιάννη Μπούρα (κεντρ. φωτ.), παρουσίαζε το επιχειρηματικό σχέδιο για την περίοδο 2024-2028, έθετε ως στόχο οι πωλήσεις να αυξηθούν από τα 482,2 εκατ. ευρώ του 2023 στα 737,4 εκατ. ευρώ και το EBITDA από τα 61,6 εκατ. στα 120,2 εκατ. ευρώ.

Το σχέδιο δοκιμάστηκε στην πορεία από εξελίξεις που άλλαξαν σημαντικά τις αρχικές παραδοχές. Η περαιτέρω κλιμάκωση των συγκρούσεων στη Μέση Ανατολή, οι αναταράξεις στις διεθνείς μεταφορές, οι αυξήσεις στις πρώτες ύλες και στην ενέργεια και η πίεση στην αγοραστική δύναμη των καταναλωτών δημιούργησαν ένα πολύ πιο απαιτητικό περιβάλλον. Στη Ρουμανία, η δημοσιονομική προσαρμογή επιβάρυνε την κατανάλωση, ενώ στην Ουκρανία ο πόλεμος εξακολουθεί να προκαλεί σοβαρά προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα και στο κόστος διανομής.

Το 2024 η Σαράντης ξεπέρασε οριακά τις αρχικές προβλέψεις, με πωλήσεις 600,1 εκατ. ευρώ και EBITDA 81,6 εκατ. ευρώ. Το 2025, όμως, ο τζίρος υποχώρησε ελαφρώς στα 599,6 εκατ. ευρώ, έναντι στόχου 627,9 εκατ. ευρώ. Η κερδοφορία διατηρήθηκε σε ανοδική τροχιά, με το EBITDA να φτάνει τα 89 εκατ. ευρώ, μόλις 1,3 εκατ. ευρώ χαμηλότερα από τον αρχικό στόχο.

Η φετινή χρονιά αποδεικνύεται ακόμη δυσκολότερη. Τον Μάρτιο η διοίκηση είχε περιορίσει τις προβλέψεις για το 2026 στα 620 εκατ. ευρώ πωλήσεις και στα 97 εκατ. ευρώ EBITDA, έναντι 662,5 εκατ. και 100,5 εκατ. ευρώ αντίστοιχα που προέβλεπε το αρχικό σχέδιο. Με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων εννεαμήνου, ο πήχης χαμήλωσε εκ νέου, στα 610 εκατ. ευρώ πωλήσεις και στα 91 εκατ. ευρώ προσαρμοσμένο EBITDA.

Στο εννεάμηνο οι πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 1,2%, στα 453,7 εκατ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBITDA υποχώρησε οριακά, στα 67,8 εκατ. ευρώ. Με βάση τη νεότερη πρόβλεψη, οι φετινές πωλήσεις θα υπολείπονται κατά 52,5 εκατ. ευρώ του αρχικού στόχου για το 2026. Για να φτάσει ο όμιλος στα 737,4 εκατ. ευρώ το 2028, θα χρειαστεί αύξηση σχεδόν 21% μέσα στην επόμενη διετία, δηλαδή μέσο ετήσιο ρυθμό κοντά στο 10%.

Η απόσταση από τις αρχικές προβλέψεις δεν αναιρεί, πάντως, την ανάπτυξη που έχει καταγράψει ο όμιλος. Σε σχέση με το 2023, οι προβλεπόμενες πωλήσεις του 2026 είναι αυξημένες κατά 26,5%, ενώ το EBITDA είχε ήδη φτάσει τα 89 εκατ. ευρώ το 2025, από 61,6 εκατ. ευρώ δύο χρόνια νωρίτερα.

Η δύναμη πυρός

Ο ισχυρός ισολογισμός δίνει στη Σαράντης σημαντικά περιθώρια για εξαγορές. Στο τέλος Σεπτεμβρίου ο καθαρός δανεισμός περιοριζόταν σε μόλις 12 εκατ. ευρώ, ενώ οι δεσμευμένες γραμμές χρηματοδότησης αυξήθηκαν από 120 εκατ. ευρώ στις 30 Σεπτεμβρίου σε 200 εκατ. ευρώ στις 10 Νοεμβρίου.

Η αύξηση κατά 80 εκατ. ευρώ διευρύνει τις δυνατότητες χρηματοδότησης πιθανών συμφωνιών, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι τα 200 εκατ. ευρώ αποτελούν προϋπολογισμό εξαγορών. Σύμφωνα με πληροφορίες, η διοίκηση παραμένει προσεκτική ως προς τον δανεισμό, επιδιώκοντας κινήσεις που θα ενισχύσουν το εμπορικό αποτύπωμα και την κερδοφορία του ομίλου χωρίς να επιβαρύνουν υπέρμετρα τον ισολογισμό.

Σημαντικό ρόλο στις συζητήσεις παίζουν και οι αποτιμήσεις των υποψήφιων στόχων, οι οποίες εμφανίζονται πλέον πιο λογικές σε σχέση με την προηγούμενη διετία, δημιουργώντας καλύτερο έδαφος για διαπραγματεύσεις.

Η Σαράντης συνεχίζει παράλληλα το επενδυτικό της πρόγραμμα για την περίοδο 2024-2028, ο προϋπολογισμός του οποίου έχει αυξηθεί από τα αρχικά 81 εκατ. ευρώ στα 94,8 εκατ. ευρώ.

Οι εξαγορές αποτελούν τη μία πλευρά του σχεδιασμού. Η άλλη αφορά την ανάπτυξη των υφιστάμενων δραστηριοτήτων, με το Carroten να ανοίγει νέες προοπτικές στην αμερικανική αγορά.

Η αμερικανική επέκταση

Στις ΗΠΑ, οι πωλήσεις του Carroten προς τους τελικούς καταναλωτές καταγράφουν αύξηση 35% το 2026, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες, πριν ακόμη ξεκινήσει η νέα φάση επέκτασης του δικτύου διανομής. Η αύξηση αφορά τις πωλήσεις στα σημεία διάθεσης και όχι απαραίτητα τα έσοδα που αναγνωρίζει ο όμιλος στην ίδια χρήση.

Η επόμενη μεγάλη κίνηση αφορά τη Walmart. Το Carroten, που έχει ήδη παρουσία στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της αμερικανικής αλυσίδας, ετοιμάζεται να περάσει και στα φυσικά καταστήματα το πρώτο τρίμηνο του 2027. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο αρχικός σχεδιασμός προβλέπει πέντε κωδικούς προϊόντων μαυρίσματος και διανομή σε περίπου 3.500 καταστήματα.

Η εξέλιξη αυτή ακολουθεί τη συνεργασία με την Target, μέσω της οποίας τα προϊόντα έχουν ήδη δοκιμαστεί στην αμερικανική αγορά. Η λήξη της αποκλειστικότητας στη φυσική διανομή ανοίγει τον δρόμο για τη Walmart, ενώ στην Target διευρύνεται η γκάμα των προϊόντων. Παράλληλα, εξετάζεται η προσθήκη προϊόντων αυτομαυρίσματος και στο δίκτυο της Walmart.

Η ευρύτερη κατηγορία Beauty, Skin & Sun Care αύξησε το 2025 τις πωλήσεις της κατά 21,3%, στα 73,1 εκατ. ευρώ, με το λειτουργικό αποτέλεσμα να ενισχύεται κατά 98,2%, στα 17,5 εκατ. ευρώ. Εκτός των ΗΠΑ, το Carroten έχει ήδη παρουσία στην Αυστραλία και στη Χιλή, ενώ προετοιμάζεται, σύμφωνα με πληροφορίες, η είσοδος στο Μεξικό.

Η επέκταση στις ΗΠΑ συνοδεύεται και από επενδύσεις στην ελληνική παραγωγή. Στα Οινόφυτα προωθείται έργο ύψους 5,5 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη δυνατότητας παραγωγής αντηλιακών προϊόντων που θα πληρούν τις απαιτήσεις του αμερικανικού FDA. Το έργο αποτελεί μέρος ευρύτερου προγράμματος παραγωγικών επενδύσεων που προσεγγίζει συνολικά τα 10 εκατ. ευρώ, με στόχο η νέα παραγωγική δυνατότητα να είναι έτοιμη προς τα τέλη του 2027 και να αξιοποιηθεί στην αμερικανική αγορά από το 2028.

Σήμερα, η παρουσία του Carroten στις ΗΠΑ στηρίζεται κυρίως στα προϊόντα μαυρίσματος, ενώ για τα αντηλιακά προϊόντα που απαιτούν συμμόρφωση με το αμερικανικό κανονιστικό πλαίσιο χρησιμοποιούνται και τρίτοι παραγωγοί. Η επένδυση θα δώσει στη Σαράντης τη δυνατότητα να αξιοποιήσει την ελληνική παραγωγική της βάση και σε αυτή την κατηγορία.

Πρόκειται για διαφορετικό έργο από το παλαιότερο σχέδιο δημιουργίας νέου κέντρου διανομής στα Οινόφυτα, το οποίο έχει τεθεί υπό επανεξέταση.

Οι ανατιμήσεις

Η Σαράντης εξετάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, τιμολογιακές παρεμβάσεις για το επόμενο διάστημα, καθώς οι πιέσεις στο κόστος παραγωγής και διανομής εξακολουθούν να επηρεάζουν τις δραστηριότητές της. Παράλληλα, ο όμιλος επιχειρεί να περιορίσει τις επιβαρύνσεις με βελτιώσεις στην παραγωγή και συγκράτηση των λειτουργικών δαπανών, ώστε να μειωθεί η ανάγκη μετακύλισής τους στους καταναλωτές.